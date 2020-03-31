اتفاق روسي أمريكي لإجراء مشاورات بشأن النفط... واشنطن تنشر صواريخ باتريوت في العراق

الموضوعات: بوتين وترامب يتفقان على إجراء مشاورات بشأن هبوط أسعار النفط؛ الولايات المتحدة تنشر صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق؛ خطورة على حياة 5000 معتقل فلسطيني بعد ظهور كورونا في السجون.

بوتين وترامب يتفقان على إجراء مشاورات بشأن هبوط أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية.

ويشهد النفط حرب اسعار بعد أن هبط الى 20 دولار للبرميل وخلاف واضح بين أوبك بقيادة السعودية من ناحية وروسيا من ناحية أخرى حول تخفيض الانتاج لرفع الأسعار وسط انكماش اقتصادي عالمي بسبب جائحة كورونا . وأشارت موسكو إلى أنها تود انضمام مزيد من الدول إلى جهود تحقيق التوازن بأسواق النفط العالم.

قال خبير النفط العالمي ممدوح سلامة إن:

«روسيا والسعودية تتفقان على خفض انتاج النفط الصخري، أو إزالته من السوق كلية، والأسعار الحالية تدعم ذلك،وقد أعلن الطرف الروسي أمس أن سعرا للنفط يتراوح بين 30 و35 دولار للبرميل سيؤدي إلى خسارة النفط الأمريكي لمليون ونصف برميل يوميا، وإن أسعارا تتراوح بين 40 و 45 ستمنع النفط الصخري الأمريكي من الاستمرار في الانتاج على المدى البعيد».

وأشار سلامة إلى أن "الرئيس الأمريكي قد يساعد بإعادة النظر في العقوبات الأمريكية ضد روسيا إذا وجد أن تعاونه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي دعم صناعة النفط الأمريكي، وبالنسبة للسعودية قد يضطر ترامب إلى تشديد الضغط عليها لوقف حرب الأسعار".

الولايات المتحدة تنشر صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق.

المنظومة بدأ تركيبها في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الانبار وقاعدة «حرير» في اربيل. وهذان القاعدتان كانتا قد تعرضتا لعدة هجمات بالصواريخ عدة مرات وخاصة مع التوتر بين إيران والولايات المتحدة قبل وبعد مقتل القائد الايراني قاسم سليماني.

وقالت مصادر عراقية إن الولايات المتحدة تتجه الى خفض الجنود في العراق وبدلا من ذلك تكثف منظوماتها الدفاع هناك.

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع إن:

«هناك سيناريو أمريكي يفرض نفسه على الواقع في المنطقة، وربما هناك خطة لمحاربة جميع أنواع ما يسمى بالمقاومة في المنطقة ليس فقط في العراق بل أيضا في لبنان وحتى فلسطين للبدء في تجديد ما يسمى بـ «صفقة القرن» وقد تم الآن نصب مضادات الباتريوت على قاعدتي عين الأسد والحرير وعلى السفارة الأمريكية في بغداد وتمركزت القوات الأمريكية في هذه المناطق بعد انسحابها من 15 قاعدة في العراق».

وأكد الشرع أن «إعادة انتشار القوات الأمريكية داخل العراق يثير الشك والريبة لدى فصائل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وحتى لدى الحكومة العراقية التي صرحت على لسان عادل عبد المهدي بأن هذه التحركات غير مسبوقة وربما تكون هناك أيديولجية جديدة لدى وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ بعض المهام الجديدة" مشيرا إلى أن "نشر الباتريوت يعني انه ربما تكون هناك مواجهات قريبة».

خطورة على حياة 5000 معتقل فلسطيني بعد ظهور كورونا بالسجون

أعرب نادي الأسير الفلسطيني عن قلقه لخطورة وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد أن أعلنت السلطات في إسرائيل عن إصابة ثلاثة حراس ووضع 40 حارس آخر في الحجر الصحي بسبب اصابتهم بكورونا.

وطالب قدورة فارس الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالقيام بدور أكبر لانقاذ 5000 الاف معتقل فلسطيني اصبحوا ممنوعين من اي زيارة للأهل أو المحامين ولا تتوفر معلومات عنهم الا من الجانب الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن الحراس الثلاثة المصابين لم يخالطوا المعتقلين الفلسطينيين ولا يوجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين السجناء الفلسطينيين.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري لفتح السفير الدكتور حازم أبو شنب إنه:

«من الصعب التأكد من الادعاءات الإسرائيلية بسلامة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لأن هذا يحتاج إلى جهة محايدة تقوم بالفحص الطبي، وأعتقد أن هذا الأمر لن تسمح به دولة الاحتلال الإسرائيلي خصوصا وأن هناك اعترافات إسرائيلية بثبوت مرض عدد من السجانين الإسرائيليين في السجون الإسرائيلية ومنها سجن عوفر».

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