"حزب الله" لا يعارض طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لكن بشروط

حزب الله لا يعارض طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لكن بشروط والعراق يستنكر الضربات الجوية الأمريكية ويحذر من العواقب وغريفيث يقول إن اليمن في منعطف حرج ويدعو لوقف القتال.

حزب الله لا يعارض طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لكن بشروط

قال أمين عام جماعة حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.

وأضاف أن جماعته تعارض زيادة ضريبة القيمة المضافة وأي شروط يمكن أن ”تفجر“ لبنان.

قال آلان عون النائب في البرلمان اللبناني، إن الخطة التي أعلنها وزير المالية اللبناني لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان مازالت قيد الدرس ونظر اللجان المتخصصة.

وأوضح أن الخطة ستكون متكاملة تتطرق إلى إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة عجز الموازنة وسعر صرف الليرة وتمويل الحاجات اللبنانية والخطة الإنتاجية وكيفية إعادة النمو، و بالتالي فهي خطة مالية اقتصادية تتعامل مع ما يعانيه لبنان من مشكلات اليوم، مشيرا إلى ان الخطة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة.

العراق يستنكر الضربات الجوية الأمريكية ويحذر من العواقب © Sputnik . Nazek Mohammed بالصور... دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلاده ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بعد القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي بالعراق.

ووأضاف في بيان، إن "قيام القوات الأمريكية بقصف مقرات حكومية عراقية عمل عدائي، وخرق للسيادة".

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية العراقي، د.خالد عبد الإله، إنه من الصعب الحديث عن وجود خيارات لبغداد في ظل تصفية الحسابات بين الدول على أراضيه.

وحول التصريحات العراقية بأن بغداد ليست طرفا أو ساحة للصراع الدولي، أكد أن كل المعطيات تؤكد عكس ذلك، مشيرا إلى ضرورة بحث عواقب هذه الضربات.

غريفيث يقول إن اليمن في منعطف حرج ويدعو لوقف القتال

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث من خطورة التصعيد العسكري المحتمل في مختلف أنحاء البلاد، في ظل تصاعد القتال في محافظة الجوف الشمالية.

وشدد غريفيث، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، على أن اليمن يمر الآن بـ"منعطف حرج"، قد يدفع أطراف النزاع في البلاد باتجاه خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية أو يدفع نحو مزيد من العنف والمعاناة.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، إن تصريحات المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وتحديدا التصريح الأخير والذي يحذر فيه الأطراف اليمنية من امتداد المعارك أو القتال إلى المحافظات الأخرى و بعد خمس سنوات من عمر الحرب الدائرة في اليمن، ما هى إلا تصريحات أممية، اعتاد اليمنيون على سماعها من مارتن غريفيث ومن قبله المبعوثين الأممين السابقين.

وبالحديث عن اتفاق السويد الذي يعد المحطة الأساسية لمارتن غريفيث، قال الحاج، إن الاتفاق الذي مر عليه أكثر من عام قد تبخر هو أيضا ولم يعد له مكان أمام طاولة الأمم المتحدة أو الأطراف اليمنية التي تعهدت أنه سيكون بادرة لبدء تسوية سياسية برعاية أممية لحل الخلاف اليمني.