دوريات للاتحاد الأوروبي قبالة ليبيا...و5 تريليون دولار من قمة العشرين لمكافحة كورونا

الموضوعات: الاتحاد الأوروبي يطلق دوريات بحرية جديدة قبالة ليبيا بحثا عن نفوذ أم لإيقاف الصراع؟، وكورونا يفشل في إيقاف الصراع الليبي مع إعلان قوات الوفاق دك معاقل الجيش الليبي غرب سرت، و5 تريليون دولار من قمة العشرين لاقتصاد العالم والاتفاق على التنسيق لمكافحة كورونا وآثاره.

الاتحاد الأوروبي يطلق دوريات بحرية جديدة قبالة ليبيا بحثا عن نفوذ أم لإيقاف الصراع؟

أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد ستبدأ في أبريل/ نيسان، مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط تحمل اسم "إيريني"، وذلك لمنع وصول مزيد من الأسلحة للطرفين المتحاربين في ليبيا، وإن اليونان وافقت على استقبال أي مهاجرين يجري إنقاذهم من البحر.

كان سيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد حذر من أن الاتحاد مهدد بفقدان أهميته إذا لم يكن قادرا على التصرف تاركا مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا، وذلك على حد قوله.

قال الكاتب والمحلل السياسي، عماد الحمروني، إن:

"العملية الجديدة للاتحاد الأوروبي على شواطئ ليبيا لها شأنين: الأول يخص منع وصول السلاح في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في كثير من المواقع والشأن الثاني لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية مع انتشار وباء فيروس كورونا".

ولفت الحمروني إلى أن "تدفق السلاح سيكون إلى جهات مثل حكومة الوفاق أو الجماعات التي تساند السيد فائز السراج أو الجماعات التي تعتمد على بعض الدول العربية والإسلامية عن طريق البحر وقد تم بالفعل إيقاف بعض البواخر البحرية التي كانت تركيا ترسلها إلى ليبيا".

كورونا يفشل في إيقاف الصراع الليبي مع إعلان قوات الوفاق دك معاقل الجيش الليبي غرب سرت

رغم المناشدات لطرفي الصراع في ليبيا لإيقاف الحرب والتركيز مع الاجراءات الوقائية لمكافحة كورونا نقرأ إعلان لقوات حكومة الوفاق يقول إنها دكت معاقل الجيش الليبي غرب سرت، وقد خلفت خسائر في الارواح والآليات. وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، إن "العمليات متواصلة والساعات القادمة ستشهد أعمالا قتالية".

ويمثل التصعيد خطورة كبيرة مع ظهور أول حالات كورونا في ليبيا التي تعاني من بنية صحية مهترئة نتيجة الحرب، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا جميع الأطراف للتحلي بالمسئولية والدخول في هدنة والتركيز مع مكافحة الفيروس الذي يجتاح العالم.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك أوضح الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فيصل عويضة، أن:

"قوات الوفاق التي تعتمد على المليشيات والمرتزقة قامت بهجوم على عرب طرابلس بقاعدة الوطنية الاستراتيجية في استغلال للهدنة الإنسانية التي قامت بسبب كورونا لكن قوات الجيش صدت هذا الهجوم ومن ثم تحركت وسيطرت على كل المناطق في غرب طرابلس التي كانت تحت سيطرة الوفاق".

وقال عويضة إن "القرار ليس بيد حكومة الوفاق بل بيد جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة والمليشيات التي تحرك فايز السراج بدون خطط مدروسة".

5 تريليون دولار من قمة العشرين لاقتصاد العالم والاتفاق على التنسيق لمكافحة كورونا وآثاره

قمة استثنائية فريدة لمجموعة العشرين أقيمت عبر الفيديو كونفرانس للزعماء لمناقشة سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، القمة ترأسها العاهل السعودي الملك سالمان بن عبد العزيز.

وخلال القمة اتفق الزعماء على تخصيص 5 تريليون دولار للتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لمواجهة الفيروس وآثاره الاقتصادية وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة.

وقال البيان الختامي للقمة إن دول «مجموعة العشرين» تتخذ تدابير فورية لدعم اقتصاداتها، وحماية العاملين والشركات، وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة - والقطاعات الأكثر تضرراً، إضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة.

وقال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت د/ رائد المصري:

"إذا كانت قمة العشرين تسعى للتنسيق مع المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية، فهذا أمر جيد ويبشر بالخير ويعود بالنفع على جميع الدول التي عانت من انتشار فيروس كورونا، ولكن إذا كان الأمر غير ذلك فسيكون الحديث حول منطق رأسمالي غير مجدي تتعاطى فيه هذه الدول، وبطبيعة الحال ذلك يتوقف على شفافية المنظمات الأممية الطبية التي ستكون مسئوليتها توزيع الرعاية الطبية والمعدات والمساعدات وكل ما يحتاجه النظام الصحي في أي دولة، بشكل عادل وشفاف فقد تعد هذه مرحلة جديدة من إعادة ترتيب نظام دولي وعالمي قائم على أسس المساواة بين الدول.

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