رئيس الوزراء اللبناني يدعو لانتخابات نيابية مبكرة

رئيس الوزراء اللبناني يدعو لانتخابات نيابية مبكرة وسط احتجاجات شعبية كبيرة بالعاصمة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إنه لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومنح القوى السياسية مهلة شهرين للاتفاق على إجراء إصلاحات "بنيوية" تخرج البلاد من أزمتها.

واقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان، وسط تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة بيروت، الثلاثاء الماضي.

وقال بشارة خير الله، مستشار الرئيس اللبناني السابق، إن اقتراح حسان دياب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لن يلقى أي تجاوب من أي طرف سياسي لأنه ليس الآن مؤهلا لأن يقدم اقتراحات ومبادرات، وإنما خياره الوحيد هو أن يذهب إلى بيته أسوة ببقية الوزراء الذين قدموا استقالاتهم.

وأشار خير الله إلى أن اقتراح انتخابات مبكرة جيد، لكن ليس وقته الآن، مشيرا إلى إمكانية القيام بسلسلة من الإجراءات والخطوات، منها عمل قانون انتخابي جديد مكان القائم الآن، الذي هو غير عادل وسيجلب نفس الطبقة السياسية الحالية.

ماكرون يبلغ ترامب بأن العقوبات الأمريكية تأتي بآثار عكسية لصالح إيران

قال مسؤول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن العقوبات الأمريكية، التي تستهدف جماعة حزب الله اللبناني، تكون في صالح إيران وحلفائها.

و أوضح المسؤول أن "ماكرون أبلغ ترامب، أنه وفي حالة لبنان، فإن سياسة الضغط أو الامتناع عن التصويت من قبل الولايات المتحدة وبعض دول الخليج يمكن أن تلعب في الواقع دورا لصالح من تستهدفهم، وهم إيران وحزب الله".

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي، إيلي حاتم، إن حديث ماكرون الموجه لترامب، مفاده أنه يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان، لأن البديل لدي لبنان هو التوجه نحو روسيا والصين وإيران، وهو ما يشكل عكسا للهدف من وراء العقوبات.

وأضاف أن فرنسا تحاول إيجاد حل في لبنان، لاعتقادها أن لها إرثا تاريخيا في لبنان، رغم الضغوط الأمريكية، وذلك منذ فترة حكم ساركوزي ومرورا بأولاند وانتهاء بماكرون، الذي أراد أن يعطي الدبلوماسية الفرنسية صلاحياتها السابقة، ومثال ذلك انفتاحه على إيران، واليوم هو يدخل لبنان من خلال سوريا.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو مطالبين باستقالته

تجمع عدة آلاف من الإسرائيليين أمام مقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، احتجاجا على سياساته الاقتصادية وتعامله مع جائحة كورونا.

ويطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو، لعدم قدرته على إنقاذ إسرائيل من الضائقة الاقتصادية، ولما تلاحقه من تهم فساد وتلقي الرشى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الائتلاف الحكومي يعيش أزمة سياسية بسبب الخلاف حول تمرير الميزانية العامة، ورجحت الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة.

في هذا السياق، قال أحمد رفيق عوض، المتخصص في الشئون الإسرائيلية، إن :"الدائرة بدأت تضيق على نتنياهو من ناحية المظاهرات في الشارع ومن ناحية المحاكمات التي تنتظره"، مشيرا إلى أن "أسطورة نتنياهو بدأت تتلاشى، فقد فشل في تمرير خطة الضم وفشل في ائتلافه الحكومي، وفشل في مواجهة جائحة كورونا".

وأشار عوض إلى أن شخص نتنياهو هو المهدد دون اليمين، خاصة اليمين المتطرف، لافتا إلى أن أي ائتلاف قادم لن يكون نتنياهو طرفًا فيه، فضلا عن أن ائتلافه الحاكم مهدد بالانهيار، والذهاب إلى انتخابات رابعة أمر مرجح جدا.