حكومة نتنياهو وغانتس طبيعتها ونتائجها... ميدفيديف: انهيار أسعار النفط يشبه المؤامرة

الموضوعات: حكومة اللحظات الأخيرة بين نتنياهو وغانتس، طبيعتها وتأثيرها على القضية الفلسطينية؛ انهيار أسعار النفط يصفه ميدفيديف بالمؤامرة؛ أردوغان يقول إن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقها الأمني والبحري مع حكومة الوفاق.

حكومة اللحظات الأخيرة بين نتنياهو وغانتس طبيعتها وتأثيرها على القضية الفلسطينية

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا مع بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مما ينهي أزمة سياسية غير مسبوقة في اسرائيل ويجنبها جولة انتخابية رابعة.

الاتفاق بين نتنياهو وغانتس يقضي بتولي الأول رئاسة الحكومة حتى أكتوبر 2021 وبعدها يتولى غانتس الحكومة. وتلاحق نتنياهو محاكمة في تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الرابع والعشرين من مايو القادم وينفي رئيس الوزراء كل التهم الموجهة إليه.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور عبد المجيد سويلم، إن:

الرابح من الاتفاق الموقع لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو اليمين الإسرائيلي، مضيفا أن الحكومة الجديدة وضعت موضوع ضم مستوطنات الضفة الغربية في ثنايا الاتفاق، حيث سيتم إقرار ما يتم التخطيط لضمه في الكنيست والمباشرة في إجراءات الضم والسير في خطوات تنفيذية بعد أن تكون الادارة الأمريكية بالتوفق مع الاسرائيليين قد وصلوا إلي الخطط والخرائط المطلوبة، وتابع أن الوضع بهذا المعني سيكون قابلا للتفجر وأن الموقف الفلسطيني سيصدم الاسرائيليين وربما العالم كله ردا علي مثل هذه المؤامرات.

انهيار أسعار النفط وميدفيديف يصفها بالمؤامرة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن ما يحدث في أسواق النفط يشبه مؤامرة كارتل. واضاف ميدفيديف إن خبرة روسيا في قطاع الغاز،تقول إنها تعرض بيع النفط على أساس خذ وأدفع. وموسكو على استعداد لمناقشة هذا الخيار مع شركائها.

هذا وهبطت أسعار النفط بشكل كبير لكن الانهيار الأكبر تحقق أمس في سعر برميل النفط الأمريكي الذي هبط ، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر تزامنا مع الضغوط المستمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال المحلل الاقتصادي مصطفى البارزكان إن "العوامل الرئيسية التي أدت إلي هذا الانهيار التاريخي في أسعار النفط هي تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أنه ليس هناك امكانية لتخزين النفط بسبب وفرة المعروض، مضيفا أن يوم الاثنين كان الانهيار في العقود الآجلة لشهر مايو تلاه اليوم الثلاثاء انخفاضا لعقود يونيو حزيران بالانخفاض الامر الذي يدل علي الحذر الشديد في أسواق النفط.

وأوضح، البارزكان، أن هذا التراجع في أسعار نفط برنت يجعل هناك ضغوطا علي المنتجين من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج ، لافتا إلي أن الضغط الأكبر يبقي علي الاقتصاد الأمريكي وشركات النفط الأمريكية التي امتنعت عن الانصياع للرغبة الدولية بالحفاظ علي أسعار مناسبة في أسواق النفط، وكان هناك تحميل المسؤولية للمنتجين من أوبك ومن خارجها.

أردوغان يقول إن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقها الأمني والبحري مع حكومة الوفاق

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل "إفساد" ما سماه "مؤامرات" في البحر المتوسط. وطالب أردوغان، في خطاب تليفزيوني الرأي العام الدولي بدعم حكومة الوفاق في ليبيا.

واضاف الرئيس التركي أنه من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم – المبرمة مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط - ما تزال قائمة".

وكانت تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد وقعتا مٌذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، إحداها للتعاون في المجال العسكري، وأخرى عُرفت بمذكرة الصلاحيات البحرية وهو ما أثار استياء مصر واليونان اللتين وصفتا ما حدث بأنه "غير شرعي".

وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن:

تصريحات الرئيس التركي وتوقيتها تشير إلي أنه لن يكون هناك تغيير لخطط تركيا في ليبيا وأن المواجهة مستمرة ، مضيفا أن الجانب التركي سيستخدم الأساليب التصعيدية في نقل الرسائل إلي قوات المشير خليفة حفتر، خصوصا مع استمرار قوات الجيش الليبي في محاولة حسم المعركة مع قوات حكومة الوفاق.

وأوضح فهمي أن تركيا ترسل رسائلها للجيش الليبي لتؤكد دعمها لحكومة الوفاق تخوفا من أي تغييرات عسكرية كبيرة علي الأرض لصالح المشير خليفة حفتر، وكذلك في ظل تبدل الكثير من المواقف الدولية الداعمة للطرفين.

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…