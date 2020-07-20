تسجيل
15:08 GMT20 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل سيؤدي لصوملة ليبيا..الكاظمي يسعى لتاكيد دور العراق في المنطقة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202007201046054972--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86/

    مواضيع حلقة اليوم: الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل الليبية سيؤدي لصوملة ليبيا. وزير الخارجية المصري يبحث في الأردن خطة الضم الإسرائيلية قبل زيارته المرتقبة لرام الله. خلال استقباله ظريف: الكاظمي يؤكد سعي العراق لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة.

    الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل الليبية سيؤدي لصوملة ليبيا

    حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من مواصلة التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ستتحول إلى صومال جديد في حال ما تم تسليح القبائل الليبية.

     ووصف تبون هذا المسعى بالخطير، مشددا على أنه "لن يستطيع أي كان حل الأزمة الليبية في حال ما تم تسليح القبائل الليبية".

    و دعا الرئيس الجزائري مختلف الأطراف إلى "ترك الشعب الليبي يقرر مصيره تحت وصاية الأمم المتحدة"، مضيفا أن "هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري من طرف الليبيين وقد يتم الاستعانة بحل جزائري تونسي".

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أمين بلعمري، إن "الموقف الجزائري كان واضحا فيما يخص عدم عسكرة النزاع في ليبيا، لأن ذلك ينذر بدخول البلاد في حالة فوضي.

    وأضاف، أن القبائل الليبية لازالت تشكل نقطة ارتكاز لما تتميز به من الحكمة ويجب أن تبقي هي الملاذ الأخير للتوصل إلي حل سياسي ولا يجب اقحامها في نزاع مسلح .

    وزير الخارجية المصري يبحث في الأردن خطة الضم الإسرائيلية قبل زيارته المرتقبة لرام الله

    بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالعاصمة الأردنية عمان تطورات القضية الفلسطينية، في ظل الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.

    و قال شكري خلال مؤتمر صحفي، جمعه ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن مباحثاته في الأردن ركزت على القضية الفلسطينية والمخاطر المرتبطة بعملية الضم الإسرائيلية.

    ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري، في وقت لاحق إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

     وقال عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس، إن "التحرك المصري الرسمي جاء متأخرا فيما يخص خطط الضم الإسرائيلية، إلا أن الموقف المصري لم يغب تماما والذي يؤكد على دعم الموقف الفلسطيني الرافض لإجراءات الضم والتمسك بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن مصر تريد التأثير على الموقف الدولي خاصة الأمريكي.

    وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن الموقف المصري تحرك بشكل مفاجئ رغم انشغاله بقضايا ليبيا واثيوبيا، لافتا إلى أن التنسيق المصري الأردني يأتي ليضيف تحفظا أساسيا يجب أن يؤخذ بالاعتبار لدي صانع القرار الإسرائيلي.

    خلال استقباله ظريف: الكاظمي يؤكد سعي العراق لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة

    قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن بلاده تسعى إلى تأكيد دورها المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة.

    جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ببغداد، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

    وتأتي زيارة ظريف لبغداد قبل زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للعاصمة السعودية الرياض كانت مقررة، الاثنين 20 يوليو/ تموز، قبل أن يتم تأجيلها، إثر دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

    في هذا الصدد، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، أن ايران لم تطلب من العراق بشكل رسمي الوساطة بينها وبين السعودية أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العراق هو من بادر بهذا التوجه لتجنيب المنطقة الصراعات التي لا تحمد عقباها.

    ولفت الفائز، في حديثه لـ «راديو سبوتنيك"، إلى أن العراق يسعي لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة، مشددا على أن الصراع الإيراني الأمريكي من جهة والسعودي الإيراني والذي ينعكس سلبا على العراق، أيضا تم بحثه خلال زيارة ظريف.

    تابعوا المزيد على برنامج راديو "عالم سبوتنيك"...

     

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    روبوت باريستا في حديقة زارياديه في موسكو
    إن كنتم في موسكو... روبوت باريستا في انتظاركم
    كورونا أركعت البشرية
    كورونا يركع البشرية
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك