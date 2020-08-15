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    عالم سبوتنيك

    بوتين يدعو لعقد قمة سباعية حول إيران... باريس تدعو لتشكيل حكومة لبنانية ذات "قرارات شجاعة"

    عالم سبوتنيك
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    بوتين يدعو لعقد قمة سباعية لتجنب المواجهة حول إيران في مجلس الأمن

    دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران.

    كما دعا نيبينزيا إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تتيح تجنب المواجهة حول إيران في مجلس الأمن الدولي.

    وشدد على ضرورة " النظر بعناية في هذا الاقتراح، لتجنب المزيد من تصعيد التوتر، لافتا إلى أن روسيا مستعدة للعمل البناء مع جميع الأطراف المعنية من أجل الابتعاد عن "المسار الخطير".

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إنه في الواقع حتى الآن لم يصدر أي رد رسمي من السلطات الإيرانية حول المقترح الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية في مجلس الأمن حول إيران، لكنني أعتقد أن التفاوض مع ترامب يلقى اتجاها سلبيا من قبل إيران، لأن ترامب لا يريد من هذا التفاوض سوى تحقيق مشاريع سياسية وكسب المعارك.

    وقال القزويني كذلك، إن إيران في الوقت الراهن تسيء الظن بترامب الذي يسعى عادة إلى توظيف كل حدث سياسي مع الدول المخاصمة له لتحقيق أهداف انتخابية.

    أما إيران فلها موقف حاسم وتقول إنه إذا عاد ترامب للاتفاق النوي فيمكن حينئذ التفاوض ومن دون ذلك فطهران تجل وتحترم المقترح الذي تقدم به الرئيس الروسي، ولكن ليس من دون ضمانات، لذا أستبعد أن تتشجع إيران، على حد قوله.

    باريس تدعو لتشكيل حكومة ذات "قرارات شجاعة" وواشنطن تؤكد على أهمية الإصلاحات في لبنان

    دعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، خلال زياراتها لمرفأ بيروت الذي دمره انفجار ضخم، قبل أيام، اللبنانيين إلى تشكيل حكومة ذات "قرارات شجاعة"، وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة لبنان في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

    إلى ذلك، شدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، ديفيد هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان.

    جاء ذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الجمعة 14 آب/ أغسطس، ببيروت، حيث أكد عون أن مهام الحكومة الجديدة هي تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.

    وقال دكتور أحمد الزين المتخصص في العلاقات الدولية، إن القرارات الشجاعة التي تقصدها وزيرة الجيوش الفرنسية، هي التحقيق في ملفات مثل الفساد والكهرباء والنفايات وترسيم الحدود، وهذه هي القرارات الشجاعة التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى ينهض لبنان من الكارثة التي حلت به بعد انفجار المرفأ..

    وأضاف الزين أن فرنسا تعمل من خلال ضوء أخضر أمريكي، كما أن الطرف الفرنسي يرغب أن يستعيد نغمة الاستعمار في لبنان، وبات يتحرك ليسيطر على القرار اللبناني بينما تصر أمريكا أن تلزم ماكرون بدور معين كبداية..

    كما يرى الزين أن حكومة التكنوقراط لن تنجح وحيدة لأنها بحاجة إلى سياسيين لأن المنطقة وضعها صعب وملتهب، لذا يجب على المختارين أن يكونوا ذوي خبرة حتى يتمكنوا من التعامل مع المجتمع الدولي.

    روحاني يحذر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

    حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دولة الإمارات، من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة، وذلك بعيد الإعلان عن توقيع أبوظبي اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل برعاية أمريكية.

    و أضاف إن "الإمارات ارتكبت خطأ جسيما بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست في صالح أمنهم ونحذرهم من فتح باب لإسرائيل في المنطقة".

    وقال أن "تطبيع الإمارات مع إسرائيل خطوة مدانة وخيانة عظمى للشعب الفلسطيني وحكامها نهجوا طريقا خاطئا"، معربا عن أمله أن "تتراجع الإمارات عن هذا الخطأ"، على حد قوله.

    قال المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني والإقليمي، د. محمد شمص المختص،إن تحذير الرئيس الإيراني للإمارات بعد اتفاق التطبيع هو نتيجة قلق إيران من وصول إسرائيل إلى منطقة الخليج وأن تكون قادرة على المناورة في هذه المنطقة.

    وتابع أن القلق الإيراني طبيعي بسبب حجم العداء بين إسرائيل وإيران التي رفضت هذا التطبيع على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك الخطر الذي يفرضه الوجود الإسرائيلي على المصالح الإيرانية وعلى الحدود الإيرانية مباشرة..

    وأضاف شمص أنه كذلك الخوف والقلق الذي ظهر لدى إيران وبعض الأطراف في المنطقة سببه انتظار توقيع اتفاقيات تطبيع وسلام أخرى ربما من قبل البحرين وعُمَان والمغرب والسعودية والسودان.

    انظر أيضا:

    روحاني يحذر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة
    وصول أول سفينة إلى مرفأ بيروت منذ انفجاره
    وصول حاملة الطوافات الفرنسية "تونير" إلى مرفأ بيروت
    بوتين يقدم مبادرة لتجنب المواجهة حول إيران في مجلس الأمن
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, فرنسا, إيران, روسيا
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