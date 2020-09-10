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    محادثات ليبية في المغرب وسويسرا...وقمة لدولِ جنوب أوروبا لبحث التوتر في شرق المتوسط

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: محادثات ليبية في المغرب وأخرى في سويسرا بحضور ممثلين عن سيف الإسلام القذافي، قمة لدولِ جنوب الاتحاد الأوروبي لبحث التوتر في شرق المتوسط وموقف موحد تجاه تركيا، الكاظمي في أربيل لبحث الملفات العالقة.

    محادثات ليبية في المغرب وأخرى في سويسرا بحضور ممثلين عن سيف الإسلام القذافي 
    تعقد الخميس جلسة رابعة من المفاوضات "الليبية الليبية" في المغرب في مدينة بوزنيقة. ويحاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.

    وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقيات.

    بالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تستضيف مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة ومركز "الحوار الإنساني" وذلك بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلا عن وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.

    لقاءات جنيف أفضت حتى الآن إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي تنتهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا فضلا عن تأجيل النظر في المعاهدات الدولية إلى وقت لاحق من الانتخابات، ويقول منتقدون إن هذا البند يصب في مصلحة تركيا.

    قال الدكتور عبد الحكيم فنوش الكاتب والمحلل السياسي الليبي:

    إن "مشاورات سويسرا بين الأطراف الليبية لا توجد صفة رسمية لها ولا يمثلها وفود رسمية، بخلاف مفاوضات المغرب فهي ذات صفة رسمية وتدور حول الفصل في المناصب السيادية وضوابط شغلها من قبل الأطراف.

    وأشار فنوش إلى أن "المرجعية التي يجلس وفقها المفاوضون في المغرب هي ورقة برلين وما تم التوصل إليه في القاهرة، المشكلة ليست في المرجعيات بقدر ما هي في رغبة الأطراف في الحل".

    قمة لدولِ جنوب الاتحاد الأوروبي لبحث التوتر في شرق المتوسط وموقف موحد تجاه تركيا

    تنطلق الخميس قمة "ميد 7" لدول جنوب البحر المتوسط لبحث التوتر في منطقة شرق المتوسط، والتوصل إلى موقف موحد تجاه تركيا ورسم طبيعة العلاقات المستقبلية معها.

    يترأس فعاليات القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعقد بحضور رؤساء إسبانيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان في محاولة لضبط استراتيجيتهم تجاه التعامل مع التحركات التركية.

    وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الهدف من القمة هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيرا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر/ أيلول في بروكسل.

    وتدعو باريس إلى "توضيح" في العلاقات مع تركيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاك سيادة قبرص واليونان في البحر المتوسط، وأبدت فرنسا دعمها لليونان في هذه المواجهة فيما قال الرئيس الفرنسي في حديث قبل القمة أن تركيا لم تعد شريكا في شرقا المتوسط.

    قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير:

    إن "مباحثات قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي "ميد 7"، التي تنطلق في باريس اليوم، تبحث قضية الخلافات مع تركيا في شرق المتوسط وتوحيد موقف دول الجنوب الأوروبي قبل قمة 24 سبتمبر/ أيلول حول قرار اتخاذ عقوبات ضد تركيا إذا لم تتراجع في انتهاكاتها ضد اليونان. ومن الممكن أن تصل الدول إلى موقف موحد نظرا لعدم وجود خلافات بين مواقف الأعضاء باستثناء مالطا".

    وأكد الباحث أن الخيار العسكري ضد تركيا غير مطروح على أجندة المباحثات لكن الأوروبيون يتجهزون لأي مفاجأة خاصة أن هناك مناورات رباعية "اليونان-إيطاليا-فرنسا-قبرص، والأوروبيون يتوقعون إنه إذا ما حدثت مواجهة ستكون سريعة ولن تمتد إلى حرب شاملة".

    الكاظمي في أربيل لبحث الملفات العالقة

    استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار أربيل الدولي في أول زيارة للكاظمي إلى أربيل منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار.

    تتناول المباحثات عدة ملفات بينها الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة في مقدمتها المناطق المتنازع عليها وملف إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها، ومحاربة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

    ويرافق الكاظمي في زيارته وزراء الخارجية والنفط والدفاع والاتصالات والهجرة فضلا عن مسؤولين عسكريين منهم  رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

    تأتي هذه الزيارة بعد عد سلسلة زيارات أجراها وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد في إطار إدامة المفاوضات والمباحثات بين الطرفين في القضايا التي تصب في الصالح العام خاصة أن إقليم كوردستان من بين الأطراف التي دعمت بقوة صعود مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة الاتحادية.

    قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي:

    إن "زيارة الكاظمي لأربيل تتويج لمجموعة من المشاورات والزيارات السابقة، ومن المتوقع أن يتم خلالها الاتفاق على دمج الحقول والمنشآت النفطية في المناطق الشمالية مع مؤسسة سومو وهي الشركة الوطنية للنفط،

    وأوضح الزبيدي أن الطرفين يتفقان أيضا على "صرف رواتب البيشمرجة الكردية باعتبارها جزءا من القوات المسلحة العراقية".

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