المجموعات الإرهابية تستعد لاستفزازات "كيميائية" في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، يستعدون لتنفيذ استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال رئيس المركز اللواء البحري، ألكسندر غرينكيفيتش، أنه وفقا للمعلومات، فإن الإرهابيين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين وسائل إعلام أجنبية، وذلك لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

قال الدكتور عمار مرهج، الباحث السياسي والإستراتيجي السوري، إن "استفزازات الجماعات الإرهابية باستخدام الكيماوي، تأتي لتنفيذ أجندة الولايات المتحدة لإحراج الدولة السورية".

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل استعداد سوريا لتحرير كل أراضيها، وهو ما دفع واشنطن لاستباق الوقت لمنع تقدم أي عملية خلال هذه الفترة سواء التسوية السلمية السياسية أو تحرير ما تبقى من الجغرافية السورية.

البحرين تلحق بالإمارات وتتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

واعتبر ترامب في تغريدة على تويتر "الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي آخر، مشيرا إلى أن البحرين هي ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!".

ونشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام، الذي يؤكد على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين.

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن السلام يعد خيارا استراتيجيا، لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن اتفاق السلام مع إسرائيل "خطوة واقعية"، لحماية المصالح الوطنية.

وقال عبد الستار قاسم الخبير في الشأن الفلسطيني، إن الدول التي اعترفت قبل ذلك بإسرائيل لم تستفد شيئا على الإطلاق بل لحق بها أضرار كبيرة جدا وفتحت الأبواب للسيطرة عليها.

وأضاف قاسم أن الموقف الفلسطيني يتحمل الجزء الأكبر من المسؤلية، لأنه موقف متخاذل ويناقض الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

كما يرى قاسم أن السعودية وارد جدا أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل لسعيها نحو قيادة الدول العربية، فيمكن أن تتأخر قليلا وتتلكأ رغم أنها تدفع وتشجع دول الخليج لمزيد من التطبيع محاولة أن تبقى تحت الأرض مؤقتا حتى تطبع هي الأخرى في النهاية مع إسرائيل.

رئيس البرلمان الليبي، يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، العمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة، داعيا إلى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة في ليبيا تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي.

وأكد "حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والانتخاب"، مشددا على "المشاركة في صنع القرار ووجود انتخابات قريبة، ضمن قواعد دستورية وقانونية".

وأشار إلى أن "اجتماع المغرب بين الفرقاء الليبيين لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا".

قال عبدالحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، إن أمر تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا مازال هناك صعوبات كثيرة أمامه وما حدث بالمغرب هو محاولة مضطرين للتعامل مع هذه المؤسسات السيادية.

لكنه، أكد أن أمر الحكومة الموحدة أكبر بكثير وبالتالي يجب الحديث عن المعرقل الأساسي لذلك وهو كيفية التعامل مع الميليشيات والمرتزقة الذين يمنعون أي حكومة من القيام بدورها، فالقضية ليست هذا الحوار الجاري في المغرب حول المناصب السيادية وكيفية التعامل معها ولكن كيفية تصنيع سلطة قابلة لأن تمارس سلطتها في مكان لا تسيطر عليه الميليشيات.