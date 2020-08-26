إسرائيل تقصف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان... تركيا تكرر ضرباتها الجوية في العراق

الموضوعات: إسرائيل تقصف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان بعد إطلاق نار صوب قواتها؛ تركيا تكرر ضرباتها الجوية في العراق رغم التوتر وتقتل مدنيين وواشنطن تتدخل؛ المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض.

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار صوب قواتها

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع لجماعة "حزب الله" اللبنانية بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته. وأضاف الجيش أن قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار. وقال الجيش في بيان ”ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى مواقع استطلاع تابعة لمنظمة "حزب الله" في المنطقة الحدودية“. وازداد التوتر على طول الحدود بين البلدين. وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن "حزب الله" نفذ محاولة تسلل عبر الحدود لكن "حزب الله" نفى ذلك.

قال سمير حسن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني لـ "عالم سبوتنيك" إن العدو الإسرائيلي بصواريخه المضيئة التي أطلقها أمس في اتجاه الجنوب يعلن عن حالة الخوف والارتباك التي يحياها، كذلك الارتباك في بياناته، مشيرا إلى أن المقاومة تحلت بالانضباط الشديد لكن الرد قد يأتي في أي لحظة وفي أي مكان لتثبيت قواعد الاشتباك.

وأضاف حسن أن هناك عددا محدودا من التلفيات تمثلت في حرق مزروعات وأراضي لكن ليس هناك خسائر في الأرواح، لافتا إلى أن ما جرى لن يؤثر على الداخل اللبناني المرتبك أصلا.

تركيا تكرر ضرباتها الجوية في العراق رغم التوتر وتقتل مدنيين وواشنطن تتدخل

اخترقت طائرات تركية، من جديد الأجواء العراقية، ونفذت ضربات أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين في قضاء سنجار غربي مركز محافظة نينوى، شمالي العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بإن قصفا شنته طائرات مسيرة تركية اخترقت الأجواء العراقية بقضاء سنجار، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وكانت القوات التركية قد نفذت ضربة في الحادي عشر أغسطس/ آب اسفرت عن مقتل اثنين من اللواءات العراقيين مما أدى الى توتر العلاقات بين البلدين.

من جانبه أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق للتفاوض لحل كافة الخلافات المتعلقة بتواجد أنصار حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وقال كوبلي من المهم احترام السيادة العراقية، لكن من المهم أيضا الاعتراف بالمصالح الأمنية الخاصة لتركيا".

وقال اللواء مؤيد الجحيشي الخبير العسكري والاستراتيجي إن الحجة التي تسوقها تركيا دائما لتبرير مثل هذه الأعمال هي مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في هذه المنطقة المتاخمة لتركيا وإيران. وأضاف أنه من الوارد دخول الولايات المتحدة كوسيط في هذه الأزمة لأن بيد واشنطن مفاتيح اللعبة السياسية في العراق منذ 2003 وحتى الآن فضلا عن أن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين الذي يقول في أحد بنوده إن واشنطن ملزمة بحماية الحدود العراقية.

وأشار الجحيشي إلى أن رد الفعل العراقي عادة ما يكون ردا دبلوماسيا ولا يتجاوز الاحتجاج أو سحب السفير.

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إنه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم” اتفاق الرياض“.

وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر” تعليق المفاوضات من قبل المجلس الانتقالي إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض. وهو موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه“.

وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن الجهات التي يعنيها المجلس في بيانه ويصفها بالمعطلة لاتفاق الرياض هي جهات مهمة في تحالف الشرعية اليمنية مثل حزب الإصلاح الإخواني وكذلك نائب الرئيس اليمني على محسن الأحمر ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبد الله العليمي واليدومي والآنسي وغيرهم ممن هم لصيقوا الصلة بالرئيس هادي.

وأشار هيثم في حديثه لراديو "سبوتينك" إلى أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط إفشال التحالف في المناطق الشمالية ومن ثم تحرير صنعاء، وإنما أيضا استعداء التحالف العربي وأيضا محاولة إقصاء الشريك الأساسي وهم الجنوبيون الذين انتصروا في المعارك السابقة.

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