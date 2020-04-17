"مجموعة السبع" تهاجم الصحة العالمية...بوتين وتشي يرفضان اتهامات ترامب لبكين

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعما في هجومه على منظمة الصحة العالمية من مجموعة السبع بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للمجموعة حيث قال البيت الآبيض أن زعماء مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستفيضة لعمل المنظمة والعمل على تصحيح عملها . واضاف البيت الابيض إن مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقت على وضع خطة وإجراءات اقتصادية وصحية مشتركة تستهدف تخطي أزمة كورونا. وكان الرئيس ترامب قد هاجم المنظمة متهما اياها بالانحياز للصين كما علق مساهمات واشنطن في عمل المنظمة .

في السياق نفسه، أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينغ، بعد اتصال هاتفي رفضهما محاولات تحميل بكين مسؤولية التأخر في إبلاغ العالم بظهور فيروس كورونا، معتبرين أن نتائج هذه المحاولات ستكون "عكسية"، وفق بيان للكرملين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، مناف كيلاني، إن "كل دول العالم تعلم أن ما يحدث اليوم هو تحضير لنظام عالمي جديد والكل يتسابق ليكون له حصة الأسد في هذا النظام".

ولفت إلى أن "التغيرات الجديدة تظهر في تصريحات المسؤولين في الدول الكبرى في محاولة تشكيل تحالف جديد ولكن توجد نظرة خاطئة لأن التحالف الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة لبنائه يبنى على أساس التحالفات الحالية لذلك يمكن إعادة الحسابات فيها بعد انتهاء أزمة كورونا".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة جزء من هذا النظام العالمي الذي أسس بُعيد الحرب العالمية الثانية وهي في موقف ضعيف جدا بسبب الأداء الذي ليس على المستوى للمنظمة وباقي المنظمات الأممية".

العراق يستدعي السفير التركي في بغداد احتجاجا على الاعتداء التركي على أراضيه

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على اختراق الأجواء العراقية بواسطة طائرة مسيرة تركية مسلحة استهدفت مخيما للعوائل الأكراد الأتراك شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان إن وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن مقتل امرأتين في مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين ، وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني التي تعتبره منظمة ارهابية يتمركزون فيه.

قال استاذ علم الإجتماع السياسي د/ أحمد أويصال لـ"عالم سبوتنيك": "إن هناك نشاط للتنظيم الإرهابي لحزب العمال الكردستاني وهو يعتبر طرف إرهابي دولي حيث ينشط على حدود العراق ، والحكومة العراقية عاجزة عن إتخاذ تدابير لمنع النشاط الإرهابي الذي يشن هجماته على المناطق التركية ونقاط الشرطة التابعة للأخيرة، علما بأن هذا يتكرر كثيرا وبالتالي فكلما تنشط الأعمال الإرهابية تتدخل تركيا وتتخذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي ومنع هذه الأنشطة الإرهابية على حدودها."

الرئيس الجزائري يقيل مدير جهاز الأمن الخارجي بعد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي أيضا ..

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس جهاز الأمن الخارجي كمال رميلي وعين بدلا منه اللواء محمد بوزيت ، ودعا قائد الجيش الجزائري العاملين في الجهاز إلى الالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمه ومساندته من خلال التزامهم .

وكان الرئيس الجزائري قد أقال ايضا الأسبوع الماضي، مدير الأمن الداخلي العميد واسيني بوعزة وتعيين العميد عبد الغني راشدي خلفا له. ويجري الرئيس تبون تغييرات واسعة في قيادات الجيش وجهاز الأمن منذ نحو شهر وهو ما يعتبره مراقبون تغييرا تدريجيا للاصلاح وقبل تعديل الدستور .

وقال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، إن "هناك رؤى مختلفة حول قرارات تغيير قيادات الأمن الخارجي والداخلي"، موضحا أن "الرأي الأول يقول إن القرارات تعود للصراع القائم بين أجنحة السلطة خاصة في المؤسسة العسكرية والرأي الآخر يرجع أن الرئيس عبدالمجيد تبون يريد أن يذهب للتغيير الهاديء وأن هذه القيادات كانت تعرقل ما كان يقوم به تبون من إصلاحات وأنه بدأ يتمكن من خصومه الذين كانوا يعارضونه في الانتخابات وأيضا بعد استمرار الاعتقالات في بداية حكم تبون وهو ما تعارض مع خطابه السياسي الذي كان يحقق مطالب الحراك".

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