تسجيل
15:21 GMT16 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    ترامب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران... كوشنر يقول إن تطبيع السعودية مع إسرائيل "أمر حتمي"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202008161046286817-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A7/

    ترامب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.

    جاء ذلك بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

    وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 .

    وقال أستاذ العلاقات الدولية، زيدان خوليف، إن "كل تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت حلالا حتى يتخطى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، خاصة وأنه متأخر في استطلاعات الرأي أمام جو بايدن".

    وأوضح أن، "الأمم المتحدة لا تريد توقيع عقوبات على إيران، لكن في هذه الفترة بالذات هناك تفاهمات تحت الطاولة، ليعيد تكرار ما حصل في انتخابات عام 1980 عندما أرسل الرئيس ريجان جورش بوش الأب إلى إيران وطلب منهم عدم إطلاق سراح 52 أمريك إلا بعد الدورة الثانية".

    كوشنر يقول إن تطبيع السعودية مع إسرائيل أمرا حتميا

    اعتبر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، و أكد أنه "أمر حتمي".

    وأعرب مستشار الرئيس ترامب المكلف بالشرق الأوسط، عن "اعتقاده أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا".

    قال كوشنر الذي توسط للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في وقت سابق، إن "جيل الشباب السعودي معجب بإسرائيل ويسعى لإقامة علاقات مع الدولة اليهودية" على حد قوله.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السعودي، عبدالله العساف، إن "السعودية صاحبة القرار في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي أعلنت موقها الرسمي والنهائي من القضية الفلسطينية بأنها لن تطبع ما لم يتم تطبيع العرب والتوصل لحل لتسوية للقضية الفلسطينية".

    وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر "بنى توقعاته بأن السعودية سوف تطبع مع إسرائيل على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

    ووصف العساف التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل بأنها "خطوة رائدة وجيدة وتندرج تحت التفكير الواقعي السياسي،  فيما يحدث بالمنطقة.

    العراق يدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى دور فاعل لإيقاف الاعتداءات التركية

    دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور فاعل؛ لإيقاف "الاعتداءات المتكررة" وسحب القوات التركية المتواجدة بالعراق.

    جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الوزير العراقي مع نظيريه جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كلا على حدة.

    من جهتهم، أكد الوزراء الأوروبيون الثلاثة، "تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".

    وقال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، نجم القصاب، إن "الدولة العراقية اتجهت لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لامتعاضها من التحركات التركية في العراق ولعدم ثقتها في حكومة اردوغان.

    وأشار إلى أن "الطلب العراقي جاء بعد تعرض العراق لاعتداءات وتجاوزات تركية على السيادة والأراضي العراقية، موضحا أن هذه الدول مؤثرة خصوصا فرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي، و تستطيع فرض عقوبات على تركيا والضغط عليها لكبح تصرفاتها".

    انظر أيضا:

    "اتفاق تاريخي"... أول اتصال بين الإمارات وإسرائيل قبل أيام من توقيع اتفاق السلام
    "سناب باك".. سبيل واشنطن الوحيد لإعادة فرض العقوبات على إيران
    عباس: أي دولة عربية تقوم بخطوة مماثلة للإمارات فسنتخذ نفس الموقف
    "سترون ذلك الأسبوع المقبل"... ترامب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك