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    عالم سبوتنيك

    تركيا تصف الاتفاق بين "قسد" وشركة أمريكية بأنه تمويل للإرهاب..المشيشي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة(لا)

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: تركيا تصف الاتفاق النفطي بين "قسد" وشركة أمريكية بأنه غير شرعي و"تمويل للإرهاب"؛ وترامب يقول إن قرار إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط خطأ عظيم؛ ورئيس الوزراء التونسي المُكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

    تركيا تصف الاتفاق النفطي بين "قسد" وشركة أمريكية بأنه غير شرعي و"تمويل للإرهاب"

    أدانت أنقرة دعم واشنطن لاتفاق النفط المبرم بين شركة أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واعتبرته خطوة لتمويل الإرهاب وغير مقبول وليس له أي أساس شرعي".

    وأضافت أن "تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي يظهر أطماعه في الاستيلاء على ثروات الشعب السوري من خلال توقيع اتفاق مع شركة أمريكية".

    من جهتها، أعربت الخارجية السورية عن إدانتها للاتفاق المبرم المتعلق بحقول شمال شرقي سوريا، واعتبرته "سرقة للنفط".

    قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد هشام جابر، إن الاتفاق بين "قسد" وشركة أمريكية لشراء النفط السوري، قد يدفع أنقرة لمزيد من التدخل العسكري ضد "قسد" شمال سوريا، مشددا على وجود تنسيق سوري تركي لإحباط تداعيات هذه الاتفاق على الأرض.

    وأوضح جابر في حديثه لراديو سبوتنيك، إن هذا الإجراء استنكره الطرفان أنقره ودمشق، أما أن تتدخل تركيا عسكريا فهذا يخضع لحسابات أخرى، مشيرا إلى أن الأمور لن تتطور إلى تقدم وحركات عسكرية تركية داخل المنطقة.

    ترامب يقول إن قرار إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط خطأ عظيم

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

    وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع “أكسيوس”: أنه يتم التفاوض حاليا على تخفيض أفراد قوة الجيش الأمريكي في أفغانستان إلى ثمانية آلاف، ثم أربعة آلاف في فترة قصيرة جدا".

    في هذا السياق، قال توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي لا يعني خطأ الوجود العسكري في حد ذاته وإنما يتكلم عن الوجود العسكري في العراق مثلا والذي كبد الوضع الاقتصادي الأمريكي أرقاما هائلة تزيد على خمسة تريليونات دولار.

     وأضاف، أن الشعب الأمريكي لا يحب أن يرسل أولاده للقتال في مناطق خارج الولايات المتحدة إلا بحالات استثنائية عندما يتهدد الأمن الأمريكي، وما يعول عليه الرئيس ترامب أن الحل الأمثل دائما هو التفاهم مع المجتمع الدولي بشأن الدول التي لا تتعامل بطريقة سليمة ويتم فرض عقوبات وقيود اقتصادية ضدها حتى تستجيب.

    رئيس الوزراء التونسي المُكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

    الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    تونس... انتقادات تلاحق الرئيس قيس سعيد بسبب تلميحاته بتغيير النظام السياسي
    بدأ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، الإثنين 3 أغسطس/ آب، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى تباعاً ممثلين عن حزب حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب وحزب "قلب تونس".

    ومن المقرر أن يلتقي، الثلاثاء 4 آب أغسطس، كتلتي ائتلاف الكرامة والدستوري الحر ثم بقية الكتل البرلمانية.

    من جهته، قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، إن لقاءه، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، تمحور حول مسار تشكيل الحكومة.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي، شاكر الشرفي إنه ليس هناك وضوح في تشكيلة الحكومة الجديدة حتى الآن، ويبدو أن السيد المشيشي انتظر حتى تظهر نتائج عريضة سحب الثقة، ليبدأ مشاوراته مع الأحزاب.

    لكنه أكد، أن هناك مؤشر إيجابي بأن المشيشي انطلق في مشاوراته مع الأحزاب انطلاقا من حجمها بالبرلمان ونتائج الانتخابات التشريعية، أما الحديث عن حكومة كل التونسيين فهذا معنى هلامي وفضفاض.

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