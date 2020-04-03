مهام إضافية للناتو في العراق... ترامب يتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط

مواضيع الحلقة: مهام إضافية لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، والأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشي فيروس كورونا، وترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ويتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط.

مهام إضافية لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق

قرر حلف «الناتو» توسيع مهامه في العراق لتشمل تدريب كوادر الجيش العراقي وقوات الأمن. وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على توسيع المهام في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية.

ويقوم الحلف بمهمة غير قتالية "للتدريب وتقديم الاستشارات"، بهدف تطوير قوات الأمن العراقية، لكن المهمة علقت بسبب التوتر الذي وقع بعد عملية اغتيال القائد الايراني قاسم سليماني في بغداد يناير/ كانون الثاني الماضي.

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، إحسان الشمري، لبرنامج «عالم سبوتنيك» إن:

«انسحاب القوات الأمريكية من العراق كان قرارا مؤقتا ولم يكن بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "حلف الناتو ربما يكون جزء من عملية التعويض للتوقف المؤقت الذي اتخذه البنتاغون تجاه العراق".

ولفت إلى أنه "كان هناك توجه من الإدارة الأمريكية لدور أكبر للناتو على مستوى الداخل العراقي"، مشيرا إلى أن "المضي لعقد شراكات مع هذا الحلف من قبل الحكومة العراقية قد يخفف من الضغط على الحكومة بقضية السماح بتواجد القوات الأمريكية على مستوى الداخل العراقي".

الأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشي فيروس كورونا

قالت الأمم المتحدة إن المنظمة والحلفاء الغربيين يحاولون إقناع أطراف الصراع في اليمن بالعودة للتفاوض محذرين من خطورة وباء كورونا وذلك لإنهاء الحرب التي خلفت وحدها كارثة إنسانية.

وقد أرسلت الأمم المتحدة اقتراحا للحكومة اليمنية وللتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ولجماعة انصار الله الحوثيين، ويسعى مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إلى عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى.

قال الكاتب الصحفي اليمني، جمال حيدرة، لبرنامج «عالم سبوتنيك» إن:

«هناك ضرورة ملحة بأن "يقبل أطراف الأزمة اليمنية دعوات محادثات السلام لأن الشعب اليمني بحاجة إلى السلام وإلى تكاتف كل الأطراف من أجل مواجهة فيروس كورونا».

وأشار إلى أنه "لن يوجد هناك سلام إلا إذا كانت هناك نوايا حقيقية وجادة من قبل طرفي النزاع في اليمن "الشرعية" من ناحية و"الحوثيين" من ناحية أخرى للاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب وإيقاف الحرب في كل الجبهات".

ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ويتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأتوقع وآمل أن تخفض السعودية وروسيا انتاجهما بنحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير.

وتشهد أسعار النفط العالمية هبوطا حادا خلال الشهرين الأخيرين بسبب تفشي فيروس كورونا وعدم الاقبال على طلب الشراء مع استمرار في فائض الانتاج وهو ما أدى الى هبوط الاسعار بنسبة بلغت نحو 70 %.

قال خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة، د. محمد عبدالرؤوف، لبرنامج «عالم سبوتنيك» إن:

«عدم وصول لاتفاق الشهر الماضي بين السعودية والدول الصديقة لأوبك+ إضافة إلى التغيرات الحالية التي أحدثها انتشار فيروس كورنا أدى إلى خفض سعر النفط بصورة كبيرة"، موضحا أنه "من الطبيعي الوصول إلى حل يضبط الأسعار ويدفعها للارتفاع مجددا".

وأشار إلى أن "تواصل الرئيس الأمريكي ترامب مع روسيا والسعودية أدى إلى تفاؤل بارتفاع الأسعار".

وتوقع أن "تقبل الرياض خفض إنتاج النفط لأنه في حالة الرفض سيكون الضرر أكبر مع قلة الطلب العالمي بشدة ما يجعل من مصلحة السعودية وغيرها من الدول البترولية خفض الإنتاح لتحقيق مستوى معقول من المكاسب".

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