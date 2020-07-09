مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لإيصال المساعدات لسوريا...تدريبات عسكرية أمريكية قبرصية شرقي المتوسط

الموضوعات: مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. تدريبات عسكرية أمريكية - قبرصية "لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط". "مجموعة العشرين" تتخذ تدابير استثنائية بخصوص المالية العامة والاستقرار المالي.

مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي ليل الأربعاء، ضد مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر حدودي واحد.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض روسيا والصين مشروع قرارا أوروبي يمدد عمل معبري باب السلام وباب الهوى على الحدود التركية السورية لنقل المساعدات إلى سوريا لمدة سنة.

وتقول روسيا والصين إن المساعدات التي تمر من المعبرين لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا وإن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلا، وحان الوقت لإنهاء عملها نظرا للتغيرات على الأرض في سوريا واقترحت بدلا من ذلك تمديد آلية نقل المساعدات لمدة نصف عام، ليتم بعد ذلك إيصال المساعدات من خلال معبر باب الهوى حصرا".

قال الخبير الاستراتيجي السوري العميد هيثم حسون إن "اعتراض الدول التي أدارت الحرب على سوريا في مجلس الأمن على هذا مشروع القرار الروسي يعود إلى أن هذه الدول لا تريد الاعتراف بالسيادة السورية ولا الاعتراف بقدرة سوريا على القيام بواجبها فيما يتعلق بتوزيع المساعدات وتأمينها للشعب السعودي، مشيرا إلى أن "الإبقاء على الوضع الحالي سيؤمن وصول السلاح والمعدات للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا والولايات المتحدة مثل جبهة النصرة".

وأشار حسون إلى أن "الاستخبارات التركية هي التي تشرف على هذه المعابر، وقد قال عدد من الضباط الأتراك إن هذه المعابر شهدت تمريرا للعناصر البشرية والمعدات والأسلحة إلى الداخل السوري قبل أن يتم فصلهم من عملهم".

تدريبات عسكرية أمريكية - قبرصية "لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط"

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تعتزم إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص للمرة الأولى في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن وزارته ستقوم للمرة الأولى بتمويل تدريبات عسكرية لقبرص كجزء من علاقة أمنية آخذة في التوسع، وذلك بعد أن انهى الكونجرس العام الماضي حظراً لبيع الأسلحة للجزيرة التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي.

وتحتج تركيا على قرار واشنطن بتعزيز تعاونها العسكري مع نيقوسيا في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

قال الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري العميد محمود محي الدين إن "الجانب الأمريكي عدل من موقفه تجاه قبرص بفك حظر السلاح، ثم بإجراء مناورات مشتركة لتأمين شرق المتوسط، بعد إعادة تقييمه للمواقف التركية المتكررة التي أدت إلى إحداث قلاقل في هذه المنطقة التي يتمركز فيها الأسطول السادس الأمريكي."

وأشار محيي الدين إلى أن "العلاقات التركية الأمريكية الثنائية تشهد تدهورا واضحا في الفترة الأخيرة مثل حرمان الأتراك من المشاركة في تصنيع مقاتلات "إف 35"، وما نشهده الآن من التعاون العسكري مع قبرص، كما أن المناورات التركية المزمعة في المنطقة نفسها تأتي ردا على هذا التعاون".

مجموعة "العشرين" تتخذ تدابير استثنائية بخصوص المالية العامة والاستقرار المالي

اختتمت مجموعة العشرين ومنتدى باريس مؤتمرا افتراضيا رفيع المستوى لمناقشة التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية بعد الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن سبل استعادة تدفقات رأس مال مستدامة وحشد تمويل قوي من أجل التنمية.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته الافتتاحية إن مجموعة العشرين اتخذت تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على تمكين المؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم للدول النامية وتعزيز التمويل المستدام ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة إضافة إلى بناء المرونة المالية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أن مجموعة العشرين ونادي باريس اتخذوا خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، عبر إطلاق مبادرة «تعليق مدفوعات خدمة الدين» لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، وبالأخص في قارة إفريقيا.

قال الدكتور عماد عكوش الخبير المالي والاقتصادي إن "إعلان مجموعة العشرين التأجيل المؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقرا هو أمر ايجابي، خاصة أن الكثير من الدول تعاني الآن من نقص السيولة المالية المطلوبة لمواجهة الأزمة، لكن هذا غير كاف خاصة ان هناك تحذيرات من موجة ثانية من الجائحة في الخريف المقبل والأمل في حل هذه الأزمة في أن يقوم صندوق النقد الدولي بمساعدة هذه الدول، وعلى المجتمع الدولي مساعدة النامية على تخطي أزماتها خاصة في مجال الديون الخارجية، وإلا ستحدث تعقيدات كبيرة".

وأشاد الخبير بتعهد المجموعة بـ 21 مليار دولار للخدمات الصحية حول العالم ومطالبتها للمجموعات الخيرية بسد الفجوة بين الاحتياجات والمخصصات والتي تتجاوزملياري دولار، خاصة بعد خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة والتي كانت تضخ بمفردها 453 مليون دولار في المنظمة".

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