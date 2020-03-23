روسيا تتخلى عن إجراء مناورات قرب حدود الناتو... أول إصابة بكورونا في سوريا

الموضوعات: روسيا تتخلى عن إجراء مناورات قرب حدود الناتو كبادرة حسن نية؛ سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا وإجراءات صارمة لاحتواء الأزمة؛ وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سبل مكافحة «كورونا».

روسيا تتخلى عن إجراء مناورات قرب حدود الناتو كبادرة حسن نية

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، أن روسيا تخلت عن إجراء تدريبات بالقرب من حدود دول الناتو كبادرة حسن نية تجاه دول الحلف وذلك على الرغم من عدم استعداد الحلف لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه التخفيف من حدة التوتر في أوروبا.

وأكد فومين في مقابلة صحفية أن موسكو تسعى لإيجاد نقاط التقاء مع الحلف لهذا توقفت، على نحو استباقي، عن إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من حدود الدول الغربية، واتخذت إجراءات أخري مثل فتح أجهزة التعريف خلال تحليق الطائرات الحربية الروسية فوق مياه البلطيق.

قال الكاتب والمحلل السياسي سامر إلياس:

«إن إلغاء المناورات الروسية قرب حدود الناتو ينطلق بالأساس من مخاطر انتشار فيروس كورونا، ويأتي ضمن إطار الإجراءات الروسية للحد من انتشار الفيروس بين الشعب وأيضا في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، كما يجري على حد تقديري ضمن تنسيق آخر مع الناتو الذي كان يحضر لمناورات مقررة في البلطيق وأوروبا الشرقية، والتي باتت بدورها في حكم الملغية نظرا لمحاربة تداعيات فيروس كورونا».

وأكد إلياس أن «هذه الرسائل تشير إلى أن الحلول العسكرية أثبتت انها عاجزة عن حماية الأمن القومي للدول والكيانات الكبرى بما فيها الناتو وروسيا والصين وأن العالم الآن أصبح أمام مهمة جديدة».

سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا وإجراءات صارمة لاحتواء الأزمة

حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت قوى الأمن الداخلي في سوريا الأحد، سوق الحميدية بدمشق، أكبر الأسواق في البلاد وأجرت عملية تعقيم شامل بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، كما أوقفت عمل وسائل النقل الجماعي بجميع إشكالها كإجراء احترازي.

هذا وقد أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في البلاد وقال إنه "تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للتعامل معها.

وقال إعضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. على الأحمد إن:

«ظهور إصابات بفيروس كورونا في سوريا سيؤثر بدون شك على العمليات العسكرية لكن من غير المعروف حجم التأثير الآن، خاصة أن هناك قرارات تتعلق بحماية الجيش وتعليمات لتجنب التجمعات العسكرية غير المرغوب فيها». وأكد الأحمد أن «هذا لايعني على الإطلاق أن الجيش لن يرد عندما تكون هناك اعتداءات" مشيرا إلى أن "هناك متابعات دقيقة للوضع في إدلب لكن المناخ العام والمزاج النفسي يصب في اتجاة فيروس كورونا».

وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سبل مكافحة "كورونا"

يعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الاثنين.

يأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه المجموعة التي تستضيفها السعودية حالياً ضغوطا لحل خلافاتها الداخلية، واتخاذ إجراء منسق ضد انتشار فيروس كورونا.

كانت المجموعة دعت لوقف القيود على حركة التجارة الدولية من أجل مكافحة الفيروس، وأكدت أنها تتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة الشركات العالمية، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، الطرق الأمثل لإدارة الأزمة الحالية.

قال الخبير الاقتصادي د. مصطفى البرزكان إن "مجموعة السبع الصناعية الكبرى حاولت التوصل لتنسيق أو اتفاق بشأن مواجهة كورونا وفشلت، ولذلك كانت الدعوات إلى مجموعة العشرين التي تضم دول تمتاز بثرواتها كما أن المجموعة تضم مختلف دول العالم وقد يكون التنسيق بين هذه الدول أكثر تأثيرا لتفادي انهيار اقتصادي عالمي بسبب فيروس كورونا».

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