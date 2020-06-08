الرئيس اللبناني يدعو للوحدة بعد أعمال عنف طائفية...وألمانيا تأسف لقرار واشنطن سحب قواتها

الموضوعات: الرئيس اللبناني يدعو للوحدة بعد أعمال عنف طائفية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، ووزير الخارجية الألماني يعرب عن أسفه لقرار واشنطن سحب بعض قواتها من بلاده، وإيران تؤكد استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

الرئيس اللبناني يدعو للوحدة بعد أعمال عنف طائفية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "التعرض لأي رمز ديني ولأي طائفة هو تعرض للعائلة اللبنانية، داعيا للوحدة ونبذ الخلافات السياسية والعمل من أجل إنقاذ لبنان.

وجاءت تصريحات عون بعيداشتباكات شهدتها العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية وأخذت طابعاً مذهبياً وطائفياً، تخللها اشتباكات بين مناصرين لأحزاب سياسية.

وقال الخبير في الشؤون الدولية واللبنانية، د. طارق عبود، إن "الوضع في لبنان مأزوم أقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن هناك بعض القوى السايسية المرتبطة بالمشروع الأمريكي تريد أن ترتب الأولويات حسب المطلب الأمريكي بنزع سلاح المقاومة وهذا لايفيد"، على حد قوله.

وأكد عبود أن "عدم احتشاد الشارع بالقدر المطلوب خلف هذا المطلب دعا هذه القوى إلى توتير الأجواء باستخدام العنف المذهبي والقول بأن هناك توتر طائفي"، مشيرا إلى أن "هناك خلافات في أروقة الحراك بشأن وضع قضية سلاح المقاومة على الطاولة".

وزير الخارجية الألماني يعرب عن أسفه لقرار واشنطن سحب بعض قواتها من بلاده

وصف وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لنية واشنطن سحب جنود من ألمانيا.

وأضاف أنه "إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم إبلاغ برلين بذلك، على حد قوله.

واعترف ماس بوجود مشكلات في علاقة ألمانيا مع الولايات المتحدة، رغم أنهم شركاء في التحالف عبر الأطلسي.

و قال الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، حسين الوائلي، إن انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا سيكون إلى الداخل الأمريكي، معربا عن اعتقاده أن واشنطن لن تلبي طلب بولندا بنشر القوات الأمريكية هناك، خاصة أن هناك أربع كتائب على الحدود الشرقية الأوروبية.

وأوضح أن هناك سياسية أمريكية دفاعية تركز على إعادة الانتشار بطريقة مركزة، حيث أن الانتشار الواسع يضعف حالة السيطرة على المرتكزات العسكرية، كما أن الناتو له أيضا قواعد في أوروبا يمكن أن تعوض عن هذه الانسحابات في إطار خطة يتحملها حلف الناتو كما قال الرئيس ترامب.

إيران تؤكد استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

أكدت إيران استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، معربة في القت نفسه عن تقديرها لجهود سويسرا في هذا السياق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإن طهران مستعدة للإفراج عن سائر الإيرانيين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".

لكن موسوي، أشار إلى أن "جدار انعدام الثقة" بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائما، مؤكدا أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات إطلاقا.

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