تسجيل
15:34 GMT03 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    ترامب يلوح بنشر الجيش..النرويج تحث إسرائيل على وقف ضم مناطق بالضفة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202006031045607655-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9/

    الموضوعات: ترامب يلوح بنشر الجيش وشغب وحظر تجول في المدن الأميركية، والأمم المتحدة تقول إن طرفي الصراع في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة، والنرويج تحث اسرائيل على وقف خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

    ترامب يلوح بنشر الجيش وشغب وحظر تجول في المدن الأمريكية

    صوّت

    برأيك، كيف ستتطور الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟
    • ستهدأ الاحتجاجات في حال تم محاكمة الشرطي
      30.4% (133)
    • الاحتجاجات تمهد لانتفاضة ضد العنصرية في أمريكا
      59.3% (260)
    • لا أدري
      10.3% (45)
    صوتوا: 438
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتحليق المروحيات والطائرات فوق العاصمة الأمريكية وذلك "في استعراض للقوة" وسط اتساع الاحتجاجات، وهدد ترامب بنشر قوات من الجيش إذا لم يتمكن حكام الولايات من السيطرة على الاحتجاجات. 

    وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه تم القبض على أكثر من تسعة آلاف و300 شخص في الولايات المتحدة، منذ بدء الاحتجاجات على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مينيابوليس. بينما تم إعلان حظر التجول في 25 مدينة في محاولة لإيقاف أعمال الشغب والفوضى. 

    قال الخبير في الشؤون الأمريكية، إميل أمين، إن:

    المشهد الأمريكي الحالي غامض ومثير، خاصة أن الصدام العرقي في الولايات المتحدة معتاد، لكن ردود الفعل كانت تأتي في إطار محلي متواضع، بينما هذه المرة الأمرجاء مختلفًا، فانتشرت المظاهرات وأعمال العنف في أكثر من ثلاثين ولاية أمريكية، رغم فزع كورونا العالمي، وهذا لم يحدث منذ عقدين على الأقل، و وفق الدستور الأمريكي الرئيس هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن الحفاظ على الأمن والسلامة الداخلية".

    وحول مستقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أضاف أمين في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "من حسن حظ ترامب أن منافسه الديمقراطي ضعيف جدًا ويفتقد إلى الحضور الشعبي، رغم وجوده في العمل السياسي لمدة تجاوزت 40 عاما، منهم ثماني أعوام نائبًا للرئيس، ولكن مازال هناك خمسة أشهر على الانتخابات، وربما تحدث تغييرات متسارعة، بالتالي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بفرص ترامب أو منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الآن".

    الأمم المتحدة تقول إن طرفي الصراع في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

    قالت بعثة الأمم المتحدة لليبيا إن طرفي الصراع في البلاد اتفقا على بدء محادثات لوقف إطلاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على الإنترنت إنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+5 التي شملت خمسة مسؤولين بارزين من كل طرف.

    وشن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما في أبريل/ نيسان 2019 لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

    قال عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي، إن: «السياق المنطقي للبدء في مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع في ليبيا غير متوفر على الإطلاق، فضلًا عن ماهية دور الأمم المتحدة في ليبيا من البداية وأدواتها في إلزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه، فعمليًا لا يوجد دور حقيقي للأمم المتحدة داخل ليبيا، بينما هناك مجلس أمن وأعضاء لكل منهم سياسة مختلفة عن الأخر من الأزمة، وفق ما يتناسب مع مصالحهم الخاصة».

    واعتبر عقيل أن: «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو أن تتوافق دول مجلس الأمن ومعهم إيطاليا على منطق واحد لحل الأزمة الليبية، ومن ثم تدفع هذه الدول مجتمعة طرفي النزاع إلى الجلوس على مائدة التفاوض، لكن ما يحدث وتسبب في تعقيد الأزمة أن الدول الكبرى تنتظر وصول الأطراف الليبية إلى حل ثم  تقرر هل يتناسب مع مصالحها أم لا».

    النرويج تحث إسرائيل على وقف خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AFP 2020 / CHRIS KLEPONIS
    بعد تلميحات إسرائيلية... هل تنجح الضغوط الفلسطينية في إجهاض مخططات الضم؟
    حثت النرويج إسرائيل على التوقف عن تنفيذ خطتها ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وترأس النرويج لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والتي اجتمعت أمس الثلاثاء لبحث عدة موضوعات منها خطة إسرائيل مد سيادتها للمستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة. 

    وقالت وزيرة خارجية النرويج، إينه إريكسن سوريدي، بعد الاجتماع إن «أي خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السلام وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة للقانون الدولي بشكل مباشر».

    وساعدت النرويج في التوسط في اتفاقيات أوسلو عامي 1993 و1995 والتي نصت على إقامة حكم ذاتي فلسطيني مؤقت ومحدود في الأراضي المحتلة. 

    قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، عادل شديد، إن "موقف النرويج يتطابق مع عدة دول أوروبية تجاه استمرار إسرائيل في مشروع الضم، وترى هذه الدول في سياسية إسرائيل تجاوزًا للقانون الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة ليس فقط في الشرق الأوسط بل وأوروبا أيضًا، التي باتت تتأثر سريعًا بأحداث المنطقة العربية، خاصة بعد أحداث سوريا وفرار ملايين اللاجئين إليها".

    وتابع شديد في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" قائلًا: "مواقف النرويج وغيرها تظل ناقصة طالما لم تفعل بشكل عملي، فضلًا عن أن النرويج تحاول أن يكون لها بصمة في الحفاظ على اتفاق أوسلو، وعدم السماح بانهياره كاملًا، لأن ذلك يعيد القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول، في ظل حالة تراجع وانهيار تخيم على الأنظمة العربية". 

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»… 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان لحظة مشاركة، للمصور أودايان سانكر بال، ضمن القائمة القصيرة من مسابقة التصوير صورة الإنسانية لعام 2020
    القائمة القصيرة لمسابقة "صورة الإنسانية 2020"
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك