أوروبا تمدد العقوبات على سوريا ... انتقادات أوروبية لقرار أمريكا إنهاء إعفاءات برنامج إيران النووي

نقلت وسائل إعلام عن الناطقة الإقليمية باللغة العربية باسم الخارجية الأمريكية، غيرالدين غريفيث، إن قانون "قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في حزيران يونيو المقبل.

إلى ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف عام 2021 ، وهو ما اعتبرته دمشق "جريمة ضد الإنسانية"، ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللامحدود للجماعات الإرهابية" في سوريا.

في هذا الصدد، قال فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري، إن هذا التمديد للعقوبات الأوربية ليست جديدة ومتوقعة فأوروبا أصبحت إحدى ملحقيات الولايات المتحدة في قراراتها ومساراتها، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع في ظل الوباء الذي يهدد البشرية أن يكون هناك موقف مختلف.

ولفت عزوز إلى أن سوريا تعاني من العقوبات منذ أمد طويل وليس الأمر جديدا، مشددا على أن دمشق تعول على أصدقائها وحلفائها من أجل مقاومة هذه العقوبات.

أوروبا تنتقد قرارا أمريكيا بإنهاء إعفاءات برنامج إيران النووي الأساسية

انتقد المتحدثون باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ووزارات خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الأساسية للبرنامج النووي المدني الإيراني.

و أعربوا في بيان مشترك، السبت عن أسفهم لقرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الثلاثة التي تغطي المشاريع النووية الرئيسية في إيران، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل آراك".

وأضافوا أن "هذه المشاريع، تخذم مصالح عدم الانتشار للجميع وتزود المجتمع الدولي بضمانات الطبيعة السلمية والآمنة للأنشطة النووية الإيرانية".

قال زيدان خوليف الباحث في العلاقات الدولية، إن هذه الخطوة تشير إلى أن ترامب يهرب من السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية، مثل هجومه على منظمة الصحة العالمية تماما.

وأشار إلى أن الأوربيين يريدون مقايضة من الأمريكيين في هذا الموضوع خروجا من الركود والانكماش الاقتصادي الذي خلفته أزمة كورونا، فهم يرغبون في حركة للشركات الأوربية مثل شل وتوتال في الداخل الأمريكي وفي مناطق النفوذ الأمريكي.

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في صحراء الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تنفيذ عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت، أن "العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها فرقة المشاة السابعة لتطهير وتأمين المناطق الصحراوية، وضمان عدم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية".

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق كردية قال إنها تقع خارج إدارة الإقليم.

في هذا السياق، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، مؤيد الجحيشي، إن نتيجة مكافحة القوات الأمنية العراقية لداعش نتائج إعلامية فقط وليس في الواقع وعلى الأرض.

وأشار الجحيشي إلى أن رقعة انتشار عناصر "داعش" تمتد على الحدود من ديالى إلى نينوى من الحدود العراقية الإيرانية إلى الحدود العراقية السورية، والتي تسمى بـ "أرض متروكة"، لأنها متنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، و تعد مسافة فاصلة بين حد البشمركة والحشد والجيش العراقي، هذا الفراغ فيه قرى مهجرة ومدن مأهولة ينشط فيها داعش استغلالا للفراغ.