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    عالم سبوتنيك

    حفتر يرفض اتفاق وقف إطلاق النار... فشل مفاوضات الائتلاف في إسرائيل يرجح سيناريو الانتخابات الرابعة

    عالم سبوتنيك
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    حفتر يرفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومة الوفاق ورئيس البرلمان الليبي

    أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته  حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والبرلمان الليبي، ووصفه بأنه محاولة "للتضليل الإعلامي"، من قبل حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

    وحذر المسماري من أن أي هجوم لقوات الوفاق على مدينة سرت الساحلية، سيواجه بالقوة من قبل الجيش الليبي.

    وأوضح أن "مبادرة السراج لا تمثل إلا ذر للرماد في العيون، وتضليل للرأي العام المحلي والدولي، وكذلك للتغطية على نواياهم الحقيقة حول الوضع في ليبيا".

    قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سالم مادي، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بشأن رفض اتفاق وقف إطلاق النار، "أقرب إلى الشطحات منه إلى أي عمل جاد أو أي طرح يمكن أن يسهم في إيجاد حلول أو بداية حلول".

    واعتبر أن تجاهل الجيش الليبي بقيادة حفتر، لموقف رئيس البرلمان واعتباره الاتفاق مبادرة من حكومة الوفاق، هو  " نوع من التخبط، لأن المبادرة هي من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من الأساس، وقد وافق عليها السراج، مشددا على ضرورة احترام هذا الرأي.

    وأضاف أن ما قاله المتحدث باسم الجيش يؤدي إلى إرباك المشهد العام، ولا يمكن النظر إليه، لأنه لا يوجد به أي نوع من المؤشرات التي تؤدي إلى أي شيء يسهم في إيجاد حلول".

    فشل مفاوضات الائتلاف في إسرائيل وترجيحات بالتوجه لانتخابات مبكرة

    فشلت مفاوضات الائتلاف في إسرائيل بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض"، ما يرجح التوجه لإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

    وهاجم "حزب أزرق أبيض" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتهمه بالبحث عن "مصلحته الشخصية وليس عن مصالح إسرائيل".، كما اتهم حزب "الليكود" بالانخراط بمناورات سياسية بدل البحث عن حل مشاكل المواطنين.

    لكن  صحيفة "معاريف"، أفادت بأن حزب "ميرتس" سيدعو للتصويت، الاثنين 24 آب أغسطس، على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي يسمح بتشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات رابعة للكنيست.

    قال الدبلوماسي الاسرائيلي السابق، مائير كوهين إن مفاوضات الائتلاف في إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود ولاندري ماذا يحدث، مشيرا إلى أن التحالف الغير متجانس شكل حكومة من أجل محاربة وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد، وقد فشلت في هذه المهمة. 

    وأشار كوهين إلى أن "هناك موقف موحد بين حزبي ليكود وأبيض أزرق وكل الكتل في إسرائيل حول اتفاقية السلام مع الإمارات، وحول توسيع دائرة الاتفاق.

    لكن بالنسبة لقضية تسليم الإمارات طائرات اف 35 فهذه مشكلة تتعلق بالمؤسسة الأمنية والعسكرية في اسرائيل، التي ترى مخاوف من امتلاك الامارات لهذه الطائرات""، على حد قوله.

    بومبيو يصل إلى إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة تشمل البحرين والإمارات والسودان

    بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد 23  آب أغسطس، جولة تشمل 4 دول، يستهلها بزيارة إسرائيل، ثم السودان والبحرين والإمارات.

    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بومبيو سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة.

    وأضافت أنه "لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج، أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب".

    و قال د. مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الهدف الأساسي من زيارة بومبيو وكوشنر الحالية للمنطقة هو التطبيع، بعد أن كلفهما ترامب بزيارة الشرق الأوسط خاصة البحرين وعمان والسعودية، لأن هناك إرهاصات بدأت تخرج من الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا المعنى، والمتصور أن القادم للتطبيع هم هؤلاء الثلاثة وربما يضاف إليهم السودان في مرحلة لاحقة.

    وأكد غباشي أن زيارة بومبيو الحالية بالتزامن مع مساعي واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران، يبعث برسائل للمنطقة بأن واشنطن هي القوة الأكبر التي توفر الحماية ضد عدو وحيد من وجهة نظر الولايات المتحدة هو إيران، ويتعين على هذه الدول التطبيع مع إسرائيل، فيما تصعد واشنطن العقوبات ضد طهران.

    انظر أيضا:

    بومبيو: أمريكا تراجع مبيعات أسلحة للإمارات وستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل
    هل تدفع الخلافات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض إسرائيل إلى انتخابات جديدة
    وزير خارجية السودان يستبق زيارة بومبيو بتصريح حاسم عن الموقف من إسرائيل
    المسماري: مبادرة السراج تضليل للرأي العام وأي عمل عدائي في سرت سيجابه بالقوة
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