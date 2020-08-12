إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد... المتظاهرون اللبنانيون يطالبون بالإطاحة بعون وبري

توتر عراقي تركي بعد قصف الحدود العراقية، وإلغاء زيارة لوزير الدفاع التركي إلى بغداد واستدعاء سفير أنقرة.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة هذا الأسبوع، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إنه تقرر إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي المقررة بعد غد الخميس إلى البلاد.

وأوضح أن ذلك احتجاجا على قصف تركيا بطائرة مسيرة منطقة "سيد كان" شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 6 من عناصر حرس الحدود العراقية، فيما بين أن الخارجية العراقية ستقوم باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة .

قال الدكتور غازي فيصل، رئيس مركز " العراق" للدراسات الاستراتيجية، إن "رد العراق على الهجمات التركية مشروع ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، رغم أن العلاقات العراقية التركية تحظى باهتمام كبير بين الطرفين، فضلًا عن وجود علاقات اقتصادية واسعة، وأخرى مهمة في إطار الموارد المائية، لكن ما يحدث اليوم مشكلة كبيرة تتعلق أكثر بالداخل التركي والأزمات المتصاعدة بين حكومة أنقرة وحزب العمال الكردستاني، لكنها للأسف بدأت تذهب في الانتشار والتأثير على المحيط الإقليمي".

وأضاف فيصل في حديثه مع "راديو سبوتنيك" قائلًا: "ليس للعراق مسئولية عن انتشار تنظيم بي كا كا في مناطق جبلية واعرة على الحدود، ولن تحل الهجمات التركية المشكلة إطلاقًا، وعلى أنقرة أن تحل مشكلة بي كا كا على الصعيد الداخلي لديها أولًا، عبر المبادرات السياسية والدبلوماسية، وتطوير البنية التحتية للمجتمع الكردي في مناطق الأناضول".

المتظاهرون اللبنانيون يطالبون بالإطاحة بعون وبري و إصابة 42 شخصا في المظاهرات

شارك عدد كبير من اللبنانيين في مسيرة في العاصمة بيروت مع مرور أسبوع على انفجار المرفأ. وارتفعت الهتافات منددة بإهمال السلطة ومطالبة باستقالة رئيسَي الجمهورية والبرلمان ميشال عون ونبيه بري. وانتهت المسيرة مساءً بمواجهات مع القوى الأمنية في محيط مبنى البرلمان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 42 شخصا في المظاهرة التي اندلعت وسط العاصمة بيروت. وحاول المحتجون اقتحام محيط مجلس النواب اللبناني وقاموا برمي الحجارة على القوى الأمنية، بالمقابل ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وحضرت تعزيزات من الجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب.

وقال عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، في حديثه لعالم سبوتنيك إن "لبنان يمر بمرحلة بالغة الحساسية، خاصة بعد الانهيار النقدي والمالي، حتى انفجار المرفأ، بينما استقالة حكومة حسان دياب الآن لا تتيح المجال أمام المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، لأن ذلك سيدخل البلاد في مرحلة فراغ لا يمكن تحملها في الظروف الحالية، على اعتبار أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم من خلال مجلس النواب، ما يعني أن هذه المطالبات لا يمكن تحققها في الوقت الحالي".

مصر تجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات كورونا الاحترازية

لليوم الثاني على التوالي تفتح المقار الانتخابية في مصر أبوابها لاستقبال الناخبين لاختيار مئتي عضو لمجلس الشيوخ الجديد في مصر والذي تم استحداثه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضو يتم انتخاب 200 أي ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.

وتجري الانتخابات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا حيث توفر السلطات أدوات الوقاية من كمامات وأجهزة الكشف عن درجات حرارة الناخبين وغيرها من أدوات التعقيم.

وقال الباحث السياسي، إيهاب عمر، إنه "خلال جلسات مؤتمر الشباب في دوراته الخامسة والسادسة والسابعة، عقدت أكثر من حلقة نقاشية عن فكرة تمكين الشباب وتصعيد نخبة جديدة، واختيار وجوه شابة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، وقد اقترح الشباب خلال المؤتمر وجود غرفة ثانية للبرلمان تعمل كمختبر لإفراز نخبة شبابية تساهم بشكل فعال في صياغة المشهد والمشاركة في اتخاذ القرار، ومن هنا خرجت توصية المؤتمر حول أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان المصري".

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