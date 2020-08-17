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    عالم سبوتنيك

    لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة سباعية حول إيران

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران...الإمارات تؤكد أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس موجها ضد إيران...وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للعاصمة الليبية طرابلس اليوم.

    لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران
    ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي مايكل بومبيو هاتفيا، المبادرة الروسية، لعقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا وإيران،  بخصوص التصعيد حول إيران، و إيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج مع مراعاة مصالح الجميع".

    وأكد لافروف على دعم روسيا الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، باعتباره إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط".

    قال الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، إنه "من غير المرجح أن تعدل الولايات المتحدة عن موقفها كثيرا من المشاركة في قمة مجلس الأمن التي دعا إليها الرئيس الروسي، خاصة أنها تأتي بعد فشل واشنطن في استصدار قرار بشأن تمديد حظر السلاح  المفروض على إيران.

    واعتبر العبيدي إن "طهران تكيل بمعايير مزدوجة في موقفها من علاقات الإمارات مع إسرائيل، حيث أن لديها أيضا علاقات مع دول لها ارتباطات مع إسرائيل مثل تركيا وسلطنة عمان لكنها لاتمارس عليها ضغوطا.

    الإمارات تؤكد أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس موجها لإيران

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، "قرار سيادي وليس موجها إلى إيران".

    رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017
    © AP Photo / Heidi Levine
    رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
    وأضاف أن "الإمارات لا تقبل التدخل في قراراتها، كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".

    وجاءت التصريحات الإماراتية، ردا على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، حذر فيها الإمارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول إسرائيل، وإلا سيكون لطهران مع أبوظبي  حساب آخر وتصرف مختلف".

    قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشانس إن تصريح وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الاتفاق مع إسرائيل ليس موجها ضد إيران، "سيكون مطمئنا للإيرانيين"، إذا صاحبه خطوات عملية من قبل الإمارات.

    لكنه أكد  تصريحات الرئيس روحاني، جاءت في أعقاب تصريحات إسرائيلية بشأن اتفاقات عسكرية مع الإمارات وتحالف ضد إيران وهو ما أغضب الإيرانيين.  

    و أوضح  أنه "يتعين أن تكون هناك خطوات عملية من قبل الإمارات لتطمين إيران، مشيرا إلى أن هناك دول أخرى لديها علاقات مع إسرائل مثل تركيا واذربيجان، لكنها لاتسمح لها بأن تدخل في تحالفات أمنية أو عسكرية ضد إيران، أو بخلط علاقاتها مع إسرائيل بموقفها من إيران". 

    وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للعاصمة الليبية طرابلس اليوم

    يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين 17 آ أغسطس، للعاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير معلنة للقاء مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني.

    © REUTERS / ALP EREN KAYA
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    وقالت وسائل إعلام ليبية، إن 8 عسكريين ألمان، وصلوا بكامل عتادهم إلى مطار معيتيقة كجزء من القوة المسؤولة عن حماية الوزير.

    إلى ذلك، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق الليبية.

    في هذا الصدد، قال  الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية، حسين الوائلي إن  "زيارة وزير الخارجية الألماني إلى طرابلس، تأتي في إطار تخفيض حدة التوتر المتصاعد في شرق المتوسط والأزمة بين تركيا واليونان، خاصة أن ألمانيا لديها ثقل وأداء دبلوماسي ناعم وتربطها علاقات جيدة بأطراف الأزمة وبطرابلس وبالمشير خليفة حفتر أيضا.

    وأضاف أن برلين، تسعى أيضا لتجنب عواقب  تفاقم الأزمة  الليبية، وما قد ينتج عنها من أزمة مهاجرين جدد تغرق الواقع الأوروبي.

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