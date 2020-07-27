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    عالم سبوتنيك

    واشنطن: رفع حظر السلاح على إيران يقوض السلم بالمنطقة... إسرائيل تنشر منظومات للدفاع الجوي على حدودها

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية يقول إن عدم حظر الأسلحة على إيران سيقوض السلم والأمن في الشرق الأوسط؛ إسرائيل تنشر منظومات للدفاع الجوي على حدودها مع لبنان؛ رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة للمغرب تزامنا مع زيارة لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

    المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية يقول إن عدم حظر الأسلحة على إيران سيقوض السلم والأمن في الشرق الأوسط

    قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، إن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، سيقوض بشدة السلم والأمن في الشرق الأوسط.

    وأعرب هوك عن اعتقاده أنه لا أحد يعتقد أنه ينبغي لإيران امتلاك القدرة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية.

    وأضاف بعد محادثات أجراها في تونس ضمن جولة ستشمل دولا خليجية وأوروبية، إنه "سيتم تقديم مشروع إلى مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما"، بحسب "رويترز".

    قال المحلل السياسي، حسين روي روان ، إن التصريحات الأمريكية ليست جديدة وهي تأتي للتغطية علي السلوك العدواني الأمريكي في المنطقة، نافيا أن تكون إيران  مهددة  للأمن في المنطقة .

    وحول فرص نجاح المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لتمديد الحظر، أكد المحلل السياسي الايراني، أنه ليست هناك حظوظ لهذا التمديد لأن هناك انقسام في مجلس الأمن وهناك الرفض الروسي والصيني للمواقف الأمريكية.

    إسرائيل تنشر منظومات للدفاع الجوي على حدودها مع لبنان

    نشر الجيش الإسرائيلي، بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد "حزب الله" في قصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

    وقالت هيئة البث الإسرئيلية إن "حالة من التأهب تخيمم على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، في قصف إسرائيلي في 20 يوليو/ تموز الجاري".

    قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فيصل عبد الساتر، إن اسرائيل تعيش أزمة على مستوي الجهوزية العسكرية، مضيفا أن سبب هذا التحشيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، مرده إلي عدم المعرفة الدقيقة بقدرات "حزب الله"، مشيرا إلى أن الوضع الداخلي السياسي في اسرائيل في أزمة، الأمر الذي يعقد المشهد أكثر.

     وحول التقارير الإسرائيلية عن امكانية شن حزب الله حربا على اسرائيل، أوضح عبد الساتر، أن المقاومة تعمل علي حرب نفسية دقيقة للغاية ولا تعطي معلومة لإسرائيل لا بالنفي ولا بالإيجاب، معربا عن اعتقاده أن رد حزب الله على إسرائيل سيحدث لا محالة.

    رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة للمغرب تزامنا مع زيارة لرئيس المجلس الأعلي للدولة

    وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة أخرى يقوم بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للرباط.

    وأعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن زيارة المشري جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي السيد حبيب المالكي، "لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين".

    إلى ذلك، وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يرافقه وزي الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إلى الرباط في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة حول "سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

    قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس الدكتور، تاج الدين الحسيني، إن "الهدف من هذه الزيارة هو التوصل إلى صيغة مثلي بوساطة مغربية جديدة من أجل تفعيل اتفاقية الصخيرات.

    وأشار في هذا الصدد، إلى أن "أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ربما الوحيدة التي لقيت توافق كل الأطراف".

    ولفت الحسيني إلي أنه بعد مرور الأزمة الليبية بعدة منعطفات مثل مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة وتدخل عدة جهات أجنبية، فأصبح اللبيون يدركون أن الوسيلة المثلي هو أن يتم اتخاذ القرار من طرف الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي وصاية أجنبية.

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