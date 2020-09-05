تسجيل
22:24 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب بمكافحة الفساد... إسرائيل ستعارض بشدة بيع طائرات "إف 35" للإمارات

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009051046459526-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة في قضايا الفساد

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقف في مكتبه في بغداد وهو يرتدي قناعا للوجه بعد تفشي فيروس كورونا
    © REUTERS / Handout .
    هل نجح الكاظمي في تهدئة الشارع العراقي قبل أسابيع من الذكرى الأولى للاحتجاجات؟
    كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة في قضايا الفساد.

    وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب الكاظمي، تكليف الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم برئاسة اللجنة المختصة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

    إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وشددت على ضرورة أن يكون الجهد الاستخباري والأمني في هذا الصدد بصورة أكبر وأشمل وأدق".

    قال المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي، إنه عندما كلف رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب بمكافحة الفساد فإن ذلك لكونه الجهاز الوحيد من المؤسسة الأمنية الذي لم يخضع للميليشيات والأحزاب والضغوطات السياسية على عكس بقية العناصر الأخرى التي تمت السيطرة عليها وحتى من قبل الأجندات الخارجية، والسبب كذلك يكمن في أن جهاز مكافحة الإرهاب يمتلك من المهارة والشجاعة والمهنية ما يمكنه من التعامل مع مثل هذه المسائل.

    حكومة الوفاق تقرر عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا لعمله بعد خضوعه للتحقيق

    قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا إلى منصبه، بعد أيام من وقفه عن العمل على خلفية الانتهاكات التي شهدتها المظاهرات التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس قبل أيام.

    وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأنه "تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض"، كما "يلغى كل حكم يخالف هذا القرار".

    من جهته، قال باشاغا إن " جلسة التحقيق معه استمرت لأكثر من خمس ساعات،  بمشاركة "أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى".، مشيرا إلى أنها  دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة .

    وقال الباحث السياسي و القانوني الليبي، محمود اسماعيل الرملي، إن " عودة باشاغا للعمل جاءت إعمالا لقواعد قانونية طالما طالب بها الليبيون، حيث كان سابقًا من المستحيل ايقاف مسؤول أو وزير، ما يعني أن قواعد القانون قد تم ترقيتها بفضل ثورة شباط فبراير، وقد تم التحقيق سريعًا مع باشاغا ولم يتم إعلان تفاصيله حفاظًا على مبدأ السرية العادل والمعمول به في دول كثيرة".

    وتابع اسماعيل قائلًا :" بالفعل هناك اختلاف في الرؤى بين أطراف حكومة الوفاق، وربما الأمر كان ينذر بشقاق أكثر حال استمر قرار ايقاف باشاغا، ومنها كان يجب عودته، فضلًا عن أنه لم يثبت في التحقيق أي خلل لوزير الداخلية من الناحية القانونية".

    وزير الاستخبارات الإسرائيلي يؤكد أن تل أبيب ستعارض بشدة بيع طائرات "إف 35" للإمارات

    أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، معارضة إسرائيل بشدة بيع مقاتلات "إف - 35" الأمريكية وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات، حتى بعد الاعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

    وأكد أن تل أبيب ستعمل ضد بيع أي سلاح أمريكي من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل لأي دولة، مشددا على أن نتنياهو، أكد بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول بيع طائرات اف 35 للإمارات) وأنه لم يوافق على ذلك".. 

    قال نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي، إن الولايات المتحدة في النهاية تنحاز لمصلحة إسرائيل، حتى تجعل إسرائيل دائما ذات سقف عسكري أعلى من سائر الدول العربية، وبالتالي إسرائيل ذاتها لن تسمح للإمارات كذلك بالحصول على أسلحة متطورة.

    وأضاف غباشي أن الولايات المتحدة لن تصل إلى مرحلة بأن تنحاز إلى مصالح دول الخليج على حساب إسرائيل وهذا أمر استحال على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد أن تحتك بإيران عسكريا، لأنها تدرك أن مصالحها ومراكزها العسكرية في مهب الصواريخ الإيرانية وأجنحتها المنتشرة في العالم العربي.

    انظر أيضا:

    وزير الاستخابرات الإسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات "إف 35" للإمارات
    وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية يكشف تفاصيل التحقيق معه... فيديو
    الكاظمي: على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين
    هل نجح الكاظمي في تهدئة الشارع العراقي قبل أسابيع من الذكرى الأولى للاحتجاجات؟
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, إسرائيل, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية لعام 2020 (عن أغنية رين أون مي)، في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية لعام 2020، نيويورك 30 أغسطس 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شويغو: الطبيعة يجب أن تستهدف أولئك الذين يسيئون إليها
    شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك