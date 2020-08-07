اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت... اعتراض ليبي تركي على ترسيم الحدود بين مصر واليونان

المتظاهرون الغاضبون في لبنان يشتبكون مع قوات الأمن أمام البرلمان في بيروت

خرق عدد من المحتجين جدار مجلس النواب اللبناني خلال اشتباكات مع عناصر من قوات الأمن قرب البرلمان. فيما أطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وشهدت منطقة وسط بيروت تجمعات لعدد من المحتجين ترافقهم عدد من الدراجات النارية وسط صيحات غضب ودعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتشهد العاصمة اللبنانية في الآونة الأخيرة مظاهرات احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة الى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.

وقال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، رائد المصري" إن "الاحتجاجات بالأساس في ثورة 17 تشرين لازالت قائمة ومستمرة لكن تسلط أحزاب السلطة والأحزاب المذهبية والطائفية ومنع الإنتفاضة من استكمال مسيرتها للقيام بإصلاحات ووقوف هذه الأحزاب بوجه هؤلاء المنتفضين هو الذي أحجم هذه الانتفاضة عن السير بشكل دائم ومستمر".

وأضاف: "تعتبر انتفاضة 17 تشرين أن الفرصة قد حانت فما يحدث في لبنان هو تدمير ممنهج وكامل جراء تقاعس السلطة السياسية وجراء الفساد المستشري بإدراتها ومؤسساتها كما أن المرفأ يشكل جزء من سوء الإدارة والذي امتنعت فيه السلطة السياسية عن محاسبة القائمين على إدارة المرفأ لذلك فهذه تعد فرصة مناسبة للتعبير أولاً ومن ثم إعادة استنهاض الإنتفاضة الشعبية بوجه السلطة وبوجه مجلس النواب".

حكومة الوفاق الليبية تعترض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان.. والخارجية المصرية تستغرب تصريحات تركيا بشأن الاتفاق

اعترضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية على إعلان مصر واليونان ترسيم الحدود الاقتصادية بينهما في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن يكون ترسيم الحدود البحرية مبينا على التوافق ومبادئ القانون الدولي، مشددة على عدم السماح لأي جهة الاعتداء على الحقوق البحرية، مع التأكيد على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية.

إلى ذلك أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى استغراب القاهرة من تصريحات تركيا إزاء اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان في ظل انها لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله. وذلك بعد رفض أنقرة الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا خارجية مصر واليونان.

للمزيد ينضم إلينا من طرابلس.. د. محمود إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي

لماذا تعترض حكومة الوفاق وتركيا على اتفاق بين مصر واليونان قد لا يؤثر على البلدين كما ترى مصر؟

ما هي الفوارق بين اتفاقية مصر واليونان واتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق والتي تعترض عليها دول كثيرة في البحر المتوسط؟

هل هناك تأثير على أي اتفاق لا تعترف به الدول إن كانت متداخلة في الأزمة؟

بدون تجزئة.. منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بقرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في مايو / أيار الماضي، بدون أن يتجزأ.

وشددت اللجنة في بيان، عقب اجتماع لها برئاسة عباس، على عدم تجزئة القرار الفلسطيني؛ وقف العمل بالاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

كما شرح عباس للجنة آخر التطورات السياسية، خاصة المتعلّقة بمواجهة وإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي وخطة السلام الأميركية. وأكد أن اتصالاته مع القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، أدّت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والفصل العنصري.

وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، فيصل أبو شهلة، إن "إسرائيل مازالت تمارس دور الابتزاز والقرصنة وتمارس ذلك على أموال السلطة الوطنية الفلسطينية "هذه الأموال التي تجنيها نيابةً عن السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن موقف إسرائيل "أدخل المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في أزمة مادية نتيجة الموقف المبدئي الذي لا تراجع عنه وهو التحلل من الإلتزامات والإتفاقات مع اسرائيل طالما أنها لا تعترف بالدولة الفلسطينية وتريد أن تمارس الضم للأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية والأراضي التي أحُتلت بعد الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".