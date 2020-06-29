تسجيل
16:21 GMT29 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    البرلمان الليبي يطالب بالتوزيع العادل لإيرادات النفط...هزيمة كبيرة لحزب ماكرون في الانتخابات المحلية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202006291045864275-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    الموضوعات: البرلمان الليبي يطالب بالتوزيع العادل لإيرادات النفط بين جميع مدن ومناطق ليبيا، ووزير خارجية اليونان يبحث في تونس التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، وهزيمة كبيرة للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في فرنسا.

    البرلمان الليبي يطالب بالتوزيع العادل لإيرادات النفط بين جميع مدن ومناطق ليبيا

    قال نائب رئيس البرلمان أحميدة حوما، إن البرلمان المنعقد في شرق ليبيا، يؤيد فكرة التوزيع العادل لإيرادات النفط بين جميع مدن ومناطق ليبيا، وأن يكون جميع ممثلي ليبيا "شركاء حقيقيين في توزيع عائدات النفط".

    وأشار إلى أن هناك محاولات لدفع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لإرسال قوات باتجاه مدينة سرت، لفتح الطريق للسيطرة على أكبر حقول النفط في الجنوب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا "غير مقبول" بالنسبة لهم.

    في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أن الشعب الليبي بحاجة لضمانات دولية وعربية حقيقة لاستخدام أموال النفط في التنمية وتحسين مستوي المعيشة وليس لتقسيم الليبيين.

    وأكد أن الجيش الليبي تصدى لكافة محاولات الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق للسيطرة على منطقة الهلال النفطي. 

    وأوضح أن "مطلب البرلمان الليبي بالتوزيع العاجل لإيرادات النفط هو مطلب الشعب الليبي، لأن إيرادات النفط تذهب إلي مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق، وبالتالي فإن الأموال تذهب لشراء الأسلحة والذخائر واستجلاب المرتزقة للقتال في ليبيا، وهو الأمر الذي جعل القبائل توقف تصدير النفط الليبي.

    وزير خارجية اليونان يبحث في تونس التطورات في ليبيا والشرق الأوسط

    يقوم وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بزيارة إلى تونس، الإثنين، يلتقي خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الوزراء الياس الفخفاخ ووزير الخارجية نور الدين الري.

    وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن مباحثات ديندياس في تونس سوف تتركز على القضايا الثنائية والإقليمية، إضافة للتطورات في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقات تونس بالاتحاد الأوروبي، كما سيتم التوقيع على اتفاقية نقل بحري بين البلدين خلال الزيارة. 

    و قال المحلل السياسي، شادي الأيوبي، إن " هناك محاولات يونانية من أجل تجميع و تحشيد المزيد من الداعمين  للموقف اليوناني خاصة في القضية الليبية، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية اليونانية لتونس تأتي في هذا الإطار.

    وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلي أن اليونان تريد تعطيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة فايز السراج بسبب نتائجها التي تضر بمصالح اليونان  حيث خسرت عمليا مناطق بحرية واسعة غنية بالثروات الطبيعية. 

    وأوضح المحلل السياسي، أن اتفاقية النقل البحري بين اليونان وتونس تأتي في إطار تحسين العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

    هزيمة كبيرة للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية بفرنسا

    واجه حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يمثل الوسط بزعامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هزيمة كبيرة، في الانتخابات المحلية في حين وصل حزب الخضر للسلطة في عدة مدن كبيرة.

    ولم يحقق الحزب الحاكم نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة، لكن رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي لم يتقدم للانتخابات تحت لافتة الحزب، فاز في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59 بالمئة من الأصوات، الأمر الذي قد يؤدي لتعديل حكومي. 

    في هذا السياق، أرجع الباحث في «أكاديمية باريس للجيوبولوتيك»، د. فيصل جلول، السبب في خسارة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات البلدية إلى عدم وجود جذور وقواعد شعبية لهذا الحزب.

    وأضاف في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن تراجع شعبية ماكرون، جاء بسبب قضية فيروس كورونا، وتظاهرات السترات الصفر وخروقات الشرطة، فضلا عن فشله في قيادة بعض الملفات الدولية، وعلى رأسها تفكك الاتحاد الأوروبي واستعادة الدور الفرنسي في ليبيا.

    تابعوا المزيد على «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تدريبات طالبات الأكاديمية العسكرية العليا في كراسنودار في مجال الهجوم والطيران على المقاتلات والطائرات الطويلة المدى في القاعدة الجوية كوشيفسكي في إقليم كراسنودارسكي كراي.
    انتبه في السماء فتيات روسيات
    وزير عربي عن كورونا: نشف ومات
    وزير عربي عن كورونا: نشف ومات
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك