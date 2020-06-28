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    عالم سبوتنيك

    قائد فيلق القدس الإيراني يزور البوكمال السورية... العراق يؤكد أنه لن يسمح بالفوضى وسيفرض هيبة الدولة

    عالم سبوتنيك
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    قائد فيلق القدس الإيراني يزور البوكمال السورية، ويؤكد أنه سيكمل مسيرة سليماني

    نشرت وسائل إعلام إيرانية، صورا لقائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، خلال زيارته إلى مدينة البوكمال السورية، في الأيام القليلة الماضية.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن قاآني إنه "انطلاقا من أن الولايات المتحدة و إسرائيل يقفان خلف "داعش" الإرهابي، فيمكن الجزم بأن مؤامراتهما لم تنته بعد"، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه "سيكمل مسيرة  قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".

    في هذا الصدد، الخبير السياسي و الاستراتيجي السوري، د. علاء الأصفري إن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني لسوريا تعبير عن دعم إيران لسوريا في حربه على "داعش" الإرهابي التي كُسرت شوكته في الأراضي السورية، رغم دعم أمريكا وإسرائيل.

    وأشار إلى أنه بعد الزيارة مباشرة سارع الطيران الإسرائيلي بقصف مواقع تابعة للجيش السوري في دير الزور .

    القوات المسلحة العراقية، تؤكد أنها لن تسمح بالفوضى وستفرض هيبة الدولة

    أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، أن عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية، وذلك بعد مداهمة مقرات  كتائب حزب الله العراقي ومصادرة منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق.

    وأكد رسول في الوقت نفسه، أنه لن يتم السماح باستهداف المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن " قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحا مع منصات إطلاق صواريخ”.

    قلل الخبير الأمني والاستراتتيجي العراقي، مؤيد الجحيشي من تصريحات المتحدث باسم قائد القوات العراقية حول مسألة فرض هيبة الدولة، مشيرا إلى أن المسألة تتلخص في أن هناك إخبارية جاءت من القوات الأمريكية الموجودة في العراق بأن هناك تهديدا بإطلاق صواريخ من منطقة قريبة من الدورة على بعد عشرة كيلو مترات من مطار بغداد.

    ولفت الجحيشي، إلى أنه إذا صح كلام يحيي رسول فإننا بانتظار فرض هيبة الدولة في بقية قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه من الصعب مطاردة مطلقي الصواريخ والقضاء نهائيا عليهم.

    قائد الحرس الثوري يؤكد أن تمديد حظر السلاح لن يؤثر على القدرات العسكرية لإيران

    أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن تمديد حظر التسلح المفروض من الأمم المتحدة على طهران لن يؤثر على القدرات الدفاعية العسكرية لطهران.

     وأضاف أن "حظر الأسلحة المفروض على طهران ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من بين التهديدات التي تواجه بلاده.

     لكن سلامي، أكد أن الحظر التسليحي أتاح الفرصة للعلماء الإيرانيين لبناء القدرات العسكرية الدفاعية بالاعتماد على القدرات الداخلية لبلاده".

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن استعراض القدرات العسكرية الإيرانية المصنعة محليا يحمل رسالة إلى الولايات المتحدة والقوى الدولية، التي تصر على تمديد حظر التسليح على إيران، بأن طهران لن تخضع لأي ضغوط وأنها قادرة على تعويض ذلك النقص في إمدادات الأسلحة من الخارج.

    وأشار القزويني إلى أن تمديد حظر السلاح على إيران فيه إخلال بالاتفاق النووي الإيراني، الذي ينص على فك هذا الحظر على نحو تدريجي، وقد التزمت إيران بهذا الاتفاق بشهادة شركائه الأوربيين .

    انظر أيضا:

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    من البوكمال السورية... قائد فيلق القدس الإيراني: نكمل مسيرة سليماني
    من داخل سوريا... قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "اتهاما خطيرا" إلى أمريكا وإسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, العراق, إيران
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