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15:07 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
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    عالم سبوتنيك

    نتنياهو وغانتس وإنقاذ تشكيل الحكومة... والسعودية مطالبة بوقف ترحيل الإثيوبيين

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: حقيقة سيطرة قوات الوفاق على صرمان وصبراتة غربي طرابلس؛ لقاءات الفرصة الأخيرة بين نتنياهو وغانتس لإنهاء وضع غير مسبوق في إسرائيل؛ الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا بسبب ترحيل السعودية لمهاجرين إثيوبيين.

    حقيقة سيطرة قوات الوفاق على صرمان وصبراتة غربي طرابلس

    قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الجيش الليبي قصفت عدة مناطق في العاصمة طرابلس بالصواريخ وذلك بعد سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق على مدينتين غرب طرابلس هما مدينتي صرمان وصبراتة. وقد أصيبت عدة منازل بالقرب من مطار معيتيقة نتيجة القصف. 

    تعد سيطرة قوات الوفاق على المدينتين مكسبا هاما للقوات التي تحاول التصدي لحملة الزحف على طرابلس التي بدأتها قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر قبل عام. وربما يخفف ذلك ايضا الضغط على حكومة الوفاق التي تكافح انقطاعات المياه والكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى خسائرها من عائدات البترول بسبب غلق الموانئ النفطية في الشرق.

    قال الكاتب والمحلل السياسي د. إسماعيل محيشي إن:

    «حكومة الوفاق تسيطر على أغلب المدن في المنطقة الغربية كصبراتة، وصرمان، وزلتان، وبعض المدن المجاورة، لكن في أبو قرين مازال هناك كر وفر" مشيرا إلى أن "قوات الجيش الليبي أصبحت الآن في تخوم طرابلس..وهناك اتصالات تتم بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي للوصول إلى اتفاق اجتماعي ينقذ المنطقة الغربية وحقن الدماء».

    وأكد محيشي أن «انقطاع المياة في طرابلس أمر مستمر منذ عامين كما تم إغلاق حقول النفط مؤخرا، وكل طرف يريد أن يستخدم هذه الأوراق من أجل الضغط».

    لقاءات الفرصة الأخيرة بين نتنياهو وغانتس لانهاء وضع غير مسبوق في إسرائيل

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس إنهما اقتربا من تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس. وكان الرئيس ريئوفين ريفلين الذي يشرف على محادثات تشكيل الائتلاف مدد المهلة أمام غانتس لمدة يومين.

    والتقى غانتس ونتنياهو خلال الليل في محاولة اللحظة الأخيرة لتسوية خلافاتهما. وبعد ذلك أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أحرزا ”تقدما كبيرا“. ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مرة أخرى مع فريق التفاوض الخاص بكل طرف في ولاقت لاحق اليوم.

    وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود الكنيست لاختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل حكومة. وسيؤدي إخفاقه في ذلك تلقائيا إلى انتخابات جديدة.

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، قال علي واكد، الصحفي والمحلل السياسي من إسرائيل:

    إن بيني غانتس يرغب في أن يكون رئيسا للوزراء بعد نحو سنة ونصف من بداية عملية محاولة تشكيل الحكومة، ولكن هنالك أزمة تواجهه وهي أنه يعتبر الآن خائنا لمعسكر الديمقراطية ومعسكر المحافظة على سلطة القانون وسيادة واستقلالية الجهاز القضائي، لأنه بالتحالف مع نتنياهو ربما يسمح له بالافلات من التعرض لهذا الجهاز القضائي. 

    الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا بسبب ترحيل السعودية لمهاجرين إثيوبيين

    قالت الأمم المتحدة إن ترحيل السعودية للعمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير مشروعة يمكن أن يسفر عن مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا وحثت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

    وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة إن السعودية رحلت حتى الآن 2870 مهاجرا إثيوبيا إلى أديس أبابا منذ بدء تفشي وباء كورونا. وأكدت السلطات الإثيوبية إجراء ترحيلات على نطاق واسع. ومن المتوقع أن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين. 

    في حديثه لـ «عالم سبوتنيك:، قال محمد عبدالله آل زلفى، العضو السابق بمجلس الشورى في السعودية، إن بلاده بصدد مؤامرة إذ تدفع بالإثيوبين جهات في اليمن ليتوجهوا نحو الحدود السعودية الجنوبية من أجل خلق مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية، ما جعل السعودية تعمل على ترحيلهم لحماية أمنها وحدودها وللحفاظ على استقرارها لاسيما وأن الأمر يتحكم فيه مهربون وتجار بشر.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

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