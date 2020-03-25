موسكو تعرض مساعدة على واشنطن... وقمة مرتقبة لمجموعة العشرين

الموضوعات: روسيا تقدم مساعدات للعديد من الدول وتعرض مساعدة على الولايات المتحدة؛ قمة مرتقبة لمجموعة العشرين تشوبها خلافات بين أطراف رئيسية؛ الحوثيون في اليمن يمنعون سفينة للأمم المتحدة من مغادرة الحديدة.

روسيا تقدم مساعدات للعديد من الدول وتعرض مساعدة على الولايات المتحدة

أرسلت روسيا سفينة مساعدات طبية الى سوريا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ضمن حزمة مساعدات تقدمها موسكو لعدة دول ومنها إيطاليا التي وصلت اليها خمسة عشر طائرة محملة بالمساعدات الطبية والخبراء.

في الوقت نفسه قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن بلاده مستعدة لمساعدة واشنطن في جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، "إذا لزم الأمر". وقال أناتولي إن مجموعات الاختبار الروسية اثبتت جودة عالية في الصين وإيران، وتم نقلها إلى إيطاليا.

وفي هذا الموضوع قال عباس الحاج، الكاتب والمحلل السياسي، من باريس، إن:

ما بعد انتشار كورونا غير ما بعده في العلاقات الدولية فروسيا تحاول الانطلاق إلى عالم جديد ومسرح جديد في التعاطي مع المسرح الدولي عندما تقدم مساعدات لدول أوروبية ومن قبلها الصين وإيران وسوريا هي تحاول أن تعطي مجالا أوسع لما كان قد روّج له في السابق وهو الأخلاقيات الدبلوماسية ما بين الدول حتى في زمن الحروب وهذا الأمر قد يفتح الباب على مصراعيه أمام دور روسي جديد خصوصا في القارة الأوروبية التي واضح أنها تحتاج لهذا الدور.

من جهته، أوضح الكاتب والباحث السياسي السوري، توفيق المدني، أن "الوضع في سوريا لم يتغير كثيرا ولم تظهر إلا حالة واحدة لامرأة قادمة من الخارج وهي موجودة في الحجر الصحي"، مؤكدا أن "الوباء تحت السيطرة في باقي مدن سوريا ولم تظهر حالات أخرى على الرغم من إجراء عديد التحاليل على كل الذين اشتبه في أمرهم".

وقال إن "سوريا لا تمتلك البنية التحتية القوية التي تساهم في التصدي ومحاربة وباء كورونا لكن الدولة استطاعت أن تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس".

قمة مرتقبة لمجموعة العشرين تشوبها خلافات بين أطراف رئيسية

يرأس العاهل السعودي الملك سلمان قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة العشرين غدا لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها اقتصادي.

وقبل القمة نفت موسكو والرياض أي وجود للخلافات بينهما حول الحصص في سوق النفط رغم هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها منذ عشرين عاما. كما تشهد العلاقة بين بكين وواشنطن توترا واتهامات متبادلة حول منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه كان يتعين على الصين أن تحذر العالم من الفيروس في وقت أبكر، بينما ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين باللوم في ظهور الفيروس على الجيش الأمريكي. في هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، أحمد ياسين، إن:

هناك العراقيل أمام اقتصادات مجموعة العشرين لكنها تمتلك قدرات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا إذا اجتمعت وتوحدت"، مشيرا إلى أن "طريقة الاختلاف في التعامل مع الفيروس يثير الكثير من التعقيدات والمشاكل في أن تحقق مجموعة العشرين صيغة مشتركة في مواجهة فيروس كورونا".

وشدد على ضرورة "الاستفادة من التجربة الصينية في التعامل مع انتشار كورونا بالرغم من أن الصين واجهت هذه المشكلة لوحدها ولم يكن هناك أي دروس سابقة يمكن أن تحتذي بها إلا أنها كانت حازمة في احتواء الفيروس إضافة إلى التجربة الروسية التي تعكس درسا مهما بالنسبة للدول الأخرى".

الحوثيون في اليمن يمنعون سفينة للأمم المتحدة من مغادرة الحديدة

قالت الحكومة اليمنية إن قوات تابعة لجماعة الحوثي اليمنية منعت سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من مغادرة ميناء الحديدة.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح امس إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

قال نائب وزير الإعلام بحكومة الإنقاذ التابعة لأنصار الله، فهمي اليوسفي، إن "كل المنافذ البحرية في اليمن مغلقة بسبب جائحة كورونا"، موضحا أنه "يحقق لليمن فحص كل الأشخاص القادمين من خارج البلاد سواء من الأمم المتحدة أو غيرها".

وأضاف: "الطواقم التي تأتي من قبل الأمم المتحدة تخضع إلى الفحص الطبي المنظمة لعدم انتشار المرض وحتى لا يكون المرض جزء من العدوان الذي يستهدف أرضا وإنسانا".

ولفت إلى أن "الصراع في اليمن لا يتوقف بحكم أن هناك غياب الإرادة من دول التحالف وبالتالي إيقاف الصراع يتطلب إيقاف العدوان ويحتاج للضغط من دول الناتو".

وقال إن "دول التحالف تسعى لإيجاد هدنة وبالتالي نحن لسنا ممانعين من وجود هدنة شريطة ألا يتبع تلك الوسائل للحل التي عهدناها منذ الفترة الماضية بأن تستغل هذه الهدن لتحقيق سيطرة على كثير من المناطق».

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