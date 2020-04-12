موسكو تؤكد أن أزمة كورونا أظهرت عدم فعالية بعض المنظمات الدولية

الموضوعات: موسكو تؤكد أن أزمة كورونا أظهرت عدم فعالية بعض المنظمات الدولية..أمريكا تُفعّل أنظمة باتريوت لحماية قواتها بالعراق..غانتس يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد تفويض تشكيل الحكومة 14 يوما.

موسكو تؤكد أن أزمة كورونا أظهرت عدم فعالية بعض المنظمات الدولية

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن جائحة كورونا في العالم، أظهرت عجز بعض المنظمات الدولية عن مواجهة الأزمة، محذرا من أن عواقب الوباء ستكون قاسية وطويلة الأمد.

وأضاف أن: "هذه الجائحة غير المسبوقة، أظهرت أن فعالية المنظمات الدولية لا ترقى إلى المستوى المنشود، لافتا إلى أن أداء هذه المنظمات يدعو للتعويل على ما هو أفضل".

قال الخبير في الشؤون الروسية، قسطنطنين ترويفسيف:" إنه مع ظهور فيروس كورونا وانتشاره حول العالم لم نجد أي دور لهذه المنظمات".

وأشار إلى أن إعادة هيكلتها على أسس صحيحة وفاعلة أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أنه وبرغم هذه التجربة القاسية مع كورونا، لا يتوقع أن هذه المنظمات ستنال أي تطوير أو تحديث يليق بتحديات المرحلة".

أمريكا تُفعّل أنظمة باتريوت لحماية قواتها بالعراق

ذكر مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة نشرت أنظمة جديدة للدفاع الجوي في العراق لحماية قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في قواعدها على الأراضي العراقية.

وأكد المسؤولون في تصريحات لـ "أسوشيتد برس"، أنه تم نشر أنظمة "باتريوت" الصاروخية ومنظومتين أخريين للصواريخ قصيرة المدى في قاعدة عين الأسد، التي تعرضت لقصف صاروخي في يناير الماضي، وكذلك في القاعدة العسكرية بأربيل، ومعسكر التاجي.

في هذا الصدد، قال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية، إن:"المشهد السياسي العراقي معقد بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية، نشرت منظومة الباتريوت وفعلتها نتيجة استشعارها خطر يهدد سلامتها من قبل المجموعات المسلحة التابعة لإيران في العراق، أو كما تسميها واشنطن أذرع إيران".

وأضاف أن: "العراق يمر بمخاض تشكيل حكومة، ومواجهة وباء كورونا، وأزمة اقتصادية، بالتالي لن تٌعطى تحركات الولايات المتحدة في العراق أهمية كبيرة، خاصة مع وجود مشكلة حقيقية دفعت القوات الأمريكية إلى هذا الاتجاه".

غانتس يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد تفويض تشكيل الحكومة 14 يوما

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني غانتس، رسميا من الرئيس الإسرائيلي، رئيوفين ريفلين، تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة 14 يوما إضافية.

وقال غانتس في رسالته للرئيس الإسرائيلي، أن: "الأزمة السياسية والصحية والاجتماعية، تدفعه لبذل كل ما بوسعه لتشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو كان الثمن السياسي والشخصي باهظا"، على حد قوله.

في هذا السياق، قال تحسين الحلبي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن: "النقاط الخلافية بين نتانياهو وغانتس خالية من المسائل السياسية، مشيرا إلى أنها تتعلق بملفات أخرى كتوزيع الحقائب الوزارية، وتشكيل حكومة جديدة تضمن لنتانياهو ألا يفقد حزب الليكود قدر كبير من قدراته وامكانياته.

وأشار إلى رغبة نتنياهو في أن يُزيد من الضغط على غانتس زعيم أزرق أبيض، الذي يعاني موخرًا من خلافات كبيرة داخل كتلته، بالتالي هذا ما يستغله نتانياهو المعروف بقدرته على المناورات السياسية".