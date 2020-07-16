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    عالم سبوتنيك

    إيران ستدعم احتياجات سوريا النفطية... لقاء الرئيس المصري بوفد القبائل الليبية

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: إيران تقول إنها ستدعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة قانون «قيصر»؛ الرئيس المصري يلتقي في القاهرة وفدا من مشايخ وأعيان قبائل ليبيا؛ إثيوبيا تعلن رسميا بدء ملء خزان سد النهضة رغم تعثر المفاوضات مع مصر والسودان.

    إيران تقول إنها ستدعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة قانون "قيصر"

    أكد السفير الإيراني في سوريا، جواد ترك أبادي، أن بلاده ستستمر بدعم احتياجات سوريا من المشتقات النفطية في مواجهة الموجة الجديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين، وفي مقدمتها قانون قيصر

     وأضاف أن "إيران مستعدة لتقديم كل ما تستطيع من احتياجاته النفطية والطاقوية، مشيرا إلى أن طهران تعمل بجهد لتجاوز العقبات التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها، مؤكدا أن الشعب السوري قادر على ذلك". 

    في هذا السياق، قالت ليلى نيقولا أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، إن قانون قيصر يقوم بعقوبات أحادية وليست عقوبات أممية على الدولة السورية، وبالتالي فإن الإيرانيين معرضون لعقوبات أقسى من عقوبات قيصر خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط والطاقة.

    وأشارت إلى أن إيران إذا قامت بمد سوريا بما تحتاجه من الطاقة سواء كان ببدل أو بدون بدل فإن إيران ستجعل سوريا متخطية لقانون قيصر بكثير.

    الرئيس المصري يلتقي في القاهرة وفدا من مشايخ وأعيان قبائل ليبيا

    يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس 16 تموز/ يوليو، بالقاهرة، مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي . 

    في هذا الصدد، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل "ورشفانة"، مبروك أبو عميد، إن "الهدف من زيارة وفد القبائل لمصر هو تنسيق المواقف بين الشعبين، والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بين مصر وليبيا، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها.  

    قال بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مسألة تسليح القبائل الليبية واردة بقوة، وأنه من الوارد بحثها خلال لقاء وفد القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس.

    و أوضح أنه رغم تحفظ الجزائر على تسليح القبائل الليبية، فإن هذه المسألة واردة بقوة، لأنه لم يعد هناك خيارات أخرى أمام الليبيين إذا تم  تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها القيادة المصرية بخصوص سرت و الجفرة. 

    إثيوبيا تعلن رسميا بدء ملء خزان سد النهضة رغم تعثر المفاوضات مع مصر و السودان

    أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميا، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق. 

    وجاء هذا التضارب في التصريحات الإثيوبية، بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

    من جهتها، قالت الخارجية المصرية، إنها تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا، حول بدء ملء سد النهضة، وأشارت إلى أن القاهرة، تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع. 

    قالت المتخصصة بالشأن الإفريقي، أسماء الحسيني، إن التضارب في التصريحات الإثيوبية حول بدء ملء خزان سد النهضة مرده إلى أن هناك أمطار غزيرة على إثيوبيا وهناك كميات من المياه تتجمع، مشيرة إلى أن إغلاق بوابات السد أمر مشكوك فيه، ولم يؤيد ذلك صور الأقمار الصناعية ولا مقاييس السدود السودانية على الحدود مع إثيوبيا.

    وأكدت الحسيني أن هناك فرصة أخيرة في القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها قريبا، معتبرة أنها طوق نجاة لكل الأطراف خاصة أن الاتحاد الإفريقي سيقوم بدور في هذه المرحلة، على حد قولها.

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