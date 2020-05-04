فنزويلا تحبط عملية مدعومة من كولومبيا للإطاحة بمادورو... العراق يطلق عملية "أسود الصحراء" ضد "داعش"

أعلنت الحكومة الفنزويلية، احباط عملية توغل من البحر قام بها مرتزقة لتنفيذ "أعمال إرهابية" تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إن المجموعة، التي قال إنها قدمت من كولومبيا، حاولت الوصول بزوارق سريعة إلى ولاية لا غوايرا الساحلية (شمال) قبل أن تعترضها وحدات من الجيش والشرطة الخاصة و تقتل عددا منهم وتعتقل آخرين، دون مزيد من التفاصيل .

قال عضو جمعية الصداقة اللبنانية الفنزويلية، غالب نور الدين ، إن هذه العملية هي محاولة جديدة من محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لإحداث اختراق لفنزويلا ، مضيفا أن هذه المحاولة فشلت الأمر الذي يؤكد أن أمريكا اللاتينية ستكون جبهة مواجهة للولايات المتحدة.

وأعرب نور الدين عن اعتقاده بقدرة فنزويلا علي صد أية هجمات أخري وأنه في حال تورطت الولايات المتحدة في تدخل عسكري مباشر فإن الحرب ستكون شبيهه بحرب فيتنام.

العراق يعلن اطلاق عملية "أسود الصحراء" لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي غربي الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الاثنين، اطلاق عملية "أسود الصحراء" لملاحقة فلول عناصر "داعش" في محافظة الأنبار وصولا للحدود الدولية بين العراق وسوريا والسعودية.

و أضافت في بيان، أن عملية "أسود الصحراء" تهدف لتفتيش مناطق وادي حوران، الحسينيات، الكعره، H2، وادي الحلكوم، وصولا إلى منطقة الحدود الدولية

في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، د.كتور، هشام الهاشمي، إن نتائج عملية "أسود الصحراء" التي أطلقتها قوات الأمن العراقية لملاحقة فلول "داعش" غرب الأنبار، لن تختلف عن عملية "إرادة النصر" التي أطلقتها القوات العراقية سابقا.

وأوضح الهاشمي، أن عملية "أسود الصحراء"، تأتي كعملية وقائية للبحث عن مخابئ للسلاح وهي أماكن تجمع الانتحاريين لإضعاف وتحييد القدرة القتالية لهذا التنظيم الارهابي قبل هجومه علي المناطق الحضرية.

واشنطن تقول إن لديها أدلة "هامة" على أن فيروس كورونا خرج من مختبر صيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن توفر "عدد كبير من الأدلة" على أن فيروس كورونا خرج من مختبر صيني.

وأضاف أن "أفضل الخبراء حتى الآن يعتقدون فيما يبدو أن فيروس كورونا من صنع الإنسان".

وتتناقض تصريحات بومبيو مع بيان أصدرته الأسبوع الماضي الاستخبارات الأمريكية، أكدت فيه إن الفيروس لا يبدو أنه من نتاج عمل بشري أو معدل جينيا.

في هذا السياق، قال مدير موقع الصين بعيون عربية، محمود ريا ، إن " العالم ينتظر الأدلة الأمريكية التي دائما ما تكون سرية ولا يعلم بها إلا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الصين كانت واضحة جدا في تقديم المعلومات منذ بداية الأزمة وكانت تجري الأبحاث علي الفيروس، وعندما اتضح لها خطورة الأمر قامت بإبلاغ جميع الهيئات الصحية في جيع أنحاء العالم .

وأوضح ،ريا ،أن الإدارة الأمريكية تعاني من التخبط والمفاجئة من حجم انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة الخلل والاستهتار الذي مارسته هذه الادارة في التعامل مع الفيروس.