الكاظمي: لن نسمح بتهديد إيران من العراق...اتفاق على مواصلة التفاوض حول سد النهضة

الموضوعات: رئيس وزراء العراق يقول في طهران إنه لن يسمح بأي تهديد من أراضيه لإيران، واتفاق على مواصلة التفاوض حول سد النهضة مع تدخل الطبيعة في القضية، والحكومة اللبنانية تستعين بشركة متخصصة لإجراء تدقيق جنائي في البنك المركزي.

رئيس وزراء العراق يقول في طهران إنه لن يسمح بأي تهديد من أراضيه لإيران

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده لن تسمح بأن ينطلق أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، موضحًا أن العلاقات بين بغداد وطهران تعتمد على مبدأ التعاون والابتعاد عن أي محاور.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن «العراق توّاق لبناء علاقات جيدة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية». ودعا أيضًا إلى «ضرورة إخراج المنطقة من أزمة التوترات»، وأكد أن «العلاقات بين بغداد وطهران»تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور.

قال إياد العناز، المحلل السياسي العراقي المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن "حديث الكاظمي في طهران جاء على خلفية الصراع الإقليمي والدولي الواقع على الأراضي العراقية، وهو يحاول إحداث نوع من التوازن في العلاقات مع الحلفاء، بالتالي أراد أن يطمئن الإيرانيين بأنه لا يمكن أن يكون هناك تهديد لإيران ومصالحها من العراق، وأن ما حدث في الماضي لن يتكرر، ومن ثم نستطيع القول أن هناك أفاق عراقية جديدة إذا استطاع الكاظمي أن يثبت أولوية المصلحة العراقية ويجنب بغداد الصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع العناز في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "استخدم الكاظمي أيضًا صورة المفاوض في زيارته إلى طهران، وبشكل غير مباشر يطالب روحاني بالتدخل لوقف نشاطات الجماعات المسلحة التي لديها ولاءات إلى إيران، وتستهدف المصالح الأمريكية داخل العراق، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى واشنطن، والذي يريد أن يظهر فيها أمام حلفائه الاستراتيجيين بأنه الساعي إلى منع كل العمليات التي تهدد التواجد الأمريكي في العراق".

اتفاق على مواصلة التفاوض حول سد النهضة مع تدخل الطبيعة في القضية

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق. وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية مصغرة بعدما لم تتوصل هذا الشهر إلى اتفاق بخصوص تدفق المياه من السد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن إثيوبيا أنجزت العام الأول من ملء خزان السد بفضل موسم الأمطار في المنطقة.

قال عطية عيسوي، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن "هناك نتائج مبشرة عن القمة الأفريقية المصغرة وفق تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وأنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك هام يمهد إلى اتفاق ضخم حول سد النهضة، بالإضافة إلى أن عامل الوقت لم يعد مهمًا كثيرًا كما كان في المفاوضات السابقة، لأن المرحلة الأولى من الملء تمت بشكل طبيعي؛ نتيجة غزارة مياه الفيضان".

واعتبر عيسوي في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن:" أثيوبيا ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب وفق القانون الدولي، وإذا لم تلتزم أديس أبابا سوف تُمنع من تنفيذ المرحلة الثانية من ملئ البحيرة، وهذا مقرر له العام المقبل، ما يعني أن المفاوضات لم تعد مقيدة بأسبوعين أو ثلاثة بل أمامها الوقت الكافي لاتمام اتفاق كامل وشامل يضمن عدم حدوث نزاع في المستقبل".

الحكومة اللبنانية تستعين بشركة متخصصة لإجراء تدقيق جنائي في البنك المركزي

وافقت حكومة لبنان على تكليف ألفاريز آند مارسال بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الوزراء وافقوا أيضا على كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان لإجراء تدقيق مالي.وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.

قال دكتور بيير عازارا، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن "لبنان يعيش حالة من التخبط حتى في مجال تكليف شركات دولية وهو ما يترتب عليه كلفة مالية باهظة بالاضافة الى وضع مالي لدولة منهارة، ولا أحد يتفهم أسباب اللجوء إلى شركات أجنبية من أجل ما يعرف بالتدقيق الجنائي أو المحاسبي، وقد تحولت مشكلة الأحزاب السياسية إلى صراع حول اسم الشركة وانتماءاتها بدلًا من التركيز في الأزمة نفسها وانهيار البلاد"، مستنكرًا استعانة الدولة بالشركات الأجنبية دون الاستفادة من مؤسسات الرقابة اللبنانية مثل ديوان المحاسبة".

وأضاف عازارا في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "التدقيق الجنائي يصب الاهتمام على البنك المركزي، رغم أنه محمي من قانون النقد والتسليم ويجب أن يخضع إلى لجنة قضائية برلمانية إن كان هناك اختلاس أموال وهذه مفارقة، وفي حالة رفض البنك المركزي تذهب موسسات الرقابة إلى كافة القطاعات التي حدث بها هدر وفساد، بالتالي لا يمكن لشركة أجنبية القيام بهذا الدور وفق القانون".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…