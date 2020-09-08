لافروف يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا و"أنصار الله" تعلق الرحلات إلى مطار صنعاء

ناقش برنامج "عالم سبوتنيك" في هذه الحلقة موضوعات مهمة على الساحة الدولية والعربية، كالدعوة التي وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، بالإضافة لأحكام بالسجن على 8 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتعليق جماعة "أنصار الله" جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي، وإلى مزيد من التفاصل:

لافروف يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، لافتًا إلى أن الجميع أدرك استحالة الحل العسكري للأزمة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السوري وليد المعلم، في دمشق، إنه منذ أول أيام الأزمة الليبية كانت روسيا الدولة الوحيدة التي احتفظت بالعلاقات مع كافة القوى المنخرطة بالنزاع"، وتابع قائلا: "مع مرور الوقت أدركت الأطراف الخارجية استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية".

وأضاف أن "أطراف الأزمة الليبية تجتمع في موسكو بحثا عن القواسم المشتركة".

وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال رمزي الرُميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن "القوات المسلحة الليبية أثناء مؤتمر القاهرة بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر تبنت مبادرة وقف إطلاق النار والتزمت بها منذ تلك اللحظة ولم تخرقها، وذلك باستثناء ما يعرف بحق الدفاع أي إذا تقدمت الميليشيات إلى المنطقة التي تم تحديدها".

وقال الرميح أيضا إن "هناك طرح الآن - ونحن معه - بأن تكون سرت مقر اجتماعات الليبيين لمناقشة الأمور السياسية والاقتصادية والمصالحة والقانونية، وأن تكون الجفرة مقر مناقشة الأمور الدفاعية والأمنية والعسكرية بين الليبيين، مؤكدا أنه حين إخراج المرتزقة ونزع السلاح سيجتمع الليبيون على كلمة سواء".

أحكام بالسجن على 8 متهمين في قتل خاشقجي تسدل الستار السعودي على القضية

قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية متهمين لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وانتقد مسؤول في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان المحاكمة وقالوا إن "العقول المدبرة لعملية القتل لا تزال طليقة".

وأثارت الجريمة ضجة عالمية وأدت الى إعلان الكثير من الدول الغربية مقاطعة العديد من الفعاليات في المملكة .

وقد وصف محامي عائلة جمال خاشقجي الحكم بأنه "عادل ورادع" بينما قالت تركيا التي قتل خاشقجي على أراضيها، إن "الحكم لم يحقق توقعاتها" وحثت السلطات السعودية على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.

في حديثه لعالم سبوتنيك قال اللواء متقاعد عبدالله غانم القحطاني الباحث السعودي في الدراسات الاستراتيجية والأمنية إن "الحكم على مقتل خاشقجي يعتبر إسدالا نهائيا للستار على هذه القضية خاصة وأنها كانت محاكمة واضحة وبحضور أصحاب الدم وقد تابعوها، أما أبناء القتيل ومتابعو الحكم فقد قبلوا بالحكم وقالوا إنه قضاء منصف وعادل ومرض لهم ويحقق ما سعوا إليه وهو العدالة، وبهذا تم سحب البساط من تحت أقدام من حاولوا تسييس القضية ضد الملكة العربية السعودية".

وأضاف القحطاني أن "ما حدث يتفق والاستراتيجية السعودية منذ البداية فقد أنكرت هذا الحادث ولم ترض به ولم تؤيده بل قامت بطرد مسؤلين ثم محاسبتهم وسجنهم وتوجيه الاتهام إليهم وإصدار أحكام عليهم بالإعدام حتى أن أصحاب الدم هم من عفوا عن هذا الجانب إنما المملكة كفلت الحق العام للدولة وأصدرت هذه الأحكام وبالتالي فهذا يعطي دليلا على أن القضية كانت في مسارها الطبيعي ولم تسع المملكة لتسييسها، ولم تستجب المملكة للضغوط الدولية الهائلة جدا عليها فيما يتعلق بهذه القضية".

جماعة "أنصار الله" تعلق كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي

دانت الحكومة اليمنية، إعلان جماعة "أنصار الله"، إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، بسبب نفاد الوقود.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، تعليق جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية لمطار صنعاء الدولي ابتداءً من الأربعاء، بسبب نفاد الوقود.

وأضافت أن "قرار الإغلاق لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان".

على صعيد آخر قالت "انصار الله" إنها استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة وإنه تعطل لساعات.

وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية بأن قوات التحالف "اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون على أهداف مدنية والمدنيين بجنوب المملكة".

وقال أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني والصحفي في صنعاء إن "ما أقدمت عليه جماعة أنصار الله من تعليق رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء هو موقف تصعيدي بسبب لا مبالاة الأمم المتحدة بالوضع الإنساني في صنعاء وخاصة بالمحافظات الشمالية التي يديرها أنصار الله".

موضحا أن "الرحلات الإنسانية لا يمكن إطلاق وصفها هذا بشكل عام فهي كانت رحلة وحيدة أقلت قرابة ثلاثين مريضا كان معظمهم من الأطفال وذلك حسب الاتفاق الأخير الذي اشترطت فيه الجماعة رفع الحصار عن مطار صنعاء".

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