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    عالم سبوتنيك

    تحركات دولية للفاتيكان ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة... العراق يعلق توريد النفط إلى الأردن

    عالم سبوتنيك
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    تحركات دولية غير مسبوقة ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة، على رأسها تحرك الفاتيكان. وزير الري السوداني: استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام. الأردن يقول إن العراق علق توريد النفط الخام.

    تحركات دولية غير مسبوقة ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة، على رأسها تحرك الفاتيكان

    تحركات دولية مكثفة ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية وفي خطوة غير مألوفة إلى حد كبير استدعى الفاتيكان كل من سفير الولايات المتحدة وإسرائيل للتعبير عن مخاوف الكرسي الرسولي بشأن تحركات إسرائيل لبسط سيادتها على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.

    بينما حذرت فرنسا من العواقب الوخيمة لخطة إسرائيل وقالت إنها سوف تثير الكثير من التوتر أما بريطانيا فقال رئيس وزرائها بوريس جونسون إن الخطة تتعارض مع القانون الدولي ولن تعترف بريطانيا بأي من نتائجها وطالبت اسرائيل بعدم الشروع في خطتها .

    في هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، باسم أبو طبيخ، إن تحرك الفاتيكان "الفريد من نوعه بتدخل جهة مهمة تمثل إعدادا كبيرة من المسيحيين في العالم يأتي كون القدس شهدت ولادة السيد المسيح ونشأته هناك له ارتباط تاريخ مع الفاتيكان".

    وأوضح أن "الفاتيكان حاول جميع السفيرين الأمريكي والإسرائيلي لإيقاف طموحات نتنياهو الذي يحاول الحصول على معطيات انتخابية منها ومن ثم تطبيق خطة ترامب التي وعده بها"، موضحا أن "كل الترحاكت الإسرائيلية تقوض الحلول والجهد الذي صرف في حل الدولتين".

    وزير الري السوداني: استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام

    قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن الاتحاد الأفريقي، شرع في اختيار فريق من الخبراء للمشاركة كمراقبين في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي يجري الاستعداد لاستئنافها خلال الأيام المقبلة.
    ويعمل ثلاثة مراقبين من أميركا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا مع فرق التفاوض للدول الثلاث لتسهيل الوصول إلى اتفاق مرض.

    وكانت إثيوبيا قد أعلنت أن خطتها مستمرة في بناء وتشغيل السد مع التزامها بالوصول الى اتفاق من خلال المفاوضات بينما لجأت مصر الى مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع القائم .

    ويتمحور الخلاف حاليا حول كمية المياه التي تريد إثيوبيا تخزينها خلف السد وتصل الى 74 مليار متر مكعب والمدة التي يتم فيها التخزين كما يوجد خلاف ايضا حول طريقة التشغيل وقانون فض الخلافات .

    وعلقت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل، حيث أوضحت أن "هناك تحسبا لفشل أي مفاوضات بين الأطراف وهذا يرجع إلى طبيعة الإرادة السياسية الإثيوبية والذهنية الإثيوبية في حل الأزمة والأمر الثاني هو الارتباك الداخلي في إثيوبيا نتيجة التطورات الداخلية".

    ولفتت إلى أن "التصريحات الإثيوبية المعني بها الداخل وليس الخارج"، موضحة أن "مدة المفاوضات أسبوعين وبالتالي لا يوجد تعارض وهي تحتاج فقط أن تثبت لجمورها الداخلي أنها لن تتنازل وفي حقيقة الأمر أنها قد تنازلت".

    الأردن يقول إن العراق علق توريد النفط الخام

    قالت وزارة الطاقة الأردنية إن العراق علق إمدادات النفط الخام اليومية المنقولة برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى إشعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في أسعار النفط. كان الأردن تلقى في سبتمبر أيلول الماضي أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء عشرة آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي.

    وقالت وزارة الطاقة الأردنية إنها تأمل في أن تعود واردات النفط من العراق قريبا لكنها لم تذكر تفاصيل.

    وفي هذا الموضوع قال حمزة الجواهري، الخبير النفطي العراقي، إن " العراق في أزمة شديدة جدا لا يستطيع دفع رواتب الموظفين في الدولة لأنه البلد الوحيد من دول الأوبك ذو الاقتصاد الريعي ويعتمد تقريبا بنسبو 95% على عائدات النفط".

    ولفت إلى أن "الشحنات التي كان يرسلها العراق لا تزيد عن عشرة آلاف برميل يوميا وكانت تقدم بشكل مساعدات من زمن النظام السابق ورغم ذلك لها أثر كبير جدا بالنسبة لرواتب الموظفين والمساعدات التي تمنح لمن هم دون خط الفقر".

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