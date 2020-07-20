الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل سيؤدي لصوملة ليبيا..الكاظمي يسعى لتاكيد دور العراق في المنطقة

مواضيع حلقة اليوم: الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل الليبية سيؤدي لصوملة ليبيا. وزير الخارجية المصري يبحث في الأردن خطة الضم الإسرائيلية قبل زيارته المرتقبة لرام الله. خلال استقباله ظريف: الكاظمي يؤكد سعي العراق لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة.

الرئيس الجزائري يؤكد أن تسليح القبائل الليبية سيؤدي لصوملة ليبيا

حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من مواصلة التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ستتحول إلى صومال جديد في حال ما تم تسليح القبائل الليبية.

ووصف تبون هذا المسعى بالخطير، مشددا على أنه "لن يستطيع أي كان حل الأزمة الليبية في حال ما تم تسليح القبائل الليبية".

و دعا الرئيس الجزائري مختلف الأطراف إلى "ترك الشعب الليبي يقرر مصيره تحت وصاية الأمم المتحدة"، مضيفا أن "هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري من طرف الليبيين وقد يتم الاستعانة بحل جزائري تونسي".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أمين بلعمري، إن "الموقف الجزائري كان واضحا فيما يخص عدم عسكرة النزاع في ليبيا، لأن ذلك ينذر بدخول البلاد في حالة فوضي.

وأضاف، أن القبائل الليبية لازالت تشكل نقطة ارتكاز لما تتميز به من الحكمة ويجب أن تبقي هي الملاذ الأخير للتوصل إلي حل سياسي ولا يجب اقحامها في نزاع مسلح .

وزير الخارجية المصري يبحث في الأردن خطة الضم الإسرائيلية قبل زيارته المرتقبة لرام الله

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالعاصمة الأردنية عمان تطورات القضية الفلسطينية، في ظل الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.

و قال شكري خلال مؤتمر صحفي، جمعه ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن مباحثاته في الأردن ركزت على القضية الفلسطينية والمخاطر المرتبطة بعملية الضم الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري، في وقت لاحق إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

وقال عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس، إن "التحرك المصري الرسمي جاء متأخرا فيما يخص خطط الضم الإسرائيلية، إلا أن الموقف المصري لم يغب تماما والذي يؤكد على دعم الموقف الفلسطيني الرافض لإجراءات الضم والتمسك بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن مصر تريد التأثير على الموقف الدولي خاصة الأمريكي.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن الموقف المصري تحرك بشكل مفاجئ رغم انشغاله بقضايا ليبيا واثيوبيا، لافتا إلى أن التنسيق المصري الأردني يأتي ليضيف تحفظا أساسيا يجب أن يؤخذ بالاعتبار لدي صانع القرار الإسرائيلي.

خلال استقباله ظريف: الكاظمي يؤكد سعي العراق لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن بلاده تسعى إلى تأكيد دورها المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ببغداد، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة ظريف لبغداد قبل زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للعاصمة السعودية الرياض كانت مقررة، الاثنين 20 يوليو/ تموز، قبل أن يتم تأجيلها، إثر دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

في هذا الصدد، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، أن ايران لم تطلب من العراق بشكل رسمي الوساطة بينها وبين السعودية أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العراق هو من بادر بهذا التوجه لتجنيب المنطقة الصراعات التي لا تحمد عقباها.

ولفت الفائز، في حديثه لـ «راديو سبوتنيك"، إلى أن العراق يسعي لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة، مشددا على أن الصراع الإيراني الأمريكي من جهة والسعودي الإيراني والذي ينعكس سلبا على العراق، أيضا تم بحثه خلال زيارة ظريف.

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