الجيش الليبي يرفض تحويل سرت لمنطقة منزوعة السلاح

الموضوعات: الجيش الليبي بقيادة حفتر يرفض تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة منزوعة السلاح؛ سعد الحريري وتمام سلام أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة؛ بومبيو ينتقد فرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد معارضتهم إعادة فرض العقوبات على إيران.

الجيش الليبي بقيادة حفتر يرفض تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة منزوعة السلاح

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسمياً، رفضه للمقترح الأمريكي الذي تدعمه أطراف غربية والبعثة الأممية لدى ليبيا، بتحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة منزوعة السلاح، قائلاً إن قواته «لن تتراجع قيد أنملة عن سرت وما حولها، وستواصل استعداداتها ولن تسلمها لغزاة وأشباه غزاة».

وفى تلويح جديد ومتبادل بالحرب، أعلنت أمس غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، عن زيارة لقادتها الميدانيين لمواقع قواتها على تخوم مدينة سرت .

وقال الخبير في الشئون الليبية عبد الستار حتيتة إن :"محاولة جعل سرت منطقة منزوعة السلاح يعود لأسباب كثيرة منها محاباة النظام التركي وضغوطه الشديدة على الدول الغربية وعلى أعضاء حلف الناتو لتحقيق مكاسب على حساب الشعوب الأخرى وعلى حساب دول في الإقليم ، والأمر الثاني الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هناك وجود روسي كبير في ليبيا وهذا الإعتقاد ناجم عن الآلة الإعلامية التركية التي ظلت تضخم في الفاترة الماضية من حجم الوجود الروسي في ليبيا" .

ومن المعتقد أن الأمريكيين يريدون إثبات أنهم لن يتسامحوا في وجود روسيا في البحر المتوسط خاصةً في منطقة سرت، أما الأمر الثالث، هو وجود محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للمرور بسلام خلال الأشهر المقبلة حتى شهر نوفمبر المقبل الذي ستعقد فيه الإنتخابات الأمريكية، خاصةً وأن الساسة الأمريكيين لا يريدون حدوث مشاكل في الشرق الأوسط لحين الإنتهاء من الإنتخابات الأمريكية .

سعد الحريري وتمام سلام أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

كشف مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شلالة، الملامح الأولية للمشاورات الجارية خلال الأيام الحالية، لاختيار رئيس الحكومة اللبناني الجديد.

وقال شلالة، إن "الرئيس ميشال عون، بدأ قبل أسبوع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مع قيادات سياسية كثيرة، أبرزها سعد الحريرى، وتمام سلام، رئيسى الوزراء السابقين،. وستستمر المشاورات خلال الأيام المقبلة، وقد تبدأ المشاورات الرسمية خلال الأسبوع المقبل، لاختيار رئيسا جديدا للحكومة ليكون الأنسب لهذه المرحلة".

وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج القارح إن

"الشارع اللبناني لا يريد أي من المرشحين للحكومة اللبنانية سواء كان سعد الحريري أو تمام سلام، فالشعب منتفض منذ أربعة أشهر، ولا يريد أحد من الوجوه القديمة خاصةً وأنهم أثبتوا فشلهم أثناء توليهم هذا المنصب ولا يعبر أي منهم عن طموحات الشارع اللبناني".

وبالحديث عن من الأقرب لتولي الحكومة اللبنانبة فهذا يعتمد على ما هو المطلوب تحديداً من رئيس الحكومة فإذا كان مطلوب منه إيجاد حلول للأزمة اللبنانية فلا يوجد أحد من هؤلاء حالياً يستطيع تولي الحكومة، فالوضع في لبنان دقيق جداً وهناك صراع بين عدة أطراف، ففي الوقت الراهن لا يوجد شخص مستعد لتولي هذا المنصب في هذا الوقت الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان.

بومبيو ينتقد فرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد معارضتها إعادة فرض العقوبات على إيران

اتّهم وزير الخارجية حلفاء بلاده الأوروبيين بالانحياز الى ما سماه "آيات الله"، في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على المرشد الإيراني وذلك بعد أن رفض الحلفاء الأوروبيون المقترحات الامريكية بفرض جميع العقوبات على طهران من جديد . وقال بومبيو في نيويورك بعد إطلاق آلية "سنابّاك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل رسمي إنّ بلاده لجأت لتفعيل آلية سنابّاك بعدما لم يترك لها شركاؤها الأوروبيون "أي خيار آخر" ولا سيما للإبقاء على حظر السلاح المفروض على إيران.

وتتيح آلية "سنابّاك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال الخبير بالشؤون الإيرانية في لندن محمد المذحجي إن :"الولايات المتحدة بدأت بإتخاذ سياسة جديدة تصطدم مع الصين حيث تعتبر الصين الحليف الأول لأوروبا وخاصةً ألمانيا وفرنسا ومن هذا المنطلق يمكن استقراء ما يحدث في الساحة الإيرانية ودعم أوروبا الكبير لإيران في هذا الملف".

وأضاف المذحجي أنه لا يمكن ربط الأسواق الأوروبية بأسواق شرق آسيا جغرافياً بدون إيران وإن حصل ربط بين هذه الأسواق فهذا يعني أن الولايات المتحدة ستخسر نفوذ كبير في المنطقة والعالم بشكل عام، لذلك فالدول الأوروبية تدعم إيران حتى تلعب إيران دور الجسر للتواصل بين أسواق الشرق والغرب.

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