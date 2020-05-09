بومبيو: سحب بطاريات باتريوت ليس ضغطا على السعودية

الموضوعات: بومبيو يقول إن سحب بطاريات "باتريوت" من السعودية ليس نوعا من الضغط على الرياض..بيونغ يانغ تندد بمناورات الجيش الكوري الجنوبي في البحر الغربي وتعتبرها "ذروة المواجهة العسكرية"..المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية في ليبيا.

بومبيو يقول إن سحب بطاريات "باتريوت" من السعودية ليس نوعا من الضغط على الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن سحب أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط". ، كما أنها ليست تخفيضا لدعم المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التغيير الدوري العادي للقوات لأنها بحاجة إلى إعادة انتشارها، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "الخطر الإيراني"، لايزال قائما.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامة بيروت، رائد المصري، إن الخطوة الأمريكية بسحب بطاريات الدفاع الجوي "باتريوت" من السعودية، جاء بعد فشل سياسة الضغط القصوى التي انتهجها واشنطن ضد إيران، لافتا إلى أن واشنطن تلجأ حاليا للتفاهم والمهادنة مه طهران.

وأوضح أن القرار جاء أيضا لاسيما وأن ترامب على أبواب انتخابات رئاسية مصيرية و يرغب أن تؤمِّنَ له عهدة ثانية، كما أن هناك خلافات كانت مبطنة والآن طفرت إلى السطح مع الرياض نتيجة استمرار ضخ السعودية مزيدا من النفط ما أضر كثيرا بالاقتصاد الأمريكي.

بيونغ يانغ تندد بمناورات الجيش الكوري الجنوبي في البحر الغربي وتعتبرها "ذروة المواجهة العسكرية"

ندد المتحدث باسم وزارة القوات المسلحة الشعبية في كوريا الشمالية، بالتدريبات المشتركة للقوات البحرية والجوية الكوريا الجنوبية، في أكبر منطقة ساخنة في البحر الغربي الذي شهد سابقا مواجهات بين الكوريتين، ووصف التدريبات بأنها "ذروة المواجهة العسكرية".

وأضاف أن التدريبات الأخيرة تُعيد العلاقات بين الكوريتين إلى ما قبل القمة التصالحية بين الكوريتين في 2018 ، محذرا من أن الاستفزاز الخطير لا يمكن تجاهله وسوف يقابله رد فعل ضروري من بيونغ يانغ".

في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الآسيوية وائل عواد، إن أية تحركات عسكرية من كوريا الجنوبية تسبب قلقا باتجاه كوريا الشمالية لأنه لا يوجد اتفاقية سلام بينهما وإنما هدنة عابرة منذ عام 1953، مشيرا إلى أن سيؤول كانت قد ألغت هذه التدريبات بعد فتح واشنطن الطريق أمام حوار مع بيونج يانج لكنها لم تسفر عن أي شيء وبالتالي عادت هذه الاستفزازات المتبادلة.

وأضاف أن كوريا الشمالية في كل مرة تقوم بإجراء تجارب صاروخية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بالقرب من المنطقة العازلة بين الكوريتين وهناك توقعات بأن يتم ذلك في شهر يوليو تموز كما حدث عام 2017..

المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية في ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن عملية "إيريني" التي أطلقتها أوروبا لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، قد تكون البداية لانخراط الاتحاد الأوروبي لبدء عملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

ودان ستانو، القصف الصاروخي الذي استهدف عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن هذه الحوادث والهجمات تثير الحاجة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية لاستقرار ليبيا".

وقالت المحللة السياسية، فابيولا بدوي، إنه بشكل عام لا يجب أن نتوقع الكثير من دعوات أوروبا ومفوضيتها إلى وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية لكن ذلك لا ينفي أنها ضرورية لأن أوروبا أصابها الإحباط وهزة كبيرة لاسيما بعد إعلان حفتر التفويض الشعبي.

وأضافت، أن أوروبا لا تملك الكثير من أوراق الضغط ولا من أدوات اللعبة، لأن أوروبا منقسمة فعليا إذ لا يجب أن نغفل التناقض بين الموقفين الإيطالي والفرنسي، وبالتالي هذا الانقسام يضعف موقفها ولا أتصور أبدا أن يكون لديها أوراق ضغط جماعية مؤثرة لكن يظل دائما الدعوة إلى الحوار والحل السياسي هو الأهم والأوفق.