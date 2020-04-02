الناتو يدعو أعضاءه لتجنب أزمة أمنية بسبب كورونا..حكومة الوفاق تعلن رفضها المهمة العسكرية الأوروبية

الموضوعات: حلف شمال الأطلسي يدعو أعضاءه لتجنب أزمة أمنية بسبب كورونا، وحكومة الوفاق تعلن رفضها المهمة العسكرية الأوروبية في ليبيا، والأمم المتحدة تقول إن 8 ملايين عربي مهددون بالفقر جراء "كورونا".

حلف شمال الأطلسي يدعو أعضاءه لتجنب أزمة أمنية بسبب كورونا

حيث دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، دول الحلف لمنع تفاقم الأزمة الصحية التي تسبب بها وباء «كوفيد 19»، حتى لا يتعرض أمنها للخطر.

وأضاف أنه يجب التأكد من أن هذه الأزمة الصحية لن تسبب أزمة أمنية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي خلال 70 عاما، سيعقد اجتماع للوزراء عن طريق الفيديو".

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، أحمد أصفهاني، "إن هناك خوفا من أن يكون هناك انهيار في النظام الداخلي العام لدول الحلف، وهو ما يدفع الناتو لاتخاذ خطوات للمساعدة في ضبط الأوضاع الداخلية لدوله.

واستبعد أصفهاني أن يخفض الحلف عدد جنوده في مناطق الصراع حتي يواجه أزمة تفشي وباء كورونا، إلا إذا كان الأمر متعلقا بحالة استراتيجية.

وأوضح أصفهاني، أن علاقات الاتحاد الأوروبي في أسوأ حالاتها وأن هناك خللا في التعامل بين الدول الأطلسية حيث إن هناك غلقا للحدود ونوعا من عدم التعاون، الأمر الذي يؤثر سلبا بدوره علي العلاقات بين حلف الاطلسي، خصوصا مع حصول بعض دول الحلف علي مساعدات من دول مثل روسيا والصين وكوبا قبل أن تحصل على مساعدات من دول الحلف.

وتوقع المحلل السياسي ألا تخرج قمة حلف الناتو بأكثر من بيانات تشدد علي التضامن والتأكيد علي الحفاظ علي الأمن الداخلي.

حكومة الوفاق تعلن رفضها المهمة العسكرية الأوروبية في ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، رفضها للمهمة العسكرية الأوروبية، التي تهدف لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقال وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إن "الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هو حكومة الوفاق في إغفال و سط تجاهل تام لأية رقابة على عملية تسليح حفتر"، حسب قوله.

في هذا السياق، أكد اسماعيل محيشي المحلل السياسي الليبي أن حكومة الوفاق ترى أن الإجراء الذي يود الاتحاد الأوروبي القيام به تحت دعوى المراقبة أمر مناف لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن أوروبا تريد استثمار أزمة كورنا التي تعصف بالعالم من أجل زيادة تعقيد الأمور في ليبيا وضرب العلاقات الليبية التركية خاصة بعد توقيع اتفاقيات أمنية بين أنقرة وطرابلس.

وأشار محيشي إلى أنه يتوقع فشل هذا المخطط لأن الاتحاد الأوربي ليس في قوته المعروفة وقد ظهر مدى ضعفه من خلال تعامله مع أزمة كورونا، ولذا فهو لن يستطيع فعل شيء وإنما هي رسالة من أوروبا، فضلا عن أن دعمه لحفتر أظهرت كم هو غير راغب في إحداث استقرار في ليبيا، لأنه تحول أو تحولت بعض دوله إلى طرف في الصراع في ليبيا، حسب قوله.

الأمم المتحدة تقول إن 8 ملايين عربي مهددون بالفقر جراء "كورونا"

قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، إنها تتوقع أن ينضم أكثر من ثمانية ملايين عربي إلى "قائمة الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي إن "عواقب هذه الأزمة ستكون شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، لا سيما العاملين في القطاع غير النظامي، ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة".

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي، نايل فالح الجوابرة، إن ما أشارت إليه الأمم المتحدة في إحصائياتها من أن هناك ثمانية ملايين عربي مهددون بالفقر بسبب كورونا كلام صحيح إلى حد كبير خاصة إذا قارنا وضعنا العربي بدول أخرى مثل الولايات المتحدة التي سجلت ثلاثة ملايين عاطل عن العمل.

وأشار جوابرة إلى أن الأمن الغذائي في وطننا العربي، يشير إلى نوع من الاستقرار بسبب إجراءات احتياطية اتخذتها كثير من الدول العربية وعلى نحو أسرع من الدول الأوربية، مشيرا إلى أنه إذا استمر التفشي لمدة أطول من ثلاثة أشهر وهي مدة الاحتياطي المخزن من الممكن أن ينعكس سلبا على الأمن الغذائي.

وتوقع جوابرة أن يتم ضخ مزيد من السيولة من قبل الحكومات في الوطن العربي لحماية العمالة من التعطل.

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