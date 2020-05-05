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    خامس هجوم على أهداف سورية.. أول سفير للسودان في واشنطن منذ ربع قرن

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: خامس هجوم من نوعه على أهداف سورية وأصابع الاتهام تشير الى إسرائيل، والولايات المتحدة تضغط لتوسيع مهمة قوات اليونيفيل للتضييق على «حزب الله»، والسودان يعين لأول مرة منذ ربع قرن سفيرا في الولايات المتحدة.

    خامس هجوم على أهداف سورية

    قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمال البلاد، وذلك في خامس هجوم من نوعه  خلال أسبوعين على أهداف يُشتبه بأنها إيرانية.

    وقال الجيش السوري في بيان إن إسرائيل استهدفت مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي. وكان التلفزيون الرسمي قد أشار في وقت سابق إلى استهداف مركز أبحاث. وقال الجيش إنه يعكف على تقييم الخسائر التي خلفها الهجوم. 

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، قال اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إن الهجوم الإسرائيلي الأخير بات معتادا كجزء من استراتيجية كاملة لإضعاف الدولة السورية والموقف السوري الذي يمثل الردع العربي ووقفة الصمود في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني، إذ تأكد بالدليل أن إسرائيل من قامت بالهجوم على تلك المواقع بحلب.

    وأضاف سليمان أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية زادت كثافتها في الآونة الأخيرة توازيا مع أي تقدم للقوات السورية فتريد إسرائيل أن تشد من أزر عملائها في المنطقة، مؤكدا أن من الخطأ تماما تفسير ما يحدث بأن للإيرانيين مواقع في سوريا، كما أن تبرير إسرائيل غير سليم بهذا الشأن فإذا أرادوا أن يقاتلوا إيران فليذهبوا إلى إيران لا عن طريق سوريا.

    الولايات المتحدة تضغط لتوسيع مهمة قوات اليونيفيل 

    حثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعضاء مجلس الأمن على إعادة النظر بالتفويض الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بهدف السماح لها بتنفيذ مهمتها لحفظ السلام. جاء ذلك بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة الفيديو وذلك قبل تجديد مهمة اليونيفيل في الصيف القادم. 

    وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إنه يجب على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون اليونيفيل قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة محذرة من أن «حزب الله» تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، ما يعرض الشعب اللبناني للخطر. 

    في حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري إن قرار الضغط الأمريكي لتوسيع مهمة اليونيفيل يخص مجلس الأمن بأعضائه الدائمين ولا يمكن لواشنطن أن تتخذه منفردة، فيما يمكن لأمريكا أن تمنع تمديد مهام اليونيفيل ما قد يخلق توترا كبيرا وخللا يدفع بالدول الأعضاء لمفاوضة أمريكا على مهام تلك القوات.

    وأضاف قهوجي أن أمريكا تضع المجتمع الدولي أمام خيار يشكل أداة ضغط فضلا عن مسألة الإنفاق والتمويل فواشنطن هي المساهم الأكبر في هذا الإطار.. أما «حزب الله» فسيعارض بالتأكيد تعديل مهام اليونيفيل، كذلك لبنان عليه أن يقرر إن كان يستطيع أن يقبل بانسحاب اليونيفيل وكيف سيكون الوضع الداخلي في البلاد إذا انسحبت اليونيفيل من جنوب لبنان فهذا سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها وفي ظل حكومة يدعمها حزب الله ذاته.

    أول سفير للسودان في واشنطن منذ ربع قرن

    قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان عين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة أولى لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر عشرات السنين. وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات   بينهما بعد سقوط الرئيس عمر البشير خلال انتفاضة قبل عام.

    وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا لها في واشنطن وإن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه. 

    وقال عبد الوهاب موسى مدير تحرير صحيفة الوطن السوداني لـ «عالم سبوتنيك» إن

    «السودان عاني طوال فترة الظلام خلال حكم نظام عمر البشير والشعارات التي رفعها نظامه ادت إلى انتكاسة في علاقات السودان الممتدة عبر التاريخ من بينها الولايات المتحدة وأثرت على تواصل الخرطوم  مع المجتمع الدولي الذي بدأ يشعر الآن بأن السودان أمام انفتاح جديد يستحق أن يتعاون معه وعندما رأت واشنطن هذا التحول الكبير قررت رفع التمثيل الدبلوماسي مايشير إلى أن هناك احترام للثورة والشعب السوداني ويؤكد أن أزمة واشنطن كانت مع النظام السابق وليس مع الشعب كما أن اختيار نور الدين ساتي يشير إلى أن هناك أفاق أرحب ستنفتح في العلاقات بين البلدين». 

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»… 

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