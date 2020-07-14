النواب الليبي يدعو مصر للتدخل العسكري..السودان يعلن الطوارئ في دارفور..تصدع في الحكومة التونسية

الموضوعات: النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، والسودان يعلن الطوارئ في إقليم دارفور بعد أعمال عنف واضطرابات، وتصدع في الحكومة التونسية بعد خلافات بين الفخفاخ والنهضة.

النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري

دعا مجلس النواب الليبي في بيان القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين. وجاء في البيان أن "مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يحفظ ألأمن القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

كان الرئيس السيسي قد قال إن تدخل بلاده في ليبيا باتت "تتوفر له الشرعية الدولية" في المقابل سارعت حكومة الوفاق إلى رفض تلويح السيسي بأي تدخل عسكري في ليبيا.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري النائب، يحيي الكدواني، إن "مجلس النواب الليبي صاحب الحق في إصدار أي قرارات تصب في صالح الشعب الليبي ووحدة أراضيه وأمنه القومي، مؤكدا أن مصر تعتبر الشعب الليبي امتدادا للشعب المصري وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر يهمها الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ومساندة إرادة الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار.

وحول إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا أوضح، الكدواني، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن مصر حددت خطا أحمر إذا تجاوزته الميليشيات المسلحة فسيكون لمصر موقف رادع دون تردد، لافتا في الوقت نفسه إلي أن مصر ترفض اللجوء للحل العسكري ولن تلجأ إليه إلا للضرورة القصوى وهي قادرة علي ردع أي قوة.

السودان يعلن الطوارئ في إقليم دارفور بعد أعمال عنف واضطرابات

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في جزء من إقليم دارفور بعد وقوع أعمال عنف واضطرابات في بلدتين. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها أرسلت فريقا لبلدة كتم شمال دارفور بعد ورود أنباء عن إحراق قسم للشرطة وسيارات على يد محتجين مجهولين.

وقال أحد السكان إن المحتجين طالبوا بتحسين الأوضاع الأمنية وحكومة مدنية للولاية. ويشغل عسكريون مناصب حكام ولايات السودان رغم الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان. وبدأت الاعتصامات السلمية في الظهور في مدن وبلدات في أنحاء دارفور ومناطق أخرى من السودان للاحتجاج أيضا على وجود مجموعات مسلحة.

وقال الصحفي السوداني، آدم مهدي، إن حالة الطوارئ هي عامة في السودان لكنها مفروضة في إقليم دارفور منذ عام 2003 وتم تمديدها حاليا من قبل الحكومة الانتقالية

وأضاف، مهدي، في حديث لـ"راديو سبوتنيك " أن إقليم دارفور يشهد تظاهرات للمطالبة بإرساء الأمن ومحاسبة بعض الأطراف التي تسعى للعنف والاستيلاء على بعض المزارع، مشيرا إلى أن بعض الاعتصامات شهدت إطلاق نار حيث قتل 9 أشخاص وأصيب 20 آخرون.

وتابع "أن المعتصمين يتهمون ميليشيات مسلحة بتنفيذ الهجوم عليهم، مضيفا أنهم يعتبرون هذه الميليشيات جزءا لا ينفصل عن الحكومة، كما لفت الصحفي السوداني إلى أن بعض أصابع الاتهام ذهبت أيضا لبعض القبائل.

تصدع في الحكومة التونسية بعد خلافات بين الفخفاخ والنهضة

من يطيح بالآخر. خلاف حاد بين رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ وحركة النهضة خرج معه الفخفاخ ليعلن أنه سوف يقوم بتعديلات وزارية في الحكومة تتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة. في الوقت نفسه طالبت حركة النهضة ببدء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء.

وكان الفخفاخ رفض اتهامات بالفساد بعد أن كشف النائب في البرلمان ياسين العياري عن وثائق تشير إلى شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة تناهز 15 مليون دولار.

قال عضو البرلمان التونسي والقيادي في حزب حركة الشعب ،هيكل مكي، إن رئيس الحكومة قام بعملية شجاعة وضرورية لتواصل العمل الحكومي لأن حركة النهضة تعطل العمل الحكومي، وتريد أن تخضع كل الأطراف السياسية لإرادتها وأن تورط تونس في المعركة الدائرة في ليبيا.

وأعرب مكي، حلال حديثه لـ "راديو سبوتنيك" عن اعتقاده أن حركة النهضة تشكل عدم استقرار في تونس، حيث تشارك في الحكومة بأكبر نصيب من الوزراء، وفي المقابل تأخذ جانب المعارضة في البرلمان وتابع "إن هذا الأمر استدعى مراجعة التركيبة الحكومية بما يتناسب مع التحالفات في البرلمان، حيث إن حركة النهضة تملك ست حقائب وزارية وقد يبقي الفخفاخ على وزيرين فقط من حركة النهض".

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