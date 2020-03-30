تمرد وهروب عناصر من "داعش" من سجن شمالي سوريا... انسحاب التحالف الدولي من قاعدة "كي 1" شمالي العراق

الموضوعات: تمرد وهروب عناصر من "داعش" من سجن في الحسكة شمال شرقي سوريا، وانسحاب التحالف الدولي من قاعدة كركوك الجوية شمالي العراق، ووزيرة فرنسية تحذر من مخاطر وجودية على الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا.

تمرد وهروب عناصر من "داعش" من سجن في الحسكة شمال شرقي سوريا

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، إن سجناء من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، الإرهابي، سيطروا على الطابق الأرضي في سجن كبير يخضع لسيطرة قوات "قسد"، في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشار بالي إلى أن بعض عناصر التنظيم الإرهابي تمكنوا في الوقت نفسه من الهرب من السجن، دون مزيد من التفاصيل.

في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد عبد الحميد سلهب:

إن عدد من فروا من تنظيم "داعش" الإرهابي في الحسكة لا يتجاوز عشرة كوادر، لكنه أكد خطورة ذلك لأنه من غير المعروف أين ستستوطن هذه الكوادر وما إذا كانت ستكون بؤر وخلايا جديدة.

وأكد أن الجيش السوري سيواصل ملاحقة فلول هذا التنظيم أينما ذهب، لافتا إلى وجود غرفة عمليات سورية عراقية مشتركة لمكافحة هذا التنظيم أينما وجد.

انسحاب التحالف الدولي من قاعدة كركوك الجوية شمالي العراق

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ، إخلاء قاعدة "كي 1" العسكرية، في محافظة كركوك العراقية، وتسليم ممتلكات بقيمة مليون دولار إلى الحكومة العراقية.

وأضاف أنه "يقوم بإعادة تمركز مواقع قواته في العراق، مشيرا إلى أن عملية نقل القواعد تم التخطيط لها مسبقًا، و ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف التحالف أو الوضع الراهن لجائحة كوفيد 19 بالعراق".

قال عضو مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين، إن:

انسحاب قوات التحالف من قاعدة k1 بكركوك قد يكون مقدمة للانسحاب النهائي وليس لإعادة التموضع، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تفاهمات مع السلطات العراقية.

وأضاف أن هناك تسريبات اعلامية عن تحضيرات لهجوم على مقرات الحشد الشعبي، ما قد يحول العراق لساحة حرب قد تحرق الأخضر واليابس.

وأوضح، أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها مع الحكومة العراقية، لأنها تقوم بقصف بعض المقرات تحت عناوين طائرات مجهولة، ما قد يحول العراق إلي ساحة لتصفية حسابات دول أجنبية، الأمر الذي يرفضه العراقيون.

وزيرة فرنسية تحذر من مخاطر وجودية على الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

حذرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إيميلي دو مونشالان من تأثيرات سلبية محتملة لأزمة كورونا على العلاقات الأوروبية إذا لم يخرج الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة متحدا.

وبشأن تداعيات أزمة كورونا على الاتحاد الأوروبي، قالت دو مونشالان إنه "من الضروري أن يحضر الاتحاد للخروج من الأزمة، للنهوض وللاستعداد للمرحلة الآتية.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، د.أنور مالك إن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر وجودية الآن وكل المعطيات تقول إن انتشار وباء كورونا ستكون له تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في الاتحاد خاصة بعد الأضرار التي لحقت بإيطاليا وصربيا.

وأشار إلى أن "كثير من المسؤولين الأوروبيين يجمعون على أن الاتحاد مقبل على عاصفة غير مسبوقة قد تهدد وجوده ككيان مالم تتخذ تدابير وقائية لحمايته من الانفجار الداخلي".

وأرجح مالك هذا التهديد إلى "انغلاق دول الاتحاد، وعدم التعاون فيما بينها ما يضع الاتحاد في مواجهة أزمة عاصفة، مشيرا إلى أن تصريح وزيرة الدولة الفرنسية في هذا الخصوص يهدف إلى "استباق المخاطر في محاولة لملمتها قبل ان تنفجر بما يعجل بقضية انفصال الاتحاد".

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