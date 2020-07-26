أردوغان والسراج يؤكدان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا... تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية

وسط التحشيد العسكري حول سرت، أردوغان و السراج يؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فاير السراج، في إسطنبول، السبت 26 تموز يوليو، حيث أكدا على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.

إلى ذلك، أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتفقا خلاله على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا.

تزامن ذلك، مع تدريبات بحرية عابرة بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، أجرتها القوات المصرية والفرنسية.

في هذا الصدد، قال د. أحمد الروياتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن تصريحات إردوغان والسراج عن الحل السياسي هو تعبير عن الأصل في العلاقات الدولية ومن بينها الأزمة الليبية، مشيرا إلي أن الحل العسكري فيما يتعلق بسرت والجفرة يبقى هو الأقرب، كونهما كانا تحت قيادة طرابلس قبل سيطرة الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر عليها، معتبرا ووجوده هناك يشكل خطرا دائما.

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من استقالة رئيسها السابق، إلياس الفخفاخ، بعد اتهامه بتضارب المصالح.

وسيكون أمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة جديدة قادرة على كسب ثقة البرلمان التونسي، تجنبا للذهاب لانتخابات برلمانية جديدة.

ويُعتبر تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية، لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية.

وقالت جنات بن عبد الله الكاتبة الصحفية التونسية، إن الأحزاب التونسية استقبلت ترشيح المشيشي لتشكيل الحكومة بنوع من المفاجئة، كونه خارج قائمة الترشيحات المقدمة لرئيس الجمهورية.

وأشارت بن عبد الله إلى أن التحدي الأكبر لهذه الحكومة سيكون تحديًا أمنيًا ربما بسبب خلفية رئيسها الأمنية، فضلا عن التحدي الاقتصادي كأولوية موجودة بالفعل.

"أنصار الله" تبدي استعدادها للمشاركة في أي رد إيراني على أمريكا

أبدت جماعة "أنصار الله" استعدادها المشاركة في أي رد إيراني، على المضايقة الأمريكية التي تعرضت لها طائرة "ماهان" الإيرانية في الأجواء السورية، وأدت إلي إصابة عدد من ركاب الرحلة المتوجهة من طهران إلى بيروت.

وأضافت أن "اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية، اعتداء سافر وتجاوز للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل".

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، محمد البخيتي، إن جماعته في محور واحد مع إيران، مشيرا إلى أن طبيعة رد جماعته على اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة مدنية إيرانية، متروك لحينه، لكنه أكد أن أنصار الله ليست بديلا عن إيران في الرد .

وأضاف أن بيان المكتب السياسي لأنصار الله، أكد وقوف الشعب اليمني مع كل أحرار الأمة ضد الطغيان الأمريكي، مشيرا إلى أنه يتعتبر "أنصار الله" كحركة مقاومة ومحور مقاومة شيء واحد ضد الهيمنة الأمريكية.