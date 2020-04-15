ترامب يعلق دعم واشنطن للصحة العالمية...الأمن المصري يفشل مخططات خلية إرهابية

الموضوعات: تبعات تعليق ترامب دعم واشنطن لمنظمة الصحة العالمية... الأمن المصري يفشل مخططات خلية إرهابية قبل قيامها بعمليات في قلب القاهرة... حقيقة المفاوضات غير المباشرة بين السعودية وجماعة "أنصار الله".

تبعات تعليق ترامب دعم واشنطن لمنظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تمويل بلده لمنظمة الصحة العالمية بسبب إدارتها لأزمة جائحة كورونا. وقال ترامب، إن منظمة الصحة روجت "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح لتفش أوسع نطاقا كان من الممكن تجنبه لولا حدوث ذلك.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية وساهمت بما يربو على 400 مليون دولار في 2019 أي نحو 15 بالمئة من ميزانيتها.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن هذا ليس الوقت الملائم لخفض الموارد المخصصة لمنظمة الصحة العالمية.

قال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، د. رامي الخليفة العلي، لـ "عالم سبوتنيك»:

"الرئيس الأمريكي يبحث عن كبش فداء لكي يبرر حجم التقصير الذي قامت به الإدارة والذي أدى إلى وفات الكثير من الأمريكيين".

وأوضح أن "وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية سوف يؤثر على برامج المنظمة خصوصا أن هناك دعوات على المستوى العالمي من أجل دعم الدول الفقير التي يمكن أن تعاني من جائحة كورونا».

الأمن المصري يفشل مخططات خلية إرهابية قبل قيامها بعمليات في قلب القاهرة

اقتحمت قوات الأمن المصرية وكرا لخلية إرهابية في منطقة اميرية شمال القاهرة بعد تبادل اطلاق نار، وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان «إن ضابط شرطة وسبعة مسلحين يشتبه في كونهم متشددين قُتلوا خلال عملية الاقتحام.و أضافت الوزارة أن ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح».

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تلقت معلومات عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وقال الخبير العسكري والأمني، اللواء سمير فرج لبرنامج «عالم سبوتنيك»:

«إن الخلية الإرهابية التي تمكنت الشرطة من القضاء عليها كانت تخطط لاستهداف دور العبادية القبطية في مصر لأنهم دائما يستغلون الأعياد الدينية للأقباط في مصر للعمليات الإرهابية».

وأشار إلى أن «هذا العمل، الهدف منه أمرين: هو بث الفرقة بين الأقباط والمسلمين في مصر، وإظهار عدم قدرة الدولة على السيطرة على البلد في هذا التوقيت».

حقيقة المفاوضات غير المباشرة بين السعودية وجماعة «أنصار الله»

تسعى السعودية إلى تطبيق هدنة في اليمن مع جماعة «أنصار الله»، والتي لم توافق على وقف إطلاق النار رغم إعلان التحالف بقيادة السعودية هدنة بسبب ظهور فيروس كورونا. وقالت مصادر مطلعة إن السعودية استأنفت محادثات غير مباشرة مع جماعة «أنصار الله» اليمنية لدخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. وتقول جماعات الإغاثة إن تفشي فيروس كورونا في اليمن قد يكون كارثيا وذلك بسبب تدهور النظام الصحي اليمني وانتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب التي أودت بحياة ما يربو على 100 ألف شخص.

قال عبدالقدوس الشهاري، نائب مدير العلاقات الإعلامية في حركة «أنصار الله»، إنه:

«لا يوجد حديث رسمي بخصوص مسألة التفاوض مع السعودية في الوقت الحالي وكل ما يتناول في المواقع والأخبار ليس رسميا حتى الآن».

وأشار إلى أنه "كانت هناك مفاوضات سابقة ومقترح قدمتها أنصار الله إلى السعودية إلا أنه لا يوجد اهتمام كاف من قبل التحالف السعودي وشنت العديد من الغارات كرد على هذه الرؤية التي قدمها الجيش واللجان الشعبية عبر المبعوث الأممي».

ولفت إلى أنه "تم شن أكثر من 250 غارة على مختلف المدن والمحافظات اليمنية وهذا يعني أن المملكة لا ترغب في التفاوض وتختار طريق الحرب".

وزير الإعلام الأردني: ما زال الوقت مبكرا لإعلان السيطرة على كورونا

ونذهب إلى الأردن وفي حديث خاص لـ «سبوتنيك» أكد أمجد العضايلة، وزير الإعلام الأردني، أن وصول بلاده إلى صفر إصابات يوم الجمعة الماضي لا يعني انتهاء وباء كورونا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات احترازية صارمة مكنتها من السيطرة على انتشار الفيروس.

وقال العضايلة: «إن الحديث عن عودة الحياة في الأردن لطبيعتها سابق للأوان، ولا يمكن ذلك قبل تسجيل صفر إصابات في جميع المحافظات على مدى أكثر من أسبوعين»، مشيرًا إلى «صعوبة الوصول إلى هذا الأمر قبل شهر يونيو/ حزيران المقبل».

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