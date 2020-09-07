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    عالم سبوتنيك

    أمريكا تعلن أول اتفاق بين الإمارات وإسرائيل ضد إيران... تبون يقول إن الدستور الجديد يلبي مطالب الشعب

    عالم سبوتنيك
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    أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر "اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما".

    أمريكا تعلن أول اتفاق بين الإمارات وإسرائيل ضد إيران

    وأضاف بومبيو، إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير"، موضحا أنه "قد تم التوصل لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي و رئيس تحرير صحيفة "كل العرب" التي تصدر من فرنسا علي المرعبي، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول اتفاق الإمارات وإسرائيل على تشكيل تحالف ضد إيران، تدخل في إطار الحرب النفسية والضغط السياسي علي إيران.

    وأوضح، أن الولايات المتحدة تحاول خلق تناقض كبير في المنطقة بما يخدم مصالحها، لكنه أكد أن ذلك لن يغير من قواعد اللعبة السياسية في المنطقة.

    الرئيس الجزائري يقول إن الدستور الجديد يلبي مطالب المحتجين

    قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر/ تشرين الثاني، سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

    و تعهد تبون بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة، بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

    وتشمل المسودة التي سيتم عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل لإقرارها قبل الاستفتاء، منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.

    و قال المحلل السياسي الجزائري علي ربييج، إن مشروع تعديل الدستور يأتي كنتيجة لوعود سابقة للرئيس عبد المجيد تبون لمعالجة الاختلالات في الدستور وإعطاء توازن للسلطات الثلاث، مثمنا تمسك الرئيس بفترتين رئاسيتين وعدم فتح المجال لثلاث فترات وابتعاد الرئيس عن تركيز كل الصلاحيات في يديه .

    وأعرب ، ربييج ،خلال حديثه ل"راديو سبوتنيك" عن اعتقاده أن قرار الرئيس إحالة الدستور الحالي أمام الشعب للاستفتاء عليه يعتبر شجاعة سياسية من الرئيس تبون لأنه بذلك يضع نفسه في استفتاء ليمضي في الاصلاحات.

    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط

    دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف، من أجل البحث عن حلول سليمة متفق عليها لتسوية الوضع شرق المتوسط.

    من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، الاتّحاد الأوروبي إلى البقاء على “الحياد” في الأزمة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسّط، حسب ما أعلنت الرئاسة التركيّة.

    يأتي ذلك فيما، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن اجتماع المجلس الأوروبي المقرر نهاية سبتمبر، سيناقش في المقام الأول المسألة التركية والتوتر شرق المتوسط، وخاصة النظر في فرض عقوبات على أنقرة.

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد أصفهاني، إن "الطرفين التركي واليوناني علي الأغلب  سيقبلان التفاوض ضمن شروط محددة، حيث إن هناك اتصالات لنزع فتيل التوتر خصوصا بعد أن وصلت الأزمة بين الطرفين إلي الاستنفار العسكري وإلي مناورات وتوزيع سفن في بحر ايجه، مما يهدد الاستقرار ووحدة حلف الأطلسي الذي لا يستطيع الضغط علي تركيا بعكس الاتحاد الأوروبي".
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    الكلمات الدلالية:
    مايك بومبيو, التطبيع مع إسرائيل, الإمارات
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