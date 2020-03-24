مباحثات روسية سورية حول وقف إطلاق النار...غوتيريش يدعو لوقف الصراعات المسلحة حول العالم

الموضوعات: وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات روسية لسوريا على طاولة مباحثات شويغو والأسد، وغوتيريش يدعوإلى وقف الصراعات المسلحة حول العالم لمواجهة كورونا، وخلاف بين رئيس الكنيست والمحكمة العليا يحدد مصير نتنياهو.

وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات روسية لسوريا على طاولة مباحثات شويغو والأسد

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.

كما بحث شويغو مع الأسد تقديم روسيا لمساعدات إنسانية إلى سوريا ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافي بدعم من مختصين روس ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري فايز حوالة:

إن السبب الحقيقي المانع لوقف إطلاق نار دائم في إدلب يعود إلى وجود بعض التنظيمات الإرهابية التي رفضت الاتفاق ورفضت القرارات المتعلقة خاصة تسيير دوريات مشتركة على طريق «M4»، فيما قامت المجموعات الإرهابية داخل المنطقة بدفع المدنيين إلى قطع الطرق وإشعال إطارات السيارات وتلغيم الجسور، إذن المهمة تقع على عاتق الجانب التركي ولكن هذا يعني أن هناك عصابات ربما لا تخضع للإرادة التركية بشكل كامل رغم أن هؤلاء معروفون ومدعومون من قبل النظام التركي، لكن على كل حال فإن التصريحات الأخيرة تشير إلى أنه إذا لم يتم فتح طريق «M4» سيتم تنفيذ ذلك بالقوة العسكرية ومن ثم القضاء على كل الإرهابيين المتواجدين في إدلب وفي سوريا عامة.

غوتيريش يدعو إلى وقف الصراعات المسلحة حول العالم لمواجهة كورونا

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأطراف اليمنية، إلى الاستجابة لدعوة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار، بغية إتاحة المجال لمواجهة خطر فيروس (كوفيد-19) المعروف باسم كورونا المستجد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة العدو المشترك المتمثل في فيروس كورونا.

قالت أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية الدكتورة، ليلى نيكولا، إن:

"الأطراف المتصارعة ستتجه لتقليل عملياتها أو ستلتزم بهدنات مؤقتة بحكم الأمر الواقع، وخوفا من تفشي وباء كورونا بين أفراد الوحدات المقاتلة وليس لالتزامها بما تقوله الأمم المتحدة، موضحة أن الصراعات البرية والاشتباكات علي الجبهات قد لا تكون متاحة خلال الفترة القادمة، بعكس الهجوم الجوي عبر الطائرات المقاتلة أو عبر الدرون.

خلاف بين رئيس الكنيست والمحكمة العليا يحدد مصير نتنياهو

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل رئيس الكنيست بطرح تصويت في البرلمان حول قانون خاص يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد، والتصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان وذلك غدا الاربعاء.

وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية عقب رفض رئيس الكنيست يولي إدلشتين إجراء تصويت في 25 مارس/ آذار، كان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست وقانون خاص بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة وقال إدلشتين عضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إلى أزمة فيروس كورونا والحاجة لتشكيل ”حكومة طوارئ وطنية“ كسببين لتأجيل التصويت.

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع: "إن ما يحدث في إسرائيل من صراعات مرده إلي محاولات ،نتنياهو، لشراء كل ما يمكن من الوقت لتقليص فرص منافسه غانتس في تشكيل الحكومة وإجباره علي قبول شروط إقامة حكومة وحدة وطنية مضيفا أن رئيس الكنيست سيجبر بالنهاية علي قبول رأي المحكمة العليا، إلا أنه سيحاول استغلال الوقت بإثارة خلاف قانوني.

وأوضح مطاوع أن "خسارة إدلشتين موقعه كرئيس للكنيست يعتبر خسارة الليكود لقوة أثناء المفاوضات، حيث سيطرح رئيس الكنيست الجديد القانون المنتظر المتفق عليه من منافسي نتنياهو وهو منع تولي أي منصب لمن يوجه له أي اتهامات وفي هذه الحالة ينتهي نتنياهو سياسيا.

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