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    عالم سبوتنيك

    بوتين وماكرون يدعوان لوقف القتال في ليبيا.. اتفاق جديد حول سد النهضة

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: بوتين وماكرون يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية..الأمين العام لعصائب أهل الحق يحذر الكاظمي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي..مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق جديد حول سد النهضة

    بوتين وماكرون يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية 

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © Sputnik . Sergey Guneev
    ماكرون يرد على دعوة بوتين لزيارة روسيا
    دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي، أمس الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.

    وأفاد الكرملين، في بيان عقب الاجتماع، بأن بوتين وماكرون، "أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا"، كما دعا الرئيسان إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".

    قالت المحللة السياسية فابيولا بدوي أن فرنسا هي الأكثر توافقا مع الرؤية الروسية في الملف الليبي، لقناعة باريس أن موسكو قادرة على الدفع باتجاه الحل السياسي في هذا البلد الذي يمزقه الحرب منذ سنوات.

    وأوضحت بدوي في حديثها لراديو سبوتنيك، أن فرنسا تراهن على أن ليبيا لا بد أن يكون بها حكومة قوية ورئاسة قوية، تحظى برضا كامل يمكنها من قيادة ليبيا إلى الأفضل، وذلك لأهمية الملف الليبي لفرنسا فيما يخص الهجرة واللاجئين والإرهاب.

    الأمين العام لعصائب أهل الحق يحذر الكاظمي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقف في مكتبه في بغداد وهو يرتدي قناعا للوجه بعد تفشي فيروس كورونا
    © REUTERS / Handout .
    الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني العراقي
    قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، إن قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باعتقال عناصر من الحشد يُعد "فوضى"، لافتا إلى أنه كان يُفترض معالجة هذا الموضوع من قبل رئيس هيئة الحشد". 

    وأضاف أن: "بقاء القوات الأمريكية في العراق يعد احتلالاً، خاصة بعد تصويت البرلمان على إخراجها من البلاد، معتبرا أن مقاومة الاحتلال هو حق مشروع كفلته كافة القوانين"، على حد قوله.

    وقال المحلل السياسي العراقي إثير الشرع، إن الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي لديه رؤية واضحة ونصح السيد الكاظمي بعدم القيام بمثل هذه العمليات ونصح جماعة الحشد الشعبي بتسوية الأمور، معتبرا أن ما حدث يعد خطوة غير ناجحة ولا يجوز التحرك في هذا المنحى بدون حسابات، مؤكدا أن الكل يريد الدولة ناجحة.

    ولم يستبعد الشرع في ظل هذه التطورات حدوث صدام بين فصيل وآخر أو بين الفصائل والقوات الأمنية، لأن الجميع يريد فرض رأيه، على حد قوله.

    مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق جديد حول سد النهضة

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    وسط توتر ومخاوف.. مصر تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة سد النهضة
    قال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي،  إنه سيكون هناك اتفاقا بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عُقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.

    إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه "تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كما يمنع أي خطوة أحادية بشأن السد.

    في هذا الصدد، قال حسين معلوم، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن " تحرك الاتحاد الإفريقي في ملف سد النهضة يساعد على حل الكثير من القضايا الخلافية بين دولتي المصب وأثيوبيا، خاصة أنه يأتي قبل يومين من اجتماع مجلس الأمن بخصوص الملف ذاته، ما يعطي مؤشرًا عن نوع من التراجع الأثيوبي".

    واعتبر أن تحرك مصر في مسارين مختلفين وهما الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن يمنع تكرار ما حدث سابقًا من أثيوبيا أثناء مفاوضات واشنطن .

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