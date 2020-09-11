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    عالم سبوتنيك

    الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على حلب... عون: حريق مرفأ بيروت إما عمل تخريبي أو خطأ

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على حلب، وعون يقول إن حريق مرفأ بيروت إما عمل تخريبي أو خطأ، وسبعة دول من الاتحاد الأوروبي تهدد تركيا بعقوبات إن لم تعد إلى مفاوضات لحل نزاع مع اليونان وقبرص.

    الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على حلب

    قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب مضيفا أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل لأهدافها في أحدث هجوم تقول سوريا إن إسرائيل شنته.
    كان مسؤولو دفاع إسرائيليون قد قالوا في الأشهر الأخيرة إن إسرائيل ستصعد حملتها على إيران في سوريا. واعترفت إسرائيل بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011 وقالت إنها تستهدف مواقع إيرانية.

    قال الخبير السياسي والاستراتيجي د. علاء الأصفري إنه من المستبعد أن تكون هناك أهداف إيرانية في المنطقة التي يتم إستهدافها قريبة من معامل الدفاع وهي وحدات يتواجد بها الجيش العربي السوري فقط.

    وأكد الأصفري أنه لا يوجد وحدات إيرانية أو قوات على الأرض، فقط يوجد مستشارون إيرانيون ولكن إسرائيل تتذرع بنفس الحجة والطريقة دائماً عندما تقصف أهدافاً عسكرية سورية للجيش العربي السوري سواء في محيط دمشق أو في محيط حلب والأماكن العسكرية بها، وهذه الحجة واهية ومبرر خاطئ لمزيد من القصف والإعتداءات الإسرائيلية على سوريا بهدف إضعاف بنية الجيش العربي السوري لإشغاله عن حربه ضد الإرهاب وخاصةً في شمال غرب سوريا.

    عون يقول إن حريق مرفأ بيروت إما عمل تخريبي أو خطأ

    أخمد رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني آخر ألسنة اللهب من حريق هائل اندلع في "مرفأ بيروت" بعد نحو شهر من انفجار هائل دمر المرفأ والمنطقة المحيطة به.وقال مسؤولون إن الحريق اندلع بسبب أعمال اللحام أثناء إصلاحات بعد انفجار الميناء الشهر الماضي.

    وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى إن الحريق قد يكون ناتجا عن تخريب أو خطأ فني أو إهمال. وطالب بإجراء تحقيق سريع. ويشعر الكثير من اللبنانيين بالإحباط لعدم إعلان أي نتائج أولية للتحقيق في انفجار الشهر الماضي الذي أودى بحياة نحو 190 وأصاب ستة آلاف.

    قال المحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، إن:

    "هناك علامات استفهام حول هذا الحريق وهناك تلميحات بأن يكون بفعل فاعل خاصةً وأن أي شئ في لبنان يتم إستغلاله سياسياً ويتم تسيسه بشكل كبير وتابع حردان أن لبنان يعيش حالة عدم استقرار خاصة وأن كل ما يحدث يؤثر بشكل كبير على الصعيد الإقتصادي والسياسي ويؤدي لعدم استقرار إجتماعي وفي ظل عدم وجود حكومة فاعلة خاصةً وأن هناك حكومة تصريف أعمال لا تمتلك القدرة على إتخاذ قرارات وبالمقابل هناك تجاذبات حول تشكيل الحكومة وبأية شروط وماهية هذه الحكومة ومضمونها، وإذا استمرت الأوضاع هكذا ستتجه الأمور نحو الأسوأ في الأيام القادمة".

    سبعة دول من الاتحاد الأوروبي تهدد تركيا بعقوبات إن لم تعد إلى مفاوضات لحل نزاع مع اليونان وقبرص

    قالت دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط إن التكتل سيعد قائمة بعقوبات جديدة على تركيا في نهاية سبتمبر/ أيلول إذا لم تعد لطاولة التفاوض لحل نزاع إقليمي مع اليونان وقبرص.

    وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص.
    واجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، وعددها سبعة، في كورسيكا بفرنسا، وأكدوا في بيان مشترك "دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان. ولا يعكس موقف الدول السبع بالضرورة موقف الاتحاد الأوروبي ككل.
    قال د. أحمد أويصال، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة اسطنبول ومدير مركز اورسام لدراسات الشرق الأوسط، إن:

    "تركيا جاهزة للتفاوض ولكن هناك محاولة فرض الأمر الواقع من قبل اليونان والدعم الفرنسي والرؤية الإستعمارية لشمال إفريقيا وشرق المتوسط ومحاولة إيقاع تركيا وهذا غير مقبول وغير منطقى ويعد هذا صراع وجودي بالنسبة لتركيا ولا تقبل به وبما يحدث من قبل اليونان".

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