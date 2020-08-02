الجيش الليبي يحذر أي سفن أو طائرات من الاقتراب من ليبيا دون تنسيق

دعا الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية، إلى ضرورة التنسيق المسبق مع الجيش الليبي وذلك للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

إلى ذلك، حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، من خطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية، مؤكدة أن الشعب الليبي يزداد خوفا من وقوع مصيره في أيدي لاعبين خارجيين.

في هذا السياق، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي، إن الأوضاع في ليبيا تحولت إلى صراع بين قوى إقليمية ودولية على غرار ما حدث سوريا، مؤكدا أن أحد أهم أسباب الصراع هو الغاز الموجود في شرق المتوسط.

وأضاف غباشي، أن وجود اتفاق الصخيرات يجعل المغرب مؤهلة للعمل كوسيط بين الطرفين المتحاربين داخل ليبيا خاصة أن الرباط ليست داعمة لأي منهما، مشيرا إلى أن مبادرة القاهرة تم رفضها من قبل حكومة الوفاق، كما لم تجد مبادرات طرحتها الجزائر القبول بين الأطراف الليبية كذلك مصير المبادرات الأمريكية والفرنسية.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحب مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد المجلس بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس والسيناتور كريس كونز، لحثهما الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

وأكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي السودان عثمان ميرغني، أن حديث وزير الخارجية مايك بومبيو، حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كان في سياق إجابة على سؤال في الكونغرس ولم يتحدث بصورة أصيلة عن القضية.

وأضاف خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن بومبيو تحدث عن تشريع قريب لإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن هناك بعض الضوابط التي تتعلق بأحكام قضائية صدرت ضد السودان لتعويض ضحايا انفجار السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، وهو ما قد يبطئ التشريع الذي تحدث عنه بومبيو.

مصر تقول إن خطط "المسح السيزمي" التركي شرق المتوسط تشكل اعتداء على حقوقها السيادية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة اقتصادية خالصة لها.

و أضافت في بيان، أن الإنذار الملاحي الذي أصدرته تركيا الشهر الماضي بشأن أعمال المسح السيزمي يتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، "ويشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط".

و قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والمختص في الشأن التركي السفير عبد الرحمن صلاح، إن "التحركات التركية في شرق المتوسط غامضة وغير محسوبة المخاطر، مرجحا أن يكون هناك قوة أخري تقف وراء تركيا.

وانتقد صلاح، مواقف الاتحاد الأوروبي الغير حاسمة في هذا الصدد ، متوقعا عدم مساندة الاتحاد الأوروبي تركيا في حال حدوث أي اشتباك".