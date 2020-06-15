الكاظمي يتحدث عن فرصة تاريخية لتطوير العلاقات مع الكويت.. أوروبا تفتح الحدود بعد شهور من الإغلاق

الموضوعات: الكاظمي يتحدث عن فرصة تاريخية لتطوير العلاقات العراقية الكويتية، والرئيس الفلسطيني يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد مخططات نتنياهو لضم الضفة، وبعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب كورونا... أوروبا تبدأ إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر.

الكاظمي يتحدث عن فرصة تاريخية لتطوير العلاقات العراقية الكويتية

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن لدى العراق والكويت فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في حضور الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وأوضح بيان لمكتب الكاظمي أن "المباحثات تضمنت مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية".

في هذا الصدد، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، د. نبيل محمد سليم، زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى العراق بأنها مهمة لتعزيز العلاقات بين العراق والكويت بعد خلافات كانت قائمة بينهما.

وأشار إلى ضرورة حلحلة جميع المشاكل بين البلدين في وقت يحتاج العراق إلى مد جسور الثقة مع دول المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

و عن العلاقة مع السعودية، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، ضرورة وجود إرادة سياسية مشتركة بين السعودية والعراق لحلحلة المشاكل.

الرئيس الفلسطيني يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد مخططات نتنياهو لضم الضفة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية ، على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام و المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، أن الأردن سيكون له ردّ إذا نفذت إسرائيل قرار ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية.

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني موفق مطر، "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح هذا الأمر في آخر اجتماع بمجلس الأمن بأن يكون هنالك مؤتمر دولي على غرار خمسة زائد واحد يضم القوى الكبرى مثل روسيا الصين الاتحاد الأوروبي وليس الولايات المتحدة.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا المؤتمر هو السبيل لحل القضية الفلسطينية لأنه في الفترة التي كانت فيها الولايات المتحدة هي المهيمن علي مسار المفاوضات والحل لم يتم الوصول إلي أي حلول أو أي اتفاقات تحفظ الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب الأردني، محمود خرابشة، أن يلجأ الأردن إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم اللجوء إليها.

ووصف خرابشة قرارات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب حول الضفة الغربية، بأنها تضرب عرض الحائط أحكام الشرعية الدولية وتنسف حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإنهاء حل الدولتين وكل توجهات السلام.

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب كورونا... أوروبا تبدأ إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر

بدأت الدول الأروبية الـ22 الأعضاء بمنطقة شينغن، الاثنين، فتح الحدود فيما بينها وتخفيف بعض القيود على السفر ، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق الكامل لمكافحة انتشار

كما قررت الدول الأوروبية، تأجيل فتح الحدود الخارجية، حتى مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، فيما أعلنت إسبانيا، استئناف حرية التنقل مع جميع دول الاتحاد، اعتباراً من 21 يونيو/ حزيران الحالي باستثناء حدودها البرية مع البرتغال التي لن تفتح حتى 1 يوليو/ تموز.

في هذا السياق، قال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة د. اسلام عنان، إن أوروبا اعتمدت على فتح الاقتصاد مع استمرار الإصابات كسيناريو يُعد في المرحلة الوسطى، مبينا أن الإغلاق الكلي الذي فرضته دول أوروبا كان تنفيذه هو الأصعب لما كان فيه من خسائر اقتصادية كبيرة.

وحذر عنان من فتح الاقتصاد والمطارات بشكل كلي دون دراسة وافية في ظل ترقب لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا مثل الصين التي تشهد حاليا بدء هذه الموجة.

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