تركيا تواصل الهجوم على حفتر و تدعو الناتو للتدخل في ليبيا.. الكاظمي يزور مقر الحشد الشعبي

الموضوعات: تركيا تواصل الهجوم على حفتر و تدعو الناتو للتدخل في ليبيا..الكاظمي يزور مقر الحشد الشعبي تزامنا مع اطلاق عملية عسكرية ضد "داعش" في صحراء الجزيرة..مقتل 14 في سادس أيام المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية جنوب اليمن.

تركيا تواصل الهجوم على حفتر و تدعو الناتو للتدخل في ليبيا

واصلت تركيا هجومها على قائد الجيش الليبي خليفة حفتر واتهمته بتكثيف استهداف المدنيين في ليبيا.

وشدد وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو على ضرورة وقف حفتر والدول الداعمة له، ودعا حلف الناتو للعب دورا في هذا الصدد.

وأكد أوغلو أن تركيا "تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك".

في هذا الصدد، قال قال كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي:" إن دعوة الرئيس التركي لتدخل الناتو في ليبيا تكشف مدى الفشل الذي مُنيت بها عملية "عاصفة الصحراء" التي أطلقتها حكومة الوفاق منذ ثلاثة أسابيع بدعم تركي على الأرض وعلى مستوى التسليح والعتاد، ومن ثم ترجيح كفة الجيش الليبي بقيادة حفتر".

واستبعد المرعاش أن يستجيب حلف الناتو للرغبة التركية بإقحامه في الصراع الليبي، لأن القرار داخل الناتو قرار بالإجماع ولا شك أن هناك في داخل الناتو من سيرفض مثل هذا الزج بالحلف في الصراع الليبي لصالح أحد الأطراف .

الكاظمي يزور مقر الحشد الشعبي تزامنا مع اطلاق عملية عسكرية ضد "داعش" في صحراء الجزيرة

أشاد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق، مهند العقابي، بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لمقر هيئة الحشد، أمس السبت.

وأضاف أن: "زيارة الكاظمي تعد الأهم بين مثيلاتها للرؤساء السابقين حيث كان محورها دعم روح الحشد، وألجمت الأفواه التي تتحدث عن خلاف غير معلن بين الكاظمي والحشد" .

وقال هشام الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي:" إن زيارة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي لمقر الحشد الشعبي ذات دلالة كبيرة وهي جاءت بعد زيارتين لمقر مكافحة الإرهاب ومقر وزارة الدفاع وهي إشارة إلى أن الحشد هو أحد عناصر القوات المسلحة العراقية، وهي إشارة ينبغي للحشد الشعبي أن يستثمرها".

وأشار الهاشمي إلى أن الزيارة أيضا تجئ لإزاحة الخلافات الداخلية على قيادة الحشد بين الحشد المرجعي الذي يتبع النجف والحشد الولائي التابع للسيد خامنئي.

مقتل 14 في سادس أيام المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية جنوب اليمن

أفادت مصادر عسكرية محلية بمقتل 14 شخصا، أمس السبت، في المعارك المستمرة لليوم السادس على التوالي بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المصادر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي صدت هجوما للقوات الحكومية على مدينة زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن.

في هذا السياق، قال أكرم ناصر الصحفي اليمني من أبين:" إن الصراع المسلح ما زال قائما بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات الحكومة الشرعية على محور الشيخ سالم ومحور قرية الطرية".

وأضاف ناصر أن السعودية والإمارات كلتيهما تدعم كلا الطرفين رغبة منهما في أن يستمر الصراع، لافتا إلى أن مدينة عدن تفتك بها الأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا.